https://sputnik-abkhazia.ru/20220923/nekotorye-nablyudeniya-o-proshedshem-kurortnom-sezone-1041661988.html

Некоторые наблюдения о прошедшем курортном сезоне

Некоторые наблюдения о прошедшем курортном сезоне

О том, почему нынешний курортный сезон был непохож на предыдущие, что изменилось в лучшую сторону, а что еще предстоит изменить, рассуждает колумнист Sputnik... 23.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-23T17:27+0300

2022-09-23T17:27+0300

2022-09-23T17:30+0300

абхазия

мнение

колумнисты

в абхазии

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Наверное, уже можно подводить итоги курортного сезона в Абхазии, условно обозначив его как "Лето-2022". Теперь уже можно констатировать, что сезон удался, даже несмотря на то, что он начался значительно позже из-за очень некомфортного июня - прохладная погода и проливные дожди не вселяли оптимизма. Но дальше все пошло так как, и положено в субтропиках. И море стало теплым, и солнце жарким, и народ к нам поехал. Конечно, положительная динамика связана еще и с тем, что многие россияне, которые составляют основной поток туристов, вынуждены были отказаться от поездок на зарубежные курорты из-за политической ситуации, прекращения авиаперелетов по многим направлениям, проблем, связанных блокировкой банковских карт за пределами России. В силу определенных жизненных обстоятельств, мне довелось более детально изучить туристический бизнес. Причем до такой степени, что я могу проанализировать некоторые нюансы и проблемы, связанные с его ведением.Мне кажется, что в связи с вышеизложенными обстоятельствами, несколько видоизменился и контингент приезжающих к нам туристов. Рискну предположить, что побольше стало людей из экономически развитых регионов России, другими словами, отдыхающих с более высоким уровнем доходов. Поэтому всем, кто предоставляет гостиничные услуги, нужно немного пересмотреть подход к работе. Надо понимать, что люди с средним достатком и выше более щепетильны в подборе мест для отдыха, внимательнее относятся к условиям пребывания, к качеству белья, к мебели, ко всему, что должно обеспечить им комфортное времяпрепровождение во время отпуска.К сожалению, многие наши люди восприняли сложившиеся обстоятельства как простую возможность значительно повысить цены за услуги. Но беда в том, что мало кто из них при этом удосужился повысить качество этих услуг. Элементарно, обновить мебель, купить и установить кондиционеры, даже поменять белье и полотенца.Из рассказов отдыхающих я отметил для себя, что намного прозорливее и находчивее ведут себя предприниматели, которые организуют экскурсии. Тут четко видно, что в условиях жесткой конкуренции, больше внимания стали уделять автомобилям, на которых гостей республики возят по достопримечательностям, к внешнему виду водителей, к степени коммуникабельности экскурсоводов, к их способности правильно и интересно рассказывать нашу историю. Очень радует, что и география поездок по Абхазии значительно изменилась. Новые маршруты, изысканный и правильный подбор количества достопримечательностей, посещаемых за одну поездку. Мы должны понимать, что люди, приехавшие к нам в отпуск, очень ценят личное время. Соответственно, они стараются максимально охватить все возможные варианты посещения красот нашей Родины.Но тут невозможно обойти и некоторый негатив. Туристам не нравится слишком навязчивый сервис, чуть ли не принуждение к некоторым услугам. Много жалоб было на так называемых "добровольных помощников" сфотографироваться на фоне водопада или других живописных мест с телефонов экскурсантов. Эта уловка, на которую попадаются наивные гости. Им поначалу кажется, что человек искренне и безвозмездно помогает сделать правильный кадр. А потом выясняется, что это платная услуга. Я понимаю, что каждый выбирает свой способ заработать, но есть определенные условия предоставления услуг. Так называемый "устный договор" тоже имеет свои рамки. Хотя бы заранее предупреждали о стоимости, которая порой несоизмерима с возможностями туристов. Уже не говорю о некоторых перегибах, когда настойчивые просьбы заплатить носят оттенок вымогательства. И самое отвратительное - это эксплуатация диких животных и птиц.Туристическая отрасль может приносить немалый доход нашим гражданам, пополнять бюджет. Поэтому необходимо очень тщательно относиться к качеству предоставляемых услуг, к безопасности туристов. И, что немаловажно, мы должны всегда помнить, что гостеприимство заложено в нас на генетическом уровне. Это и есть главная фишка. Радушие, отзывчивость и внимательность к нашим гостям однозначно кратно скажутся на количестве отдыхающих.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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