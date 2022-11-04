https://sputnik-abkhazia.ru/20221104/na-zapade-zhdut-kollapsa-rossii-1042441950.html

На Западе ждут коллапса России

На Западе ждут коллапса России

Все санкции западных стран нацелены на уничтожение российской экономики, но они не возымели нужного эффекта. 04.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-04T11:05+0300

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россия

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По мнению наших западных партнеров, мы уже все. Ну то есть формально еще подаем какие-то признаки жизни. Но стоит еще чуть-чуть потерпеть, затянуть потуже пояса, пропустить, как выражаются англичане, еще прием пищи — и вот оно счастье: непокорный российский "режим" наконец-то коллапсирует.Тем не менее Трейсман пытается убедить себя и публику, что "коллапс" России все-таки произойдет. Почитать его сценарии полезно — кто, как не стратегический противник, лучше всех увидит наши болевые точки?Главная точка, на которую нажимает автор, это так называемая вертикаль власти. Централизованное управление, полагает Трейсман, может не выдержать лавины стрессов. Тут автор смелыми, широкими мазками набрасывает целый апокалипсис для России. В один момент звезды сойдутся так, что неудачи на украинском фронте обострят внутриэлитные конфликты, заодно будет принят ряд провальных экономических решений, сократятся доходы бюджета, пойдут протесты против мобилизации, а параллельно — забастовки и демонстрации трудящихся.Тогда в системе управления пойдет "каскад ошибок" — и власть потеряет контроль над страной. Это плохая для нас перспектива, конечно.Вот только о каких неудачах на фронте можно говорить, если Россия уже приросла огромными территориями и миллионами замечательных людей? Мобилизация успешно прошла, ее недоработки, несомненно, станут поводом для дальнейших усовершенствований в армии, но на сегодняшний день она уже закончена.Насчет экономических решений: наши экономисты, если по-честному, заработали за последние восемь месяцев себе несколько Нобелевок. Потери бюджета, разумеется, были, но теперь мы хорошо видим, зачем все эти годы накапливалась "подушка безопасности".Насчет забастовок и демонстраций: тут автору надо просто выйти на улицу, где он там живет, в Гарварде? И посмотреть, как бузят американские трудящиеся всех оттенков кожи. Он точно страну не перепутал?Трейсман вынужден признать: "катастрофа (в России) не неизбежна". Но уж если она случится — и тут наш писатель опять ныряет в болезненно сладострастные мечты: поражения на фронте, масштабные протесты, активность криминальных группировок — автор нагнетает все круче, но внезапно иссякает. Весь этот постап приведет, по его мысли, лишь к падению рейтинга Путина. Президент решит не участвовать на выборах-2024, выдвинет своего преемника, это приведет к обострению внутриэлитной борьбы. Исход выборов-2024 станет непредсказуемым, подводит итог автор.Но да, детка, это демократия. Итог выборов и должен быть непредсказуемым. И нет, демократия — это не когда на всех выборах побеждает Демпартия США или ее ставленник. Трудно поверить в такое, я понимаю.Начав на высокой ноте — сейчас я вам опишу крах России, — автор логикой своего повествования приходит лишь к тому общеизвестному факту, что в 2024 году в России пройдут президентские выборы. Спасибо, это мы и так знали.Более серьезный разбор ситуации — как нам все-таки дожать Россию — предлагают коллеги Трейсмана буквально на соседних страницах Foreign Affairs. Андреа Кендалл-Тейлор и Майкл Кофман сообщают нам, что "Россия без боя не уйдет".Их устами официальный Вашингтон пытается зафиксировать свои победы на экономическом фронте и рассчитать, сколько времени потребуется для полного и окончательного поражения России.Во-первых, санкции. Да, пока они не дали того эффекта, на который были рассчитаны. Однако тут надо смотреть на перспективу и продолжать давить. Настоящий ущерб от них Россия ощутит позднее (где-то мы уже это слышали). Пока надо продолжать перекрывать экспорт технологий в страну, добиваясь коллапса ее автомобильной, самолетостроительной отраслей и "оборонки".Во-вторых, отказ Европы от российских энергоносителей, запрет на страховку российских танкеров и потолок цен на нефть значительно сократят доходы бюджета от продажи энергоресурсов и ограничат возможность Москвы торговаться с Индией и Китаем.И наконец, отток из России программистов и технарей ограничит конкурентоспособность страны на годы вперед."Тотального коллапса, скорее всего, не будет, — рассуждают авторы. — Однако Россия на долгие годы погрузится в упадок, автаркию и изоляцию от мировой экономики. Кремль придет в отчаяние и будет… нарушать правила, по которым работает глобальная торговля".