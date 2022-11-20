https://sputnik-abkhazia.ru/20221120/sputnik-nedeli-razbiratelstvo-po-achguare-i-predlozhenie-gosdumy-po-pitsunde-1042727212.html

Sputnik недели: разбирательство по "Ачгуаре" и предложение Госдумы по "Пицунде"

Sputnik недели: разбирательство по "Ачгуаре" и предложение Госдумы по "Пицунде"

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 14 по 20 ноября. 20.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-20T19:55+0300

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2022-11-20T20:26+0300

абхазия

в абхазии

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На текущей неделе Аслан Бжания поручил разобраться в деле о хищении средств во время ремонта "Ачгуары", депутаты Парламента рассказали, как их коллеги из Госдумы решили найти выход в вопросе о передаче "Пицунды", Верховный суд отменил оправдательный приговор по делу Анзору Тарба.SputnikДело "Ачгуары"16 ноября президент Абхазии Аслан Бжания поручил Генеральной прокуратуре проверить в течение 15 суток данные о возможных хищениях средств во время ремонта воздушной линии "Ачгуара".18 ноября Генпрокуратура Абхазии по поручению президента, приступила к проверке подлинности и соответствия действительности информации о финансовых нарушениях.О ходе и результате проверки будут информировать дополнительно.Предложение депутатов Госдумы по передаче "Пицунды"15 ноября состоялась пресс-конференция депутатов Парламента по итогам поездки в Госдуму России, где обсуждался вопрос о ратификации соглашения о передаче государственной дачи "Пицунда" в собственность России.На пресс-конференции, депутаты рассказали, что делегация Парламента Абхазии встретилась с российскими коллегами для того, чтобы обсудить факторы, мешающие ратификации соглашения о передаче госдачи и порядке ее пользования.С российской стороны на встрече присутствовали заместитель спикера Госдумы Сергей Неверов, депутаты Отари Аршба, Константин Затулин, Андрей Картаполов, а также представители МИД и ФСО России. Абхазскую делегацию представили депутаты Леонид Лакербая, Кан Кварчия, Алхас Барциц и Даут Хутаба.Барциц отметил, что поездка носила консультативный характер. Делегация из Абхазии рассказала о ряде ошибок, которые были допущены при составлении соглашения – неверно указанные координаты и отсутствие пункта, который не позволяет передачу объекта третьим лицам.По словам депутата, абхазской стороне была предложена ратификация подписанного соглашения в существующем виде с одновременным принятием постановления Народного Собрания, в котором будет "закреплена необходимость доработки соглашения в части корректировки координат передаваемой территории и добавления пункта о невозможности передачи ее третьим лицам".Депутат Леонид Лакербая подчеркнул, что, выслушав российскую сторону, хотел бы проконсультироваться с абхазскими юристами по поводу того, насколько предложение коллег из Госдумы применимо в рамках абхазского законодательства.Даут Хутаба отметил, что консультации с юристами из МИД Абхазии и Администрации президента о возможности принятия российского предложения в рамках закона уже ведутся. Как долго они будут вестись, пока неизвестно.Оранжевый сезонПо данным Краснодарской таможни, более полутора тысяч тонн мандаринов было экспортировано из Абхазии в Россию.Коммерческие партии начали ввозить на территорию России в середине октября. Всего в Россию из республики ввезено порядка 2,2 тысячи тонн сельхозпродукции.В прошлом году за весь сезон с октября 2021-го по февраль 2022 года было оформлено порядка 22 тысяч тонн мандаринов. В этом сезоне планируется ввоз более 50 тысяч тонн плодов.Дело Анзора ТарбаНа заседании 18 ноября Президиум Верховного суда Абхазии передал уголовное дело о гибели в стенах МВД заключенного Анзора Тарба на новое судебное разбирательство в суд первой инстанции.По решению Президиума из определения кассационной коллегии по уголовным делам Верховного суда Абхазии от 23 марта 2021 года, в котором говорилось об отмене оправдательного приговора Сухумского городского суда, было исключено указание о возвращении дела Генеральному прокурору Абхазии для устранения препятствий.Кроме того, Президиум принял решения об отмене меры пресечения в отношении обвиняемых в виде домашнего ареста.В суде первой инстанции дело будет рассматриваться по статье 295 Уголовного кодекса "Халатность".Анзор Тарба, 1969 года рождения, содержавшийся под стражей в связи с подозрением в соучастии в похищении Омара Мерцхулава, скончался в ночь на 11 июля 2019 года в стенах МВД.Обвиняемыми по делу о его гибели были сотрудники ведомства Бадри Джикирба, Аслан Чедия, Адгур Аутлев и Виталий Кулов.Решением Сухумского городского суда они были оправданы, после чего решение было обжаловано в Кассационной коллегии Верховного суда и дело направили на новое разбирательство. Адвокаты обвиняемых подали жалобу в Президиум Верховного суда на решение Кассационной коллегии.Юбилей пограничниковПограничные войска были организованы во время Отечественной войны народа Абхазии 20 ноября 1992 года по приказу главнокомандующего Владислава Ардзинба.Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил Пограничный отряд СГБ республики с 30-летием со дня образования.Он напомнил, что 30 лет назад у рубежей Абхазии складывалась напряженная военно-политическая обстановка, и сегодня особое значение приобретают такие понятия, как стойкость, мужество, верность присяге и народу.Бжания отметил важность того, что сотрудники пограничных органов хранят верность боевым традициям своих предшественников, с уважением относятся к ветеранам, оперативно решают поставленные задачи по обеспечению безопасности государственных границ, борьбе с преступностью, наркоторговлей и другой нелегальной деятельностью.Лестница счастьяПредставители компании Сolors of Nation совместно с группой художников расчистили и раскрасили лестницу расположенную на улице Генерала Гиви Агрба в Сухуме.Лестница была заброшенной, никак не освещалась. И тогда энтузиасты решили исправить ситуацию, при этом не портя изначальный архитектурный замысел.На расчистку лестницы и ее раскраску понадобилась неделя. Сейчас она может стать новым местом притяжения для горожан.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220908/posolstvo-rossii-v-abkhazii-opublikovalo-tekst-soglasheniya-po-pitsunde--1041386686.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221118/verkhovnyy-sud-napravil-delo-anzora-tarba-na-novoe-sudebnoe-razbiratelstvo-1042697143.html

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