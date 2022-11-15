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СВО: большие возможности ограниченной мобилизации в СНГ

СВО: большие возможности ограниченной мобилизации в СНГ

Указ президента Владимира Путина от 14 ноября 2022 года, допускает службу иностранцев в рядах российской армии, в том числе и по призыву. 15.11.2022, Sputnik Абхазия

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Призывники, солдаты, офицеры и генералы стран СНГ могут на законном основании объединиться в рядах Российской армии, послужить укреплению региональной безопасности, начать или продолжить достойную военную карьеру, пишет военный эксперт Александр Хроленко. Президент РФ Владимир Путин 14 ноября подписал указ, корректирующий порядок прохождения иностранными гражданами военной службы в российской армии. Документ допускает и регламентирует службу иностранцев по контракту и по призыву – солдатами, матросами, сержантами, старшинами, прапорщиками, мичманами и офицерами. Ранее иностранные граждане могли служить в ВС России только по контракту – в качестве солдат (матросов) и сержантов (старшин). Таким образом, иностранцам с высшим военным образованием или необходимой специальной подготовкой открывается возможность начать новую жизнь в РФ, получать достойное денежное содержание и социальные гарантии, сделать военную карьеру без ограничений служебного роста – даже в качестве высших офицеров (генералов и адмиралов).Разумеется, российской армии не нужны иностранные нарушители закона и "варяги", склонные к употреблению наркотиков. Предусмотрен жесткий отбор по медицинским показателям.Спектр возможностей достаточно широк. Гипотетически, в Минобороны РФ могли бы найти высокую должность даже американскому многозвездному генералу Марку Милли (начальник Объединенного комитета начальников штабов Армии США). Практически президентский указ рассчитан на "ограниченную мобилизацию" квалифицированных военных специалистов стран СНГ, способных быстро интегрироваться в ВС России (приоритет оперативно-тактической и языковой подготовки). Высшее образование в военных вузах РФ за минувшие три десятилетия получили многие тысячи офицеров, действующих сегодня на постсоветском пространстве.Ранее, 30 сентября подписан указ, упрощающий получение российского гражданства для иностранных граждан, заключивших контракт с Минобороны РФ на год и более. Мы наблюдаем продолжение и развитие исторической традиции, заложенной императором Петром Первым, формирование современной нормативно-законодательной базы для появления в Российской армии новых Берингов, Клаузевицей, Хмельницких и даже Бонапартов. Если бы российский генерал Иван Заборовский в 1788 году не отказался принять на службу (без понижения в звании) младшего лейтенанта артиллерии Наполеона Бонапарта, история Европы могла сложиться по-другому.Welcome в российскую армиюПервый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что принятое президентом России решение позволит существенно нарастить численность ВС РФ, и заинтересует немало жителей постсоветского пространства, прежде всего – стран Центральной Азии.Действительно, оплата ратного труда в России достойная – минимальное денежное содержание российского рядового в зоне СВО составляет около 200 тысяч рублей в месяц (эквивалент 3300 долларов США), не считая единовременной выплаты (подъемных) в сумме 195 тысяч рублей.Специальная военная операция РФ на Украине, формирование 1000-километрового фронта, огромное оперативное пространство, масштабная логистика заставляют переоценить оптимальный количественный состав ВС России. Современная "бесконтактная" война с массированным применением высокоточных ударных средств дальнего действия все же требует определенного (значительного) количества специалистов на переднем крае, во втором эшелоне, и в тылу. Если в мирное время одного миллиона военнослужащих России для обеспечения национальной безопасности вполне хватало, то в формате СВО назрела необходимость быстро нарастить войсковую группировку на 300 тысяч "штыков". Возможно, в дальнейшем оперативная обстановка потребует большего. Россия вынуждена достигать поставленных целей военными средствами. В обозримой перспективе нет места возобновлению мирных переговоров, США и НАТО поощряют и затягивают конфликт на Украинском ТВД.Разумеется, количественный рост современной армии должен сопровождаться интенсивными поставками технологически совершенных вооружений. Мобилизация экономики и предприятий ОПК – вторая сторона проблемы необходимого и достаточного доминирования российских войск на поле боя. Цели СВО определены изначально – это не "стояние" на Днепре и не "сидение" в укрепрайонах. Для решительной победы необходимы стратегическая инициатива, огневая мощь, "отсечение" польской логистики ВСУ, то есть – значительные резервы ВС России.Мобилизация позволяет, прежде всего, полностью укомплектовать существующие и вновь формируемые подразделения рядовым составом. С командирами сложнее. Постоянное, многолетнее "погружение в службу" действующего офицера столь многомерно, что призванный офицер запаса "здесь и сейчас" его не заменит. Поэтому легитимная возможность привлечь на службу в Российскую армию квалифицированных (действующих) иностранных военных специалистов – полезная опция, которую активно использовали еще в ходе русско-турецких и русско-шведских войн 18 – 19 веков.Комплектование национальных вооруженных сил иностранными гражданами до сего дня практикуется многими странами мира. Британская армия более 200 лет использует подразделения, сформированные из этнических непальцев – гуркхов (на сегодня – около 3500 человек). Французский Иностранный легион действует с 1831 года (до 7500 человек из 136 стран). Швейцарская гвардия Ватикана держит строй с 1506 года. Словом, все новое в сфере комплектования войск на поверку оказывается хорошо забытым старым.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

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