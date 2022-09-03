https://sputnik-abkhazia.ru/20220903/abstraktnyy-dokument-30-let-so-dnya-podpisaniya-moskovskogo-soglasheniya-1041310465.html

Абстрактный документ: 30 лет со дня подписания Московского соглашения

Абстрактный документ: 30 лет со дня подписания Московского соглашения

Московское соглашение по урегулированию грузино-абхазского конфликта, подписанное 3 сентября 1992 года, предусматривало прекращение огня, вывод грузинских... 03.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-03T12:52+0300

2022-09-03T12:52+0300

2022-09-03T12:59+0300

в абхазии

абхазия

россия

отечественная война народа абхазии (1992-1993)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/03/1041310657_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_035d25a5cbf5525954c259b76c802f6a.jpg

Своей оценкой значимости Московского соглашения и воспоминаниями о том, в каких условиях подписывался этот документ и что стало сюрпризом для президента Грузии Эдуарда Шеварднадзе, в эфире радио Sputnik поделился абхазский государственный и общественный деятель Сократ Джинджолия.SputnikОтстоять интересыОперация по захвату Абхазии грузинскими войсками носила кодовое название "Меч" и ее должны были реализовать в течение нескольких дней, рассказал Сократ Джинджолия. Но задача оказалась гораздо сложнее, чем рассчитывали власти Грузии.По мнению Джинджолия, большое количество добровольцев с Северного Кавказа, прибывших на защиту Абхазии, втянуло Россию в эти кровопролитные события.По согласованию с президентом России Борисом Ельциным и главой Грузии Эдуардом Шеварднадзе, вспоминает Джинджолия, было решено принять меры, чтобы погасить огонь конфликта и сохранить Абхазию в составе Грузии, насколько возможно, мирным путем."Но к тому времени война уже шла больше 15 дней, грузинский десант высадился в Гагре, также они вошли и со стороны Грузии. Шла ожесточенная борьба. 3 сентября в Москве состоялась, как она официально называлась, встреча между президентом России Борисом Ельциным и президентом Грузии Эдуардом Шеварднадзе, на которую были приглашены руководители Абхазии и руководители республик Северного Кавказа", - рассказал Джинджолия.По его словам, абхазский лидер Владислав Ардзинба оказался в довольно сложном положении. У абхазской стороны не было возможности ознакомиться с темой встречи и внести свои коррективы и предложения в нее. По сути, ее поставили перед фактом, когда в ультимативной форме предлагали подписать документ, не устраивавший подвергшуюся нападению республику.Джинджолия подчеркнул, что Владиславу Ардзинба пришлось непросто. Он был вынужден отстаивать интересы республики в условиях, когда все было против нее. Ключевым пунктом документа, на который никак не могла согласиться абхазская сторона, было официальное осуждение добровольцев за то, что они поддержали народ Абхазии в этом конфликте.Он добавил, что свою роль также сыграла поддержка руководителей северокавказских республик, которые убеждали Ардзинба подписать этот документ и обещали оказать всяческую помощь. Не подписать этот документ было невозможно, иного выхода не было.Соглашение без перспективМосковское соглашение, уверен Сократ Джинджолия, не решало проблему, и в нем уже было заложено невыполнимое условие. Согласно документу, предлагалось прекратить огонь, обменяться пленными, вернуть беженцев, но при этом речи об окончательном выводе войск из Абхазии не было. То есть, в Абхазии должны были остаться части армии, которые якобы будут охранять железную дорогу и другие объекты."Но ведь война началась с ввода этих войск, и она не могла прекратиться, пока грузинские войска находились в Абхазии. Также в этом документе не было ни слова о том, как дальше будут строиться взаимоотношения между Грузией и Абхазией, не предполагалось никаких обсуждений", - напомнил он.В преамбуле документа, уточнил Джинджолия, было сказано про полномасштабное урегулирование, но это были пустые слова. Дальше в пунктах нигде не было прописано, что они должны состояться, что кто-то будет посредником.В соглашении не уточнялось, как именно будут выполняться договоренности. Единственным конкретным пунктом было прекращение войны. Но при этом Абхазия оставалась бесправной страной, не обладающей даже статусом автономии, так как к тому времени Грузия вернулась к конституции 1921 года, в которой Абхазия вообще не фигурировалаРоссия со своей стороны, отметил Джинджолия, искреннее хотела остановить войну, но ситуация слишком усугубилась."Если бы руководство России, которое было тогда у власти, в частности, Ельцин, хотело предотвратить последствия, оно могло бы не допустить вторжения грузинских войск в Абхазию. Как известно, Шеварднадзе согласовал с ним ввод войск в Абхазию. Все полагали, что в Абхазии этот вопрос очень быстро решится, блицкриг — и все в порядке", - сказал Джинджолия.Сократ Джинджолия уверен, что величайшая поддержка абхазского народа, которую чувствовал Владислав Ардзинба, поднимала его дух и придавала сил. Это был этап, который Абхазии обязательно нужно было пройти.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220815/boytsy-dobroy-voli-1040910788.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220902/vospominaniya-o-voyne-raulya-lolua-ya-byl-k-etomu-gotov--1041295025.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220815/takie-obstoyatelstva-dobrovoltsy-mirzoev-i-aloev-ob-otechestvennoy-voyne-naroda-abkhazii-1040960800.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220809/svidetelstva-ochevidtsev-kak-nachinalas-otechestvennaya-voyna-naroda-abkhazii-1040839599.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220727/sochinskoe-soglashenie-mezhdu-abkhaziey-i-gruziey-znachenie-i-predposylki-1040562006.html

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, россия, отечественная война народа абхазии (1992-1993)