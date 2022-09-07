https://sputnik-abkhazia.ru/20220907/chto-zhdet-zapad-posle-ustanovleniya-predelnykh-tsen-na-rossiyskuyu-neft-1041380655.html

Что ждет Запад после установления предельных цен на российскую нефть

Что ждет Запад после установления предельных цен на российскую нефть

Страны так называемой "большой семерки" (G7 – в ее число входят США, Канада, Великобритания, Италия, Германия, Франция и Япония) договорились ввести потолок... 07.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-07T16:40+0300

2022-09-07T16:40+0300

2022-09-07T17:48+0300

аналитика

в мире

нефть

россия

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Sputnik, Вадим ПавловКак коллективный Запад собирается это провернуть, на что он надеется и какой эффект может принести данная мера – в материале Sputnik.Ни себе, ни людямВ минувшую пятницу в ходе онлайн-саммита министры финансов стран "большой семерки" договорились установить предельные цены на российскую нефть. В случае отказа третьих стран соблюдать этот ценовой потолок Запад грозится запретить своим операторам перевозить "несогласным" российскую нефть и страховать танкеры.Говоря простыми словами, идея Запада такова: либо весь мир соглашается покупать российскую нефть по цене не выше установленного ими потолка, либо коллективный Запад запретит своим компаниям страховать и перевозить "черное золото" из России.Согласно сообщению российского Минфина, средняя цена Urals в августе составила $74,73 за баррель, средняя цена Brent - $97,5. Российская нефть традиционно продается с дисконтом относительно Brent в связи с более высокой плотностью и содержанием серы. Раньше этот дисконт составлял $1-2 за баррель, однако сейчас - ввиду сложностей с логистикой и отказом некоторых импортеров покупать российскую нефть - он составляет примерно 23% (в феврале-марте достигал $40, однако на фоне переориентации поставок и роста спроса наметилась тенденция к сокращению).Отдельно хотелось бы напомнить, что в российском бюджете на текущий год заложена цена на уровне $44,2 за баррель (все, что получено выше этой планки, считается дополнительным доходом). Поэтому даже с таким непривычно большим дисконтом Россия получает сверхдоходы от экспорта нефти и нефтепродуктов (а данная скидка, скорее, даже помогает переориентировать нефтяные потоки на страны Азии, которые охотно скупают большие объемы с дисконтом относительно текущих рыночных цен).Поддержит ли "семерку" остальной мир?Чтобы введение предельных цен на российскую нефть "сработало" – необходимо, чтобы выдуманного "большой семеркой" потолка придерживался весь мир. Особенно Индия и Китай, которые сегодня являются одними из главных покупателей "черного золота" из России.Понимают это и на Западе. Министр финансов США Джанет Йелен уже даже выступила с заявлением, что обсуждала данную меру с вице-премьером КНР Лю Хэ и он, якобы, "выразил готовность продолжить контакты в этом направлении".Власти Индии, по данным Economic Times, тоже не в восторге от этой инициативы. Со ссылкой на индийского правительственного чиновника издание сообщает, что до появления на рынке альтернативных России продавцов (в частности, Ирана и Венесуэлы) даже об обсуждении ограничений (не то, что их введении) не может идти и речи.Напомним, что Венесуэла и Иран находятся под целым рядом западных санкций и поставки ими нефти на мировые рынки сегодня сильно ограничены или же практически невозможны.В открытых источниках в последнее время регулярно фигурирует информация о переговорах США и Ирана по восстановлению всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, которое позволит Тегерану возобновить экспорт нефти на мировой рынок.Но если на рынок и хлынет нефть из Ирана (что вряд ли, ведь это обрушит цены на "черное золото", что невыгодно и самому Ирану), то страны ОПЕК+ этому вряд ли обрадуются. Например, недавно министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдул-Азиз бен Салман непрозрачно намекнул, что в ответ на высокую волатильность на нефтяных рынках картель может принять решение о сокращении добычи (кстати, после двух лет постепенного наращивания добычи страны картеля приняли решение опять вернуться к ее сокращению – пока символически, на 100 тыс. баррелей в сутки в октябре, но намек понятен).Это никому невыгодно, поэтому вполне очевидно непринятие рынком данной идеи введения ценового потолка в отношении российской нефти.Не стоит забывать и о том, что Россия и Иран наращивают сотрудничество по всем направлениям - военному, экономическому, энергетическому… Станет ли Иран действовать в угоду странам Запада и во вред России, когда в условиях дефицита нефти вместо конкуренции друг с другом страны могут просто "поменяться рынками" и заработать как минимум не меньше? Вряд ли.Но вернемся к нашим баранам.