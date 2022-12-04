https://sputnik-abkhazia.ru/20221204/sputnik-nedeli-vizit-volodina-novyy-posol-v-rossii-i-zasedanie-kabmina-1042956581.html

Sputnik недели: визит Володина, новый посол в России и заседание Кабмина

Sputnik недели: визит Володина, новый посол в России и заседание Кабмина

Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 28 ноября по 4 декабря. 04.12.2022, Sputnik Абхазия

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На этой неделе Абхазию с визитом посетил председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин, президент назначил послом Абхазии в России Алхаса Квициниа, в республике прошел благотворительный форум "Время добрых дел".SputnikВизит Володина в АбхазиюПредседатель Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин посетил Абхазию с визитом 1 декабря.В Парламенте в закрытом формате более двух часов проходила встреча Володина и депутатов. Между Госдумой и Народным Собранием было подписано Соглашение о сотрудничестве. По итогам встречи Вячеслав Володин и спикер Парламента Лаша Ашуба дали брифинг.Парламентарии двух стран создали рабочую комиссию, первое заседание состоится через несколько месяцев.После состоялась встреча председателя Госдумы с президентом Асланом Бжания. Глава государства подчеркнул, что этот визит будет способствовать интересам народов Абхазии и России.Бжания поблагодарил руководство России за перманентное оказание помощи Абхазии. Володин в свою очередь отметил, что отношения России и Абхазии носят союзнический, стратегический характер.Как рассказал радио Sputnik по итогам визита Володина депутат Левон Галустян, на следующей неделе в Абхазию с рабочим визитом приедет председатель комитета по обороне и нацбезопасности Госдумы Андрей Картополов.Назначение посла Абхазии в РоссииАлхас Квициниа назначен послом Абхазии в России, соответствующий указ подписал президент Аслан Бжания 3 декабря.Квициниа занимал должность руководителя Администрации президента с 24 апреля 2020 года по 12 августа 2022 года. На этом посту его сменил Джансух Нанба.Ранее диппредставительством республики в России руководил Игорь Ахба. 16 декабря он был отозван с должности в связи с назначением спецпредставителем МИД Абхазии по евразийской интеграции. После него посольство возглавила Мадина Авидзба, она была назначена временным поверенным в делах Абхазии в России.Заседание Кабмина30 ноября состоялось заседание Кабинета министров Абхазии, на котором члены правительства утвердили программу по созданию информационных ресурсов и баз данных. Цель программы — организация государственного центра обработки данных и подготовка специалистов по информационной безопасности.Помимо этого, на заседании было принято решение о продлении запрета на добычу криптовалюты и ввоз оборудования для майнинга еще на год — до 31 декабря 2023 года.Также было принято постановление о проведении переговоров между Абхазией и Сирией об открытии торговых представительств. Проект постановления о проведении переговоров и подписании соглашения между правительствами принял сегодня Кабмин. Представительства будут содействовать развитию торгово-экономических связей между государствами.Кабинет министров Абхазии утвердил и объемы вылова рыбы в осенне-зимнюю путину.Общий допустимый объем вылова всех видов рыб составит 36 тысяч тонн, большая его часть приходится на хамсу. Распределением квот на вылов займется Министерство сельского хозяйства.Время добрых дел"Время добрых дел" - форум с таким названием прошел в Сухуме на этой неделе. В нем приняли участие школьные учителя, специалисты лечебной физкультуры, специалисты, работающие с детьми с ДЦП.С 28 ноября по 2 декабря российские медики осмотривали детей 6-18 лет с нарушением опорно-двигательного аппарата, обсуждали темы ранней диагностики и мониторинга ДЦП, обучали абхазских реабилитологов методикам изготовления индивидуально-коррекционных ортопедических стелек, проведут работу с семьями, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями.Организатор форума – Россотрудничество в Абхазии совместно Минздравом, Минпросом, детским фондом "Росток", "Домом Москвы". Главный партнер форума — Екатерина Клочкова — один из ведущих специалистов по детской реабилитации в России.Возвращение "Апсны-Star""Апсны-Star" возвращается. Первый сезон "Апсны-Star" появился на экранах десять лет назад. По словам продюсера проекта Роланда Бганба, благодаря проекту в рядах абхазской эстрады появились новые лица, которые достигли успеха и стали известны не только на родине, но и за ее пределами.Кастинг пройдет 15 декабря в Госфилармонии. Претендентам должно быть не меньше 16 лет, они могут спеть одну песню на любом языке.Вожди и жертвыВышла новая книга профессора Александра Орлова-Кретчмера "Вожди и жертвы ВКП (б). К истории репрессий 1920-1930 гг. на Кавказе".В ней собраны иллюстраций уникальных документов 20-30-х годов о главных персонах того периода, внутренней политической обстановке. В книге впервые представлены материалы по так называемому "делу абхазских товарищей".Тираж книги — 500 экземпляров. Сейчас идут переговоры о доставке книг в Абхазию.Дело о похищенииДело о похищении Вадима Анкваб передано в Гудаутский суд для рассмотрения по существу. Обвиняемые — Сослан Чачибая, Виктор Агумава, Тариел Гвазава, Николай Носов, Роман Барзания, Алик Барзания, Роман Абгаджава, Африкан Цушба.Дело Цушба выделено в отдельное производство, он объявлен в розыск. Носову из-за психического состояния назначено принудительное лечение.По данным следствия, 26 февраля 2022 года Цушба по предварительному сговору с Чачибая, Агумава, Гвазава, Носовым, Барзания похитили Анкваб, перевезли его в дом Алика Барзания в Дурипше и требовали у его сына Малхаза Анкваб выкуп 10 миллионов рублей.10 марта они получили 1 миллион рублей и отпустили Анкваб в селе Аацы Гудаутского района. После этого обвиняемые были задержаны правоохранителями.Сроки сдвигаютсяСроки проверки информации о хищениях в энергоотрасли, которую президент поручил провести Генпрокуратуре, затягиваются. 2 декабря генпрокурор Адгур Агрба доложил президенту, что "конкретные сроки устанавливать не представляется возможным".Он отметил, что с 16 ноября опрошены все представители министерств и ведомств, которые имеют отношение к заключению договора с российской стороной.Аслан Бжания поручил Генпрокуратуре держать вопрос на постоянном контроле и сообщать ему о результатах.II Конгресс молодых ученыхII Конгресс молодых ученых прошел в парке науки и искусства "Сириус" с 1 по 3 декабря.Научный форум был организован в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом России Владимиром Путиным.Посетители форума в течение трех дней знакомились с новейшими достижениями научно-технического развития, а также побывали на круглых столах, экспертных сессиях и панельных дискуссиях.Среди тем обсуждений – развитие образования, поддержка молодых ученых, обеспечение продовольственной безопасности, искусственный интеллект, медицина.В мероприятии приняли участие представители Абхазии – историк-архивист, сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований Милана Бжания, историк, сотрудник АбИГИ Давид Канделаки и сотрудница представительства Россотрудничества в республике Анжела Кове.Дар Абхазскому госмузею3 декабря художник Батал Джапуа передал Абхазскому госмузею старинный инструмент для плетения веревок. Как рассказал Sputnik старший научный сотрудник музея Инга Шамба, предмет датируется XX веком, его смастерил житель села Нижняя Эшера Джыр Авидзба.Инструмент в рабочем состоянии, сотрудники музея уже опробовали его. На таком станке абхазы делали прочные веревки, которые использовались в качестве канатов во время походов в горы.Визит главы ТатарстанаГлава Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Абхазию с однодневным неофициальным визитом. Его встретил Аслан Бжания на российско-абхазской границе. Визит Минниханова связан с развитием сотрудничества между республиками в рамках российско-абхазских отношений.Бжания и Минниханов осмотрели объекты в Гагрском и Гулрыпшском районах, которые могут вызвать интерес у инвесторов.Как сообщила (https://t.me/presspresidentofabkhazia) пресс-служба президента Абхазии, основная цель визита Минниханова — укрепление связей в сфере экономики и туризма.

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