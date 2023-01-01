https://sputnik-abkhazia.ru/20230101/u-rossii-tri-glavnykh-soyuznika--vera-lyubov-i-nadezhda-1043437114.html

У России три главных союзника — вера, любовь и надежда

У России три главных союзника — вера, любовь и надежда

За тридцать лет после распада Советского Союза Россия сумела добиться многого как внутри страны, так и на международной арене, хотя политические конкуренты... 01.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-01T10:05+0300

2023-01-01T10:05+0300

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Наша страна влетает в 2023 год, как влетает в свой уютный дом женщина, который чуть за тридцать, пишет Елена Караева для РИА Новости.Истекшие три десятилетия, когда Россия могла просто перестать существовать, умереть как держава, лишиться государственности, истории и культуры, показали, что наша страна, пожалуй, единственная в мире обладает абсолютно невиданным запасом прочности.И эта прочность не только в грандиозных резервах природных ресурсов, не только в масштабах территории, не только, конечно, в умении и легкости, с которыми русские меняют предлагаемые им обстоятельства — и всегда в свою пользу, а в том, что мы умеем смотреть вверх. Высота небосвода дает нам надежду.Наша страна традиционно провожала уходящий год под бой курантов, дегустацию салата оливье (на Западе его называют "русский салат"), посмотрев поздравление президента и послушав за праздничными хлопотами, прозвучавшими в том или ином виде, аранжировке и ритме, "Вальс цветов" из "Щелкунчика".Кстати, о балете. Накануне, разумеется, Большой театр давал самый свой популярный балет. Видеоролик съезда зрителей на спектакль выложили на сетевую платформу. Комментарии восторженные. Но касались они не только спектакля. Речь шла о русских людях, что прогуливались у театра. А также о их столице."Боже, как много света, какая потрясающая у русских иллюминация, просто фантастика!", "в центре города, где зимой почти всегда снег, улицы вычищены, а женщины идут в театр в нарядных шпильках под руку со спутниками, мы давно забыли это зрелище, мы забыли, как это красиво", "русские просто увешаны пакетами с покупками, в которых подарки. Мы сегодня не можем позволить себе таких трат". Это, как понятно из контекста, писали обычные иностранцы, живущие в европах, где стращают отключениями электричества, где инфляция пробивает потолок двузначных цифр, где бум покупок подарков приходится не на магазины, а на комиссионки, на секонд-хенд — так выходит дешевле для бюджета.В экономии нет, разумеется, ничего дурного. Все — и люди, и страны — живут "по бюджету", но просто давайте вспомним, что всего лишь три десятилетия назад ныне сверкающий витринами, стильный и роскошный ЦУМ был всего лишь гигантским прилавком, за которым торговали "самостроком", штапельными тканями и нитками для шитья. А предновогодняя праздничная суета не включала покупок приятных, но совсем необязательных подарков, как и посещение Большого точно не стояло на повестке дня.Три десятилетия назад Россия выживала. Оказавшись на зимнем ветру в одиночестве. И став — потому что развалился СССР — практически бесприданницей. То, что строили и создавали все вместе, перестало быть нашим. Оно стало не нашим, все стало их. Никто, выходя из Советского Союза, не ушел обиженным. Никого не обнесли имуществом, а самой богатой невестой стала Украина. А наименее выигрышная ситуация была как раз у России. Которая, не будем забывать, взяла на себя все долги бывшего СССР и пообещала их аккуратно, с процентами, выплатить. Всем этим лондонским и парижским клубам кредиторов. Платить нужно было из бюджета. Он тогда формировался в том числе и от продажи углеводородов. Баррель этих углеводородов стоил на старте 1993 года примерно 18 долларов.А вы что думали? Вы думали, что благообразные джентльмены с ослепительными улыбками, уничтожив, как они думали, с помощью снижения цен на нефть, нашу державу, тут же начнут помогать молодой России встать на ноги? Поддержав, так сказать, ее материально. Ну, наивность не порок. Нас готовы были держать на плаву, не давая умереть с голоду, поставляя перемороженную курятину и давая деньги. В кредит. То есть связывая экономику на будущее. Чтобы не слишком эта Россия рвалась бы вперед.Нас брали на содержание. Ставя условия. Но отнюдь не те, что ставил Мокий Парменыч Кнуров Ларисе Огудаловой. Как там было — "Я могу предложить вам такое громадное содержание, что самые злые критики чужой нравственности должны будут замолчать".Западные джентльмены с отбеленными зубами — отнюдь не русские купцы, и России, то есть всем нам, предложили побыть даже не горничной, а прислугой "за еду" с жильем в каморке под лестницей. Такова была плата за вхождение в общество "цивилизованного мира".Те, кто делали подобное предложение, как им казалось, отлично все посчитали и просчитали. Принять выдвинутые ими условия означало в среднесрочной перспективе для них — столь требуемый контроль над российской экономикой, госинститутами, а в дальнейшем — бесконтрольный доступ к ресурсам.Для нас это согласие означало утрату страны.Конечно, они нас не знали, про нашу историю вообще были не в курсе, и поэтому, видя, через что проходит Россия, успокоились. Наша судьба была предрешена.Собственно, на Западе главная политическая забава последних примерно полтысячи лет — это предрешение судьбы России. Всякий раз они в расчетах ошибались. Но вот тут, когда страна-бесприданница, в долгах как в шелках и с векселями на предъявителя повсюду, без денег в казне, сдохнуть должна была непременнейшим образом.Но эти русские, те самые, что в эти дни нарядные, в туфельках на каблуках по расчищенным от снега улицам торопились и подарки купить, и в театр попасть, опять всех переиграли.Диким трудом, конечно, напряжением всех жил и натяжкой до предела всех сухожилий, бесхитростно, но задорно обыграли Запад. В начатой им же самим шахматной партии. Нам не повезло, когда разыгрывали дебют, но мы сосредоточились и начали отбирать у джентльменов фигуру за фигурой, добиваясь позиционного преимущества.Это еще называется тактикой.А имелась и стратегия — сделать страну для себя. Такой, чтобы в ней удобно и спокойно было жить всем. Мы не хотели, как этого не хочет самостоятельная и уверенная в себе женщина, никому нравиться. И поэтому нам не пришлось уходить ни в служанки, ни в содержанки.Было трудно, немыслимо тяжело, временами кроваво и тревожно, но мы все равно шли вперед. Как всегда — глаза боятся, а руки делают.И поэтому, конечно, мы смеялись над санкциями, которые за то, что мы проводим собственную, самостоятельную и независимую внешнюю политику, в основе которой защита людей и их идеалов и интересов