https://sputnik-abkhazia.ru/20221120/zachem-rossiya-naraschivaet-gosdolg-1042711761.html

Зачем Россия наращивает госдолг

Зачем Россия наращивает госдолг

К 2025-му Минфин собирается увеличить госдолг до 29,9 триллиона рублей, или 17,5 процента ВВП — для покрытия дефицита бюджета. 20.11.2022, Sputnik Абхазия

2022-11-20T09:00+0300

2022-11-20T09:00+0300

2022-11-20T09:00+0300

россия

финансы

экономика

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Оправданно ли это, безопасна ли такая долговая нагрузка и у кого занимать в условиях беспрецедентных санкций и противостояния с Западом, для РИА Новости разбиралась Наталья Дембинская.Есть, где занятьВнутренний долг в ближайшие три года финансовые власти планируют поднять до 25 триллионов рублей, внешний — до 4,9 триллиона. В 2021-м было 20,9 триллиона (16 процентов ВВП), и 16,5 приходились на внутренние заимствования.Однако и на внешнем рынке есть у кого занять. Инвестиционные фонды стран Ближнего Востока, Китая и Индии, а также Латинской и Южной Америки активно покупают российские облигации.Да и европейские инвесторы вкладываются через аффилированные структуры, указывает экономист, доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова Михаил Хачатурян.С января Минфин разместил ОФЗ на 574,5 миллиарда рублей по номиналу (за 2021-й — более чем на 2,6 триллиона). Причем три четверти — в октябре-ноябре, когда вновь предложили рынку выпуски с плавающим купоном, которые сейчас пользуются особым спросом. Таких — 48 процентов, отмечает Михаил Беспалов.По мнению вице-президента ИК "Fontvielle" Анастасии Хрусталевой, Минфин вполне может занять и у населения — на депозитах вкладчиков-физлиц хранится более 33 триллионов рублей. Поскольку число частных инвесторов на Мосбирже заметно увеличилось, при условии выгодной премии относительно банковских предложений, переток капитала из депозитов в облигации весьма вероятен.Профинансировать дефицитВ 2023-м запланирован дефицит бюджета в 2,9 триллиона рублей, или 2 процента ВВП. В 2024-м — 1,4 процента, или 2,2 триллиона, 2025-м — 1,3 триллиона (0,7 процента).Как отмечает Антон Гиринский, доцент экономического факультета РУДН, в целом это соответствует оптимальному уровню: меньше 3,5 процента.Дефицит покрывают за счет госдолга и из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Так, в этом году оттуда возьмут триллион. Как пояснял ранее премьер Михаил Мишустин, увеличение заимствований в разумных пределах позволит не тратить средства "главной кубышки".Альтернатива — поднять налоги, но это отрицательно скажется на устойчивости экономики. Включить печатный станок тоже не вариант — это разгонит инфляцию.С учетом постоянной выручки от сырьевых и промышленных товаров на азиатских рынках (главным образом — Ирана, Китая, Индии, стран Юго-Восточной и Восточной Азии, Африки, Южной и Латинской Америки) рост госдолга не угрожает макроэкономической стабильности, считает Михаил Хачатурян.Несмотря на дефицит, Госдума утвердила новое бюджетное правило.Из базовых нефтегазовых доходов в 2023-2025 годах на расходы можно направить восемь триллионов рублей с дальнейшей ежегодной индексацией на четыре процента.Как поясняется в документе, это соответствует умеренно-консервативным оценкам внешних условий при стабильном курсе в диапазоне 65-75 рублей за доллар и минимизирует влияние волатильности нефтегазовых рентных доходов на экономику.Меньше 20 процентовТаким образом, в итоге госдолг не должен превысить 20 процентов ВВП. Еще год назад речь шла о 22 процентах — то есть политика Минфина ужесточилась.С такими показателями долговая нагрузка России — одна из самых низких в мире. Для сравнения: в Японии — более 200 процентов ВВП, США — 140, еврозоне — 95, Китае — 71, Саудовской Аравии — 30.Не менее важный фактор — обслуживание госдолга. В 2023-м, по плану министерства, на это понадобится не более семи процентов всех расходов, в 2024-м — 7,5 процента. Как отмечает Михаил Паюшин, управляющий партнер юридической компании Freeviser, это более чем приемлемо: считается, что должно быть не больше 50 процентов.

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