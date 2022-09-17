https://sputnik-abkhazia.ru/20220917/gazovaya-pautina-shos-kak-kollektivnyy-vostok-spletaet-sebya-gazoprovodami--1041566739.html

"Газовая паутина" ШОС: как "коллективный Восток" сплетает себя газопроводами

"Газовая паутина" ШОС: как "коллективный Восток" сплетает себя газопроводами

Энергетический кризис, поставки энергоресурсов и строительство новой энергетической инфраструктуры – одна из важнейших тем, поднимаемых в ходе саммита ШОС... 17.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-17T08:30+0300

2022-09-17T08:30+0300

2022-09-17T20:42+0300

экономика

россия

шос

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/04/1a/1038815425_0:129:3185:1920_1920x0_80_0_0_902cc989f30153ce91b343b74ecf9d8a.jpg

Sputnik, Вадим ПавловПо итогам первого дня мероприятия на встречах глав государств и в кулуарах саммита обсуждались различные "газовые" проекты в разных частях материка, которые вместе обретают очертания единой газопроводной сети ШОС. Подробнее – в материале Sputnik. Долгожданные подвижки Одним из ключевых и наиболее близких к реализации проектов в области строительства газовой инфраструктуры в регионе сегодня считается строительство газопровода "Сила Сибири-2" (и его продолжения – "Союз Восток"), который пройдет от западносибирских месторождений в Китай транзитом через Монголию. Этот проект стороны обсуждают достаточно давно, но его проектирование началось только в мае 2020 года. В январе 2022 глава "Газпрома" Алексей Миллер и вице-премьер Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан подписали протокол по завершению ТЭО строительства газопровода. По данной трубе, как ожидается, будет прокачиваться до 50 млрд кубометров в год. Что интересно, новый газопровод может стать полноценной заменой "Северному потоку-1", по которому ежегодно в Европу может экспортироваться 55 млрд куб.м. (причем из тех же западносибирских месторождений), отмечает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. "Я считаю "Силу Сибири-2" приоритетным проектом для России сегодня, - говорит Станислав Митрахович. - Необходимо ускорить процесс заключения контракта по данному проекту. Возможно также расширение масштабов работы "Силы Сибири-1" с 38 млрд куб.м еще где-то на 15 млрд, это тоже важно". В ходе саммита ШОС, участие в котором принимают высокопоставленные представители и главы ряда стран (в том числе Китая, Монголии и России), тема "Силы Сибири-2" была вновь поднята. И, кажется, в реализации данного проекта наметились подвижки. Как в ходе самаркандского саммита заявил вице-премьер РФ Александр Новак, в ближайшее время ожидается достижение окончательных договоренностей по "Силе Сибири-2". Также стоит напомнить, что на минувшей неделе в ходе ВЭФ-2022 президент России Владимир Путин сообщил о согласовании (между РФ и КНР) основных параметров поставок газа в Китай через Монголию. По всей видимости, дело и правда движется, а значит разворот российского экспорта газа на восток не за горами. Создание "газовой паутины" ШОС Как заявил Алекандр Новак на полях самаркандского саммита, в ближайшее время начнется реализация проекта строительства 1100-километрового газопровода "Пакистанский поток". Вопрос поставок СПГ в Пакистан, кстати, также обсуждался между Москвой и Исламабадом, заявил господин Новак. По данной трубе ежегодно сможет "проходить" 12,4 млрд куб.м (говорят также о возможности увеличения мощности до 16 млрд куб.м). "Пакистанский поток", как ожидается, будет соединен со строящимся 1735-километровым газопроводом ТАПИ (Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия), мощность которого составляет 33 млрд куб.м "голубого топлива" в год. Таким образом, газ из Туркменистана, следующий по трубопроводу ТАПИ, сможет также идти в "Пакистанский поток".Помимо всего вышеперечисленного, Александр Новак назвал перспективным проект газопровода "Россия – Казахстан – Узбекистан – Афганистан – Пакистан". Этот же проект президент России Владимир Путин обсуждал на встрече с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, говоря об уже созданной для этого инфраструктуре в РФ, РК и РУз и необходимости "решения этого вопроса с Афганистаном". Помимо очевидных выгод для стран ближнего зарубежья (среди которых, среди прочего, поступления в бюджет транзита и газификация отдельных районов, например, Казахстана), данный проект является интересным вариантом и для России. Газопровод, очевидно, будет связан с остальными проектами в данном регионе – и с ТАПИ, и с "Пакистанским потоком", и с "Иран – Пакистан" (к которому может добавиться еще и Индия). Благодаря данной трубе РФ сможет открыть для себя новые рынки для поставок газа – в частности, такой огромный, как Индия. А в условиях усложняющейся геополитической ситуации и сокращения поставок "голубого топлива" в Европу, необходимость большей переориентации экспорта в сторону Азии является более чем очевидной. Как отмечает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов, заявления о проекте газопровода из России в Пакистан транзитом через Казахстан, Узбекистан и Афганистан в целом было ожидаемы после того, как РФ активизировала развитие отношений с Ираном. По его словам, о скорой реализации проекта говорит не стоит, поскольку подобного рода газопроводы строятся как минимум в течение четырех-пяти лет, а значит его запуск может произойти не ранее второй половины текущего десятилетия. "В будущем, возможно, могут быть реализованы проекты строительства газопроводов в Пакистан и Индию через Каспийское море и Иран, через Среднюю и Центральную Азию. Но это как минимум не ближайшие пару лет. Возможно, стройки могли бы начаться во второй половине 2020-х годов", - соглашается Станислав Митрахович. "Что касается мощности потенциального газопровода Россия – Казахстан – Узбекистан – Афганистан – Пакистан, то она будет зависеть исключительно от спроса в регионе, - отмечает Александр Фролов. – Например, у Пакистана есть определенные планы по наращиванию потребления газа, кроме того, Исламабад сотрудничает с "Газпромом" и создание газопроводной системы, приходящей из стран Средней Азии, могло бы ускорить газификацию страны. При этом стоит понимать, что это страна с достаточно серьезным населением (порядка 228 млн человек – 5-е место в мире по численности), имеющая большой потенциал по спросу на энергоресурсы". При этом, говорит эксперт, куда интереснее для России здесь "выход газа в Индию". "Я бы сделал ставку на то, что приход в Индию нашего газа возможен. Другое дело, что сама по себе трасса достаточно протяженная, сложная. Поэтому я отсылаю к тому, что России нужен региональный партнер, коим в рамках ШОС, как я говорил выше, может стать Иран", - заключил эксперт.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220910/tolko-sumerki-da-sneg-v-es-gotovyatsya-k-otklyucheniyam-gaza-i-elektrichestva-1041437064.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220827/yushkov-otsenil-vozmozhnost-dvukratnogo-rosta-tsen-na-gaz-1041189140.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220907/chto-zhdet-zapad-posle-ustanovleniya-predelnykh-tsen-na-rossiyskuyu-neft-1041380655.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220914/ekonomist-o-borbe-s-energokrizisom-v-evrope-nekotorye-resheniya-prinimayutsya-vpopykhakh-1041489327.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

экономика, россия, шос, в мире