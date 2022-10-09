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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221009/rossiyskie-voyska-unichtozhili-chetyre-ukrainskie-razvedgruppy-na-krasnolimanskom-napravlenii-1041974520.html
Российские войска уничтожили четыре украинские разведгруппы на Краснолиманском направлении
Российские войска уничтожили четыре украинские разведгруппы на Краснолиманском направлении
Ликвидировано 17 боевиков, два пикапа с крупнокалиберными пулеметами и один автомобиль. 09.10.2022, Sputnik Абхазия
2022-10-09T15:07+0300
2022-10-09T15:07+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 9 окт - Sputnik. Российские войска обнаружили и уничтожили четыре украинские диверсионно-разведывательные группы районах населенных пунктов Нововодяное, Кармазиновка и Макеевка Луганской Народной Республики, сообщает Министерство обороны России. На Купянском направлении российские войска успешно отразили атаки украинских военных, пытавшихся прорвать оборону российских войск в направлении населенных пунктов Кисловка Харьковской области и Куземовка в ЛНР. В наступлении принимали участие два батальона 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, усиленные иностранными наемниками."Все атаки противника отражены. Уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, один танк и девять боевых бронированных машин", - сообщает ведомство.Также в районе Загоруйковки в Харьковской области российскими войсками уничтожено около 60 украинских военнослужащих, два танка и три бронеавтомобиля.На Луганском направлении атаки противника были также отбиты - уничтожено свыше 120 украинских военнослужащих, три танка, семь боевых бронированных машин и 11 автомобилей. На Запорожском направлении атаки ВСУ также были отражены, там было уничтожено около 100 военнослужащих ВСУ, два танка, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.Помимо этого, российские войска нанесли высокоточные удары по пунктам временной дислокации подразделений иностранных наемников "Иностранный легион" на острове Хортица и бригады специального назначения "Барс" МВД Украины в районе Запорожья.Минобороны сообщает, что Николаево-Криворожском направлении противник не предпринимал наступательных действий из-за сильных потерь, которые, по уточненным данным, превысили 30% списочной численности 96-го и 98-го батальонов 60-й пехотной бригады ВСУ и 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.В Херсонской области была сорвана попытка сосредоточения украинских войск, нанесено поражение пяти колоннам, живой силе, военной технике и артиллерии в районах населенных пунктов Червоное, Нововоскресенское и Петропавловка. На данном направлении потери ВСУ составили более 80-ти украинских военнослужащих убитыми, два танка, 22 боевые бронированные машины, семь боевых машин пехоты. Уничтожена польская самоходная артиллерийская установка "Краб", две американских гаубицы М777 и четыре автомобиля.На Андреевском направлении российские войска отразили атаки двух мотопехотных рот ВСУ, уничтожили до 90 украинских военнослужащих, один танк, 12 боевых бронированных машин и три автомобиля.ВКС России уничтожили склад боеприпасов, в Николаевской области, в котором хранилось более двухсот ракет к американским реактивным системам залпового огня "HIMARS", а также "Ураган". Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении потери ВСУ составили свыше 200 украинских военнослужащих, три танка, 41 боевая бронированная машина, три орудия и 7 автомобилей. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены пункты управления 14-й механизированной, 81-й аэромобильной бригад ВСУ и 9-го полка национальной гвардии Украины, 47-ми артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 163-х районах. Уничтожены четыре склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы.Истребители России сбили украинский самолет Су-24 и вертолет Ми-24, а средства ПВО уничтожили шесть беспилотников, в том числе один "Байрактар-ТБ2", четыре снаряда РСЗО HIMARS, пять снарядов РСЗО "Ураган" и "Ольха".
https://sputnik-abkhazia.ru/20221008/rossiyskie-voyska-otrazili-vse-ataki-vsu-na-kupyanskom-napravlenii-1041964776.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20221006/operativnaya-obstanovka-na-ukrainskom-tvd-i-perspektivy-spetsoperatsii-1041937711.html
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https://sputnik-abkhazia.ru/20221004/shoygu-bolee-200-tysyach-prizvannykh-po-chastichnoy-mobilizatsii-pribyli-v-vs-rossii-1041887741.html
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Российские войска уничтожили четыре украинские разведгруппы на Краснолиманском направлении

15:07 09.10.2022
© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВоенная подготовка мобилизованных перед отправкой в войска
Военная подготовка мобилизованных перед отправкой в войска - Sputnik Абхазия, 1920, 09.10.2022
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Ликвидировано 17 боевиков, два пикапа с крупнокалиберными пулеметами и один автомобиль.
СУХУМ, 9 окт - Sputnik. Российские войска обнаружили и уничтожили четыре украинские диверсионно-разведывательные группы районах населенных пунктов Нововодяное, Кармазиновка и Макеевка Луганской Народной Республики, сообщает Министерство обороны России.
"На Краснолиманском направлении ВСУ вели разведку переднего края обороны российских войск и активных наступательных действий не предпринимали," - говорится в сообщении.
На Купянском направлении российские войска успешно отразили атаки украинских военных, пытавшихся прорвать оборону российских войск в направлении населенных пунктов Кисловка Харьковской области и Куземовка в ЛНР. В наступлении принимали участие два батальона 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, усиленные иностранными наемниками.
"Все атаки противника отражены. Уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, один танк и девять боевых бронированных машин", - сообщает ведомство.
Также в районе Загоруйковки в Харьковской области российскими войсками уничтожено около 60 украинских военнослужащих, два танка и три бронеавтомобиля.
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На Луганском направлении атаки противника были также отбиты - уничтожено свыше 120 украинских военнослужащих, три танка, семь боевых бронированных машин и 11 автомобилей. На Запорожском направлении атаки ВСУ также были отражены, там было уничтожено около 100 военнослужащих ВСУ, два танка, пять боевых бронированных машин и шесть автомобилей.
Помимо этого, российские войска нанесли высокоточные удары по пунктам временной дислокации подразделений иностранных наемников "Иностранный легион" на острове Хортица и бригады специального назначения "Барс" МВД Украины в районе Запорожья.
Минобороны сообщает, что Николаево-Криворожском направлении противник не предпринимал наступательных действий из-за сильных потерь, которые, по уточненным данным, превысили 30% списочной численности 96-го и 98-го батальонов 60-й пехотной бригады ВСУ и 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.
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В Херсонской области была сорвана попытка сосредоточения украинских войск, нанесено поражение пяти колоннам, живой силе, военной технике и артиллерии в районах населенных пунктов Червоное, Нововоскресенское и Петропавловка. На данном направлении потери ВСУ составили более 80-ти украинских военнослужащих убитыми, два танка, 22 боевые бронированные машины, семь боевых машин пехоты. Уничтожена польская самоходная артиллерийская установка "Краб", две американских гаубицы М777 и четыре автомобиля.
На Андреевском направлении российские войска отразили атаки двух мотопехотных рот ВСУ, уничтожили до 90 украинских военнослужащих, один танк, 12 боевых бронированных машин и три автомобиля.
ВКС России уничтожили склад боеприпасов, в Николаевской области, в котором хранилось более двухсот ракет к американским реактивным системам залпового огня "HIMARS", а также "Ураган". Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении потери ВСУ составили свыше 200 украинских военнослужащих, три танка, 41 боевая бронированная машина, три орудия и 7 автомобилей.
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Истребители России сбили украинский самолет Су-24 и вертолет Ми-24, а средства ПВО уничтожили шесть беспилотников, в том числе один "Байрактар-ТБ2", четыре снаряда РСЗО HIMARS, пять снарядов РСЗО "Ураган" и "Ольха".
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