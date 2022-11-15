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Роль гражданских организаций обсудили в Общественной палате Абхазии

Роль гражданских организаций обсудили в Общественной палате Абхазии

Министерство юстиции Абхазии разрабатывает проект закона, касающийся регулирования отношений между государством и неправительственными организациями. 15.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-15T16:11+0300

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В Общественной палате во вторник, 15 ноября, состоялось заседание на тему "Роль гражданских организаций в современной Абхазии".Бадрак Авидзба, SputnikОбращение НПООткрывая встречу, председатель Общественной палаты Гули Кичба отметила, что руководители ряда неправительственных организаций выразили озабоченность тем, что в закон, регламентирующий их деятельность, ("Закон о некоммерческих организациях", принятый в 2005 году - прим.) будут внесены поправки, и что это может негативно повлиять на развитие гражданского общества в Абхазии."Без знания этого опыта и без его изучения, мне кажется, будет сложно писать этот законопроект. Мы как-то должны друг друга слышать и учитывать сугубо абхазскую специфику и, если этот закон необходим, чтобы он стал абхазским, а не переписанным", – заметил он.Секретарь Совета безопасности Сергей Шамба в свою очередь отметил, что неправительственные организации сыграли положительную роль до, во время и после Отечественной войны народа Абхазии."Когда наш стратегический союзник находится в такой конфронтации с западными странами, конечно, возникают вопросы о наших взаимоотношениях с западными партнерами. Но, с другой стороны, я понимаю, что Россия тоже не рвет все каналы связи, поэтому тут нужен особый подход", – сказал Шамба.Министр юстиции Анри Барциц сообщил, что разработка акта, регулирующего общественные отношения с неправительственными организациями, вытекает из плана гармонизации законодательства российского и абхазского законодательств."По инициативе Минюста Абхазии и Минюста России был разработан некий план-график, который, на наш взгляд, систематизирует работу по подготовке предложений в целом и создает условия временного характера, чтобы мы могли в процессе создания норм, регулирующих эти отношения, вести дискуссию о том, какие из этих норм были бы полезны", – подчеркнул министр.По его словам, пока не принято решение о том, будут ли новые нормы внесены в действующий закон или же будет разработан совершенно новый закон."Мы предполагаем, что это будет отдельный закон, который будет централизованно внутри себя регулировать общественные отношения, связанные с общественными организациями", – сказал он.Разработка законопроектаАнри Барциц положительно оценил работу неправительственных организаций в вопросах разминирования и оказания медицинской помощи, в том числе в период пандемии коронавируса, а также в проведении других гуманитарных проектов."Я придерживаюсь позиции жесткого регулирования общественных отношений в этой сфере, прошу не путать его с жестоким регулированием. Но я не истина в последней инстанции, и Министерство юстиции, которое я возглавляю, является этапом в подготовке итогового нормативно-правового акта. Подготовка законопроектов устроена таким образом, что собираются все мнения и на разных этапах вносятся соответствующие изменения. Каков будет этот закон при конечном его принятии парламентом, я точно сказать не могу, и я совершенно не уверен в том, что мое личное представление в механизмах регулирования в конечном этапе будет реализовано", – сказал Барциц.Он не исключил возможности того, что на выходе закон будет предполагать не жесткое регулирование, а более консенсусное.Исполнительный директор неправительственной организации "Центр гуманитарных программ" Арда Инал-ипа в свою очередь заявила, что хотела бы ознакомиться с аргументами в пользу жесткого регулирования деятельности НПО."Об этом вопросе речь идет несколько лет, ни один человек не позвал нас – людей опытных. Я в неправительственном секторе с довоенных времен. Мы видим, как создаются новые телеграм-каналы, заточенные на борьбу с гражданскими организациями как с врагами", – подчеркнула Инал-ипа.Кроме того, она рассказала, что представителей неправительственных организаций периодически вызывают на допросы в правоохранительные органы при том, что их деятельность прозрачна и открыта обществу.Выступавшие на заседании отмечали весомый вклад неправительственных организаций в гуманитарную жизнь республики и выражали надежду на то, что это будет учитываться при разработке нового законопроекта.

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