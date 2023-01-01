https://sputnik-abkhazia.ru/20230101/sputnik-nedeli-novyy-god-byudzhet-i-novye-tarify-za-elektroenergiyu-1043445832.html
Sputnik недели: Новый год, бюджет и новые тарифы за электроэнергию
Sputnik недели: Новый год, бюджет и новые тарифы за электроэнергию
Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в стране с 26 декабря по 1 января. 01.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-01T20:43+0300
2023-01-01T20:43+0300
2023-01-01T20:43+0300
в абхазии
абхазия
культура
политика
новый год
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На уходящей неделе в Абхазии встретили Новый год, премьер-министр Александр Анкваб отметил юбилей, фонды “Ашана” и “Киараз” провели совместную новогоднюю акцию для своих подопечных, а Парламент принял бюджет на 2023 года. Об этих и других важных событиях недели, читайте в еженедельном обзоре Sputnik.Сария Кварацхелия, SputnikВстреча с бизнесменами26 декабря президент Абхазии Аслан Бжания встретился с представителями российского бизнес-сообщества абхазского происхождения. Он рассказал об экономическом курсе и актуальной политической повестке в стране.На встрече обсудили вопросы привлечения внешних инвестиций в экономику Абхазии, правовое регулирование статуса апартаментов, проблемы энергетической отрасли.Юбилей премьераПремьер министр Александр Анкваб отметил свой 70-летний юбилей в понедельник 26 декабря. Указом президента, глава правительства был награжден орденом "Ахьдз-Апша" I степени “за заслуги перед Отечеством, весомый вклад в становление и развитие абхазской государственности, активную общественно-политическую деятельность”.Волшебство в Новый годЗавершилась совместная новогодняя акция "Ашана-цла" (Волшебное дерево - прим.ред) благотворительных фондов “Ашана” и “Киараз”. Подопечные фондов написали свои новогодние желания Деду Морозу, письма в виде журавликов украсили елку на культурно-деловой площадке Гума, всего их было 250.Каждый желающий мог взять письмо, исполнить детскую мечту и стать личным Дедом Морозом ребенка. 26 декабря на культурно-деловой площадке “Гума” для подопечных фондов прошел праздник с участием певцов абхазской эстрады и аниматоров. Детям были розданы подарки.Новые тарифы27 декабря правительство Абхазии внесло изменения в постановление "Об утверждении порядка формирования и применения цен (тарифов), правил пользования, нормативов и социальных норм потребления в сфере электроэнергетики".Теперь, согласно принятому документу, для физических лиц при потреблении электроэнергии с использованием однофазного присоединения применяется пониженный коэффициент, который составляет 0,65. Таким образом, с 1 января тариф составит 1 рубль за кВт•ч. Ранее для физлиц тариф за потребленную электроэнергию составлял 90 копеек за кВт•ч, а в пределах соцнормы – 70 копеек.Физические лица, потребляющие электроэнергию в бытовых целях при наличии трех фаз, будут платить по коэффициенту 0,85, для них стоимость составит за кВт•ч составит 1 рубль 30 копеек за кВт•ч.При этом норма не распространяется на абонентов, у которых не установлены счетчики.Если физическое лицо потребляет электроэнергию свыше 20 кВт•ч в бытовых целях, расчет платы за свет осуществляется в соответствии с тарифом, установленным для категории "Потребители, осуществляющие добычу криптовалют".Бюджет принят29 декабря Парламент Абхазии принял в окончательном чтении бюджеты республики на 2023 год.В том числе финансовая помощь России:Новый годНа уходящей неделе в Абхазии встретили Новый год. Во всех городах и районах страны нарядили елки, в течение всей недели проходили праздничные мероприятия.В полночь 31 декабря президент Аслан Бжания поздравил граждан страны с Новым годом. А у главной елки страны прошли народные гуляния.В целом новогодняя ночь, по данным МВД и МЧС, прошла без происшествий. Госавтоинспекция выявила 124 нарушения правил дорожного движения. Четверо водителей были привлечены к ответственности за управление автотранспортным средством в нетрезвом состоянии. Из них трое в городе Сухум и один в Ткуарчалском районе.Утром 1 января в Сухуме, в районе Турбазы, произошло ДТП. Водитель автомобиля Toyota Мark X совершила наезд на препятствие. Одну из пострадавших в аварии доставили в Республиканскую больницу без признаков жизни.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221226/bzhaniya-vstretilsya-s-predstavitelyami-rossiyskogo-biznes-soobschestva--1043308323.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20221229/parlament-abkhazii-otklonil-zakon-o-moratorii-na-povyshenie-tarifov-na-elektroenergiyu-1043400790.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230101/shest-chelovek-s-travmami-popali-v-respublikanskuyu-bolnitsu-v-novogodnyuyu-noch-1043444771.html
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абхазия, культура, политика, новый год
абхазия, культура, политика, новый год
Sputnik недели: Новый год, бюджет и новые тарифы за электроэнергию
Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в стране с 26 декабря по 1 января.