Неприятно, но некритичноЧто будет с теми странами-импортерами российского "черного золота", которые откажутся от идеи по установлению предельных цен? Как говорилось выше – западным операторам запретят страховать и транспортировать нефть в данные страны.Отметим, что порядка 90-95% судов в мире страхуется через лондонскую ассоциацию International Group of P&I Clubs ("Международная группа клубов взаимного страхования"). То есть, план примерно таков: не хотите соблюдать наши правила – не сможете привезти себе эту нефть.Однако стоит сказать, что есть и параллельный, незастрахованный западными компаниями флот, который может участвовать в перевалке российской нефти. Кроме того, Китай и Индия, сильно увеличившие закупки российской нефти, принимают страховку государственной "Российской национальной перестраховочной компании", предоставляют сертификацию безопасности судам.Это значит, что Россия вместе с новыми покупателями находят альтернативы европейскому страховому рынку.Безусловно, определенный эффект в виде снижения объемов поставок российской нефти из-за запрета на страхование вполне возможен. Однако и тут следует понимать, что следствием уменьшения предложения на нефтяном рынке станет сильный рост цен.Вступить в силу потолок цен на нефть должен вместе с принятыми ранее санкциями ЕС: с 5 декабря на сырую нефть, а с 5 февраля – на продукты ее переработки.Ответ России крайне простНа Западе – в частности, в Штатах – понимают, что без российской нефти рынку не справиться. Министр финансов США Джанет Йеллен, например, заявила, что предельная цена на "черное золото" из РФ должна быть на таком уровне, чтобы России было выгодно продолжать ее добычу.Госпожа Йеллен почему-то решила, что Москва будет вынуждена согласиться продавать нефть европейским странам по сниженной цене (значительно ниже рыночной).Для осознания всей абсурдности ситуации: представьте, что вы решили, что энергетическая компания, обслуживающая Ваш дом, излишне обогащается на поставках Вам электроэнергии. И на этом фоне Вы решили прийти в офис этой самой компании и заявить, что теперь Вы будете платить им за электричество в два раза меньше. Возможно, Вы удивитесь, но Вам просто отключат свет.Вот и тут также: вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия просто-напросто прекратит поставки нефти и нефтепродуктов тем странам, которые введут потолок цен. "Мы не будем работать в нерыночных условиях", – сообщил он.Возможно, коллективный Запад забыл о том, как усердно он рассказывал всему миру о преимуществах честного и свободного рынка, как он ставил этот постулат в основу своей политики. Вероятно, забыл Запад и об исторических уроках, когда вводимые эмбарго на энергоресурсы приводили к сильнейшему росту цен, дефициту на рынках и энергетическим кризисам. Но, видимо, напомнит обо всем этом им грядущий ценовой скачок – прогнозы будущих цен на нефть доходят и до $350-400 за баррель.Среди прочих о такой высокой стоимости говорят в американском банке J.P. Morgan Chase & Co. Произойдет это в том случае, если Россия в ответ на антирыночную меру "большой семерки" сократит добычу (что она, впрочем, и обещает сделать).А выдержит ли Европа еще один взлет цен? Когда в Праге уже сейчас на протесты выходит более 70 тыс. человек и требуют отставки правительства, прекращения поставок оружия Украине и нейтральной позиции в отношении России. Аналогичные массовые выступления проносятся почти по всей Европе и это все, кажется, только начало проявления недовольства граждан стран ЕС.Усугубление энергокризисаСитуация с нефтью, по всей видимости, сложится аналогично газовой: заоблачные цены, дефицит топлива на рынке, закрытие заводов в Европе, огромные счета для населения, паника и многотысячные протесты в странах Европы.Еврокомиссия, к слову, продолжает радовать гениальными идеями – накануне предложили ввести потолок цен и на российский газ. Напомним только, что Норвегия от добровольного снижения цен на газ ранее отказалась – власти не хотят навязывать бизнесу цены ниже рыночных даже ради тепла своих европейских партнеров. Почему Европа полагает, что с этой идеей согласится Россия – остается загадкой.Но куда более прогнозируемый результат от данных инициатив мы уже увидели – Россия прекратила поставки "голубого топлива" по "Северному потоку-1" в связи с техническими неисправностями и невозможностью осуществить ремонт из-за санкций.А это значит, что, не считая транзита через Украину (порядка 40 млн куб.м в сутки вместо возможных 109,59 млн куб.м), подача газа в Европу практически прекращена. Как результат: стоимость тысячи кубометров газа превышает $2,2 тыс. (на пике – выше $3,5 тыс.), а по прогнозам экспертов зимой она может преодолеть показатель в $4 тыс.Теперь, по всей видимости, можно ждать повторения этой интереснейшей истории и на нефтяном рынке. А вслед за ней – волны протестов в Европе и нового непрогнозируемого витка в российско-европейских отношениях.

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