Если перевести это на человеческий язык, то получается, что Москва будет, естественно, обходить западные санкции, выстраивать и развивать по всему миру свои коммерческие союзы и партнерства. Вместе с экономическим влиянием придет и политическое. Самой силой вещей это будет нарушать те пресловутые "правила", на которых так настаивает Вашингтон, потому что они позволяют ему грабить весь мир в одно лицо.Американские авторы называют это упадком России. Любому непредубежденному читателю это кажется выстраиванием альтернативного центра силы.Что касается "отложенного эффекта" санкций. Да, к этому не стоит относиться легкомысленно. Дефициты в высокотехнологичных отраслях — штука реальная и опасная. Импортозаместить вообще все, конечно, невозможно. Однако волшебные схемы параллельного импорта тут могут многим помочь.Бегунки с техническими специальностями по большей части, конечно, вернутся. В странах, куда они убежали, мягко говоря, не очень хорошо с работой, а удаленка в последнее время все менее популярна. Будем вместе поднимать страну, обходить санкции, развивать свои высокие технологии.Утешает и то, что все эти мантры насчет упадка России мы много раз слышали и раньше. В 2015 году господин Обама сообщил городу, так сказать, и миру, что "экономика России порвана в клочья". Сегодня это можно скорее сказать об экономике США. Про экономику Европы просто промолчим — о покойнике или хорошо, или ничего.Чем дальше читаешь американских коллег, тем отчетливее за всеми их красивыми словами слышится чисто украинский вопрос: ну когда же Россия уже все? Ну ведь вот-вот, ну еще вчера она должна была коллапсировать, развалиться, децентрализоваться, прийти в ничтожество. Ан нет, не выходит каменный цветок.Американцам стоит посмотреть на опыт их братьев-украинцев. Многие годы — собственно, все это началось еще 30 лет назад — там утешают себя надеждой на то, что Россия вот-вот рухнет и развалится. Под эти заклинания выросло уже не одно поколение людей, живущих в крайней бедности. С каждым годом они живут все хуже и хуже. Сегодня это просто failed state, где единственная надежда на выживание — это русская гуманитарка.Россия параллельно только и делала, что богатела и развивалась. Собаки лаяли — караван шел.Сейчас ровно такая же история происходит на глобальном уровне. Народные массы бывшего золотого миллиарда нищают быстрее, чем в Великую депрессию. Англичане пропускают приемы пищи. Швейцарцы закупаются дровишками по бешеным ценам. Эстонцев правительство учит экономить на еде — почему-то в память особенно врезалось "лучшим напитком для утоления жажды является простая вода".Все казавшиеся такими смешными давосские прогнозы насчет душа раз в неделю, курицы по 100 граммов и "у меня ничего нет, но я никогда не был так счастлив" с пугающей скоростью воплощаются в жизнь. И даже Америку, пытающуюся продлить свое благополучие за счет европейцев, уже захлестывает цунами нищеты и депрессии.Традиционно, когда в Штатах люди беднеют, они голосуют за демократов — те отстегивают какие-то пособия, поддерживают на плаву низы общества. Сегодня с экономикой США все так плохо, что люди идут голосовать за республиканцев — в надежде, что хоть те что-то поправят.Свежий факт из уголовной хроники хорошо иллюстрирует масштаб экономических проблем американцев. На днях семейная пара из Оклахомы покончила с собой, предварительно застрелив шестерых своих детей — от одного года до 13 лет. Близкие говорят, что главной проблемой многодетной семьи были кредиты — долгов накопилось на 130 тысяч долларов, отдать их не было никакой возможности.В общем, тенденция хорошо заметна. Чем хуже живет страна, тем громче она обещает России упадок и коллапс. Это касается не только Украины, но и ее западных партнеров. В какой-то момент они с головой уходят в эти мрии, лишь бы не видеть, что творится в их собственных странах.Тем временем главной экономической проблемой России, судя по дискуссиям в соцсетях, стал вопрос: тратить ли миллионы рублей на многодневные новогодние увеселения в мегаполисах или все-таки слегка подсократиться?В этом плане очень мудрой кажется идея проработать возможность безвизового въезда в Россию для иностранцев. Было бы отлично, если бы люди хоть на несколько дней могли стряхнуть с ушей пропагандистскую лапшу, приехать к нам и своими глазами поглядеть на наш "упадок"."Не спешите нас хоронить", — хотелось бы сказать нашим стратегическим партнерам. Не ровен час, пока вы будете ждать коллапса России, он накроет ваши собственные страны. На что будете надеяться тогда, на русскую гуманитарку? Мы поможем, конечно, не впервой. На наших полевых кухнях варят очень вкусную гречку.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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