На уходящей неделе в Абхазии встретили Новый год, премьер-министр Александр Анкваб отметил юбилей, фонды “Ашана” и “Киараз” провели совместную новогоднюю акцию для своих подопечных, а Парламент принял бюджет на 2023 года.
Об этих и других важных событиях недели, читайте в еженедельном обзоре Sputnik.
Сария Кварацхелия, Sputnik
Встреча с бизнесменами
26 декабря президент Абхазии Аслан Бжания встретился с представителями российского бизнес-сообщества абхазского происхождения. Он рассказал об экономическом курсе и актуальной политической повестке в стране.
На встрече обсудили вопросы привлечения внешних инвестиций в экономику Абхазии, правовое регулирование статуса апартаментов, проблемы энергетической отрасли.
Юбилей премьера
Премьер министр Александр Анкваб
отметил свой 70-летний юбилей в понедельник 26 декабря. Указом президента, глава правительства был награжден орденом "Ахьдз-Апша" I степени “за заслуги перед Отечеством, весомый вклад в становление и развитие абхазской государственности, активную общественно-политическую деятельность”.
Волшебство в Новый год
Завершилась совместная новогодняя акция "Ашана-цла" (Волшебное дерево - прим.ред) благотворительных фондов “Ашана” и “Киараз”.
Подопечные фондов написали свои новогодние желания Деду Морозу, письма в виде журавликов украсили елку на культурно-деловой площадке Гума, всего их было 250.
Каждый желающий мог взять письмо, исполнить детскую мечту и стать личным Дедом Морозом ребенка. 26 декабря на культурно-деловой площадке “Гума” для подопечных фондов прошел праздник с участием певцов абхазской эстрады и аниматоров. Детям были розданы подарки.
Новые тарифы
27 декабря правительство Абхазии внесло изменения в постановление "Об утверждении порядка формирования и применения цен (тарифов), правил пользования, нормативов и социальных норм потребления в сфере электроэнергетики".
Теперь, согласно принятому документу, для физических лиц при потреблении электроэнергии с использованием однофазного присоединения применяется пониженный коэффициент, который составляет 0,65. Таким образом, с 1 января тариф составит 1 рубль за кВт•ч. Ранее для физлиц тариф за потребленную электроэнергию составлял 90 копеек за кВт•ч, а в пределах соцнормы – 70 копеек.
Физические лица, потребляющие электроэнергию в бытовых целях при наличии трех фаз, будут платить по коэффициенту 0,85, для них стоимость составит за кВт•ч составит 1 рубль 30 копеек за кВт•ч.
При этом норма не распространяется на абонентов, у которых не установлены счетчики.
Если физическое лицо потребляет электроэнергию свыше 20 кВт•ч в бытовых целях, расчет платы за свет осуществляется в соответствии с тарифом, установленным для категории "Потребители, осуществляющие добычу криптовалют".
Бюджет принят
29 декабря Парламент Абхазии принял в окончательном чтении бюджеты республики на 2023 год.
Общий объем доходов госбюджета – 12,512 млрд руб;
Общий объем расходов госбюджета – 14,188 млрд руб;
Дефицит госбюджета – 1,676 млрд руб;
Общий объем доходов республиканского бюджета – 9,622 млрд руб.
В том числе финансовая помощь России:
в целях социально-экономического развития Абхазии – 3,734 млрд руб;
в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации Инвестпрограммы – 1,215 млрд руб;
на финансирование мероприятий господдержки отраслей экономики Программы социально-экономического развития республики на 2022-2025 годы – 180 млн руб;
Общий объем расходов республиканского бюджета – 11,298 млрд руб;
Дефицит республиканского бюджета – 1,676 млрд руб.
Новый год
На уходящей неделе в Абхазии встретили Новый год. Во всех городах и районах страны нарядили елки, в течение всей недели проходили праздничные мероприятия.
В полночь 31 декабря президент Аслан Бжания поздравил граждан страны с Новым годом. А у главной елки страны прошли народные гуляния.
В целом новогодняя ночь, по данным МВД и МЧС, прошла без происшествий. Госавтоинспекция выявила 124 нарушения правил дорожного движения. Четверо водителей были привлечены к ответственности за управление автотранспортным средством в нетрезвом состоянии. Из них трое в городе Сухум и один в Ткуарчалском районе.
Утром 1 января в Сухуме, в районе Турбазы, произошло ДТП. Водитель автомобиля Toyota Мark X совершила наезд на препятствие. Одну из пострадавших в аварии доставили в Республиканскую больницу без признаков жизни.