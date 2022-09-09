https://sputnik-abkhazia.ru/20220909/novaya-missiya-kontseptsiyu-gumanitarnoy-politiki-rossii-obsudili-v-sputnik-1041412892.html
Новая миссия: концепцию гуманитарной политики России обсудили в Sputnik
Новая миссия: концепцию гуманитарной политики России обсудили в Sputnik
Президент России Владимир Путин 5 сентября утвердил Концепцию гуманитарной политики России за рубежом. 09.09.2022, Sputnik Абхазия
2022-09-09T12:54+0300
2022-09-09T12:54+0300
2022-09-09T13:21+0300
пресс-центр
абхазия
россия
культура
экономика
южная осетия
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В пресс-центре Sputnik Абхазия состоялся видеомост, на котором обсудили аспекты и перспективы новой инициативы.Бадрак Авидзба, SputnikКонцепция гуманитарной политикиГоворя о новой инициативе руководства России, помощник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджия отметил высокий уровень абхазо-российского взаимодействия – с 2008 года было подписано более ста соглашений.Также Гвинджия заметил, что у Абхазии есть огромный опыт по осуществлению гуманитарных проектов и гуманитарной деятельности."Мы начинали эту работу еще в ранние 90-е, когда на постсоветском пространстве мало кто думал о социальной поддержке. К сожалению, спонсорами выступали в основном западные доноры, но надеюсь, что благодаря новой концепции у наших общественных организаций появится возможность приобрести новых партнеров в Российской Федерации", – отметил он.Задачи концепции откликаются на те проблемы, которые стоят в Абхазии. Поэтому новый подход может быть использован в условиях абхазской действительности, утверждает Гвинджия."Документ всеобъемлющий, он охватывает практически все области общественной жизни, сохранение культуры, религии, истории и так далее, для нас это абсолютно приоритетно. Это сохранение нашего этноса, культуры, языка", – сказал помощник президента."Здесь мы можем стать получателями этой помощи, но мы можем стать активными партнерами, так как у нас большой опыт работы", – подчеркнул Максим Гвинджия.Заместитель директора Института востоковедения Российской Академии наук Александр Скаков, в свою очередь, отметил, что не все в Абхазии и Южной Осетии с началом реализации новой гуманитарной концепции начнется с чистого листа. Взаимодействие России с республиками имеет давние традиции, к примеру, в подготовке кадров в российских вузах."Что очень важно – это обучение студентов из Абхазии и Южной Осетии в вузах Российской Федерации. Но здесь тоже надо думать о будущем, чтобы те, кто обучается в вузах России, обучались по тем специальностям, которые нужны для будущего Абхазии и Южной Осетии. Конечно, хорошо, когда люди учатся в МГИМО, но большое количество дипломатов не нужно Абхазии, или будут профессии, которые пока не востребованы", –сказал Скаков.В рамках новой концепции возможно развивать научные связи, добавил он. Это касается и проведения экспедиций, и совместных конференций, и издания литературы, и изучения архивных источников."Это сотрудничество музеев, например, проведение выставок из Абхазии и Южной Осетии в России, чтобы жители России имели лучшее представление об Абхазии и Южной Осетии", – подчеркнул ученый.По его словам, необходимо также издавать книги и пособия по истории Абхазии и Южной Осетии, вести соответствующие курсы в российских вузах.Укрепить связи между странамиРуководитель аналитического управления администрации президента Южной Осетии Юрий Вазагов подчеркнул, что в рамках концепции будут разработаны конкретные программы в соответствующих ведомствах.Одним из направлений работы может стать развитие науки, в том числе археологии, говорит он."Это для нас очень актуально. Это действительно серьезная проблема, что старшее поколение научных деятелей России, Южной Осетии и Абхазии находились в близких отношениях, знали друг друга, сотрудничали все время. Сейчас между более молодыми научными деятелями такого взаимодействия нет, мне кажется, что это серьезное упущение. И, воспользовавшись моментом, который нам сейчас предоставляет принятие этого указа, мы должны это упущение восстановить полностью, потому что поле для взаимодействия огромное", – говорит Вазагов.Кроме того, следует уделить внимание развитию перекрестных связей, считает он."Поскольку у сотрудничества Абхазии и Южной Осетии своя достаточно богатая традиция, в том числе по гуманитарной составляющей. Мы могли бы выступить с инициативой придать новый импульс этим традициям", – подчеркнул руководитель аналитического управления администрации президента Южной Осетии.Концепция была одобрена Владимиром Путиным 5 сентября. В ней отмечается, что гуманитарная политика – неотъемлемая часть внешней политики, необходимая для формирования объективного восприятия России в мире, содействия пониманию ее роли и места в мировой истории и культуре, а российская культура названа важнейшим инструментом мягкой силы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220905/vladimir-putin-utverdil-kontseptsiyu-gumanitarnoy-politiki-rossii-za-rubezhom-1041342037.html
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https://sputnik-abkhazia.ru/20220824/virtualnuyu-vystavku-arkheologicheskikh-obektov-abkhazii-otkroyut-uchenye-sevgu-1041110971.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20220825/orientiry-na-buduschee-k-chemu-privelo-priznanie-rossiey-abkhazii-i-yuzhnoy-osetii-1041157393.html
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абхазия, россия, культура, экономика, южная осетия
абхазия, россия, культура, экономика, южная осетия
Новая миссия: концепцию гуманитарной политики России обсудили в Sputnik
12:54 09.09.2022 (обновлено: 13:21 09.09.2022)
Президент России Владимир Путин 5 сентября утвердил Концепцию гуманитарной политики России за рубежом.
В пресс-центре Sputnik Абхазия состоялся видеомост, на котором обсудили аспекты и перспективы новой инициативы.
Концепция гуманитарной политики
Говоря о новой инициативе руководства России, помощник президента Абхазии по международным делам Максим Гвинджия отметил высокий уровень абхазо-российского взаимодействия – с 2008 года было подписано более ста соглашений.
"На этом прекрасном фоне именно такая концепция, другими словами, полномасштабное, всеобъемлющее использование так называемой мягкой силы – это то, чего как раз не хватало в нашем успешном сотрудничестве с Российской Федерацией", – подчеркнул он.
Также Гвинджия заметил, что у Абхазии есть огромный опыт по осуществлению гуманитарных проектов и гуманитарной деятельности.
"Мы начинали эту работу еще в ранние 90-е, когда на постсоветском пространстве мало кто думал о социальной поддержке. К сожалению, спонсорами выступали в основном западные доноры, но надеюсь, что благодаря новой концепции у наших общественных организаций появится возможность приобрести новых партнеров в Российской Федерации", – отметил он.
Задачи концепции откликаются на те проблемы, которые стоят в Абхазии. Поэтому новый подход может быть использован в условиях абхазской действительности, утверждает Гвинджия.
"Документ всеобъемлющий, он охватывает практически все области общественной жизни, сохранение культуры, религии, истории и так далее, для нас это абсолютно приоритетно. Это сохранение нашего этноса, культуры, языка", – сказал помощник президента.
Поэтому Абхазия в рамках новой российской стратегии может оказать помощь в реализации проектов по оказанию гуманитарной помощи, добавил он.
"Здесь мы можем стать получателями этой помощи, но мы можем стать активными партнерами, так как у нас большой опыт работы", – подчеркнул Максим Гвинджия.
Заместитель директора Института востоковедения Российской Академии наук Александр Скаков, в свою очередь, отметил, что не все в Абхазии и Южной Осетии с началом реализации новой гуманитарной концепции начнется с чистого листа. Взаимодействие России с республиками имеет давние традиции, к примеру, в подготовке кадров в российских вузах.
"Что очень важно – это обучение студентов из Абхазии и Южной Осетии в вузах Российской Федерации. Но здесь тоже надо думать о будущем, чтобы те, кто обучается в вузах России, обучались по тем специальностям, которые нужны для будущего Абхазии и Южной Осетии. Конечно, хорошо, когда люди учатся в МГИМО, но большое количество дипломатов не нужно Абхазии, или будут профессии, которые пока не востребованы", –сказал Скаков.
В рамках новой концепции возможно развивать научные связи, добавил он. Это касается и проведения экспедиций, и совместных конференций, и издания литературы, и изучения архивных источников.
"Это сотрудничество музеев, например, проведение выставок из Абхазии и Южной Осетии в России, чтобы жители России имели лучшее представление об Абхазии и Южной Осетии", – подчеркнул ученый.
По его словам, необходимо также издавать книги и пособия по истории Абхазии и Южной Осетии, вести соответствующие курсы в российских вузах.
Укрепить связи между странами
Руководитель аналитического управления администрации президента Южной Осетии Юрий Вазагов подчеркнул, что в рамках концепции будут разработаны конкретные программы в соответствующих ведомствах.
"Соответственно начнется проработка каких-то совместных проектов с коллегами из Абхазии, ДНР и ЛНР, Южной Осетии, это конечно займет какое-то время. И с нашей стороны, и с абхазской стороны должны последовать встречные инициативы, мы должны разработать определенные решения, чтобы обозначить приоритеты", – подчеркнул Вазагов.
Одним из направлений работы может стать развитие науки, в том числе археологии, говорит он.
"Это для нас очень актуально. Это действительно серьезная проблема, что старшее поколение научных деятелей России, Южной Осетии и Абхазии находились в близких отношениях, знали друг друга, сотрудничали все время. Сейчас между более молодыми научными деятелями такого взаимодействия нет, мне кажется, что это серьезное упущение. И, воспользовавшись моментом, который нам сейчас предоставляет принятие этого указа, мы должны это упущение восстановить полностью, потому что поле для взаимодействия огромное", – говорит Вазагов.
Кроме того, следует уделить внимание развитию перекрестных связей, считает он.
"Поскольку у сотрудничества Абхазии и Южной Осетии своя достаточно богатая традиция, в том числе по гуманитарной составляющей. Мы могли бы выступить с инициативой придать новый импульс этим традициям", – подчеркнул руководитель аналитического управления администрации президента Южной Осетии.
Концепция была одобрена Владимиром Путиным 5 сентября. В ней отмечается, что гуманитарная политика – неотъемлемая часть внешней политики, необходимая для формирования объективного восприятия России в мире, содействия пониманию ее роли и места в мировой истории и культуре, а российская культура названа важнейшим инструментом мягкой силы.