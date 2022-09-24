https://sputnik-abkhazia.ru/20220924/likvidirovat-diversantov-v-sukhume-proshli-antiterroristicheskie-ucheniya-1041680358.html

Ликвидировать “диверсантов”: в Сухуме прошли антитеррористические учения

Ликвидировать “диверсантов”: в Сухуме прошли антитеррористические учения

Совместные учения силовых подразделений Абхазии и ФСБ России прошли в Сухуме в субботу, 24 сентября. 24.09.2022, Sputnik Абхазия

2022-09-24T14:38+0300

2022-09-24T14:38+0300

2022-09-24T15:09+0300

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По сценарию, условные террористы захватили здание морского порта и взяли в заложники сотрудников пограничных и таможенных служб. Подразделения СГБ, МВД, МЧС Абхазии и ФСБ России ликвидировали террористов и освободили заложников.Сария Кварацхелия, SputnikДо начала учений остаются считанные минуты. На причале и в соседнем кафе собралось руководство страны, представители силовых структур и журналисты. Несмотря на проливной дождь, “ликвидация террористов” в эту субботу - главная задача.Условная диверсионно-разведывательная группа спецслужб противника пытается незаконно покинуть страну. Восемь террористов проникают на территорию морского вокзала и берут в заложники таможенников и сотрудников пограничной службы. Диверсанты контролируют два этажа здания и захваченное судно.Ликвидировать условных террористов нужно подразделениям Службы госбезопасности, МВД, Госслужбы охраны, МЧС, а также ФСБ России. Операцию осуществляют на воде и на суше. К площади Багапша стягивают бронетранспортер, карету скорой помощи и пожарную машину. Здесь же развернут условный оперативный штаб. Выход из акватория контролируют силы погрануправления ФСБ России на двух военных кораблях.В здание морпорта направляются переговорщики. В их одежду вмонтировали устройства для аудио и видео-записи.Террористы соглашаются эвакуировать раненых. К морвокзалу подъезжает карета скорой помощи, врачи забирают пациентов. Но потом что-то идет не так. Террористы берут в заложники переговорщиков.Удар с моряНачинается вторая фаза операции - штурм здания и ликвидация диверсионной группы.К месту операции подтянули бронетранспортер, который взял под контроль главный выход. Группа силовиков на тросах с крыши спускается на второй этаж, начинается перестрелка.- О, господи, - вздрагивают журналисты от неожиданных звуков выстрелов.Одновременно спецназ на катере направляется к захваченному судну. Огневую поддержку с военного корабля бойцам оказывает подразделение ФСБ России. Два пловца выныривают из под воды, точными выстрелами ликвидируют двух террористов на корабле. На выполнение задачи спецназу понадобилось всего несколько секунд. Силовики берут под контроль судно, захватывают оставшихся террористов, которых затем забирают на автозаке. Заложники освобождены.После успешно выполненного задания, силовики встали в строй перед руководством. Президент Абхазии Аслан Бжания вместе с председателем Службы госбезопасности Робертом Киут и представителем ФСБ России вышел к ним.Глава государства поблагодарил силовиков за успешно выполненную работу и похвалил их профессиональные навыки.По словам председателя СГБ Роберта Киут, межведомственные учения “Порт-2022” были направлены на противодействие экстремизму и терроризму, которые сегодня представляют угрозу во всем мире.“Мы должны быть готовы к отражению воздействия любого характера в отношении граждан нашей республики. В учениях принимали участие сводные группы МВД, МЧС, Службы государственной безопасности Абхазии, Федеральной службы безопасности. Такого рода совместные учения мы и ранее проводили. Далее будем отрабатывать и другие направления”, - отметил Киут.В 2022 году уже проведено два межведомственных учения. Ранее совместные учения силовых подразделений Абхазии и ФСБ России прошли в бывшем зданий Совета министров в Сухуме.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220923/vooruzhennye-sily-abkhazii-abkhazii-proveli-ucheniya-na-poligone-nagvalou-1041671293.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220918/rossiyskie-voennosluzhaschie-porazili-bespilotniki-uslovnogo-vraga-v-abkhazii-1041575681.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220130/udar-po-terroru-kak-proshli-abkhazo-rossiyskie-ucheniya-v-sukhume-1037351752.html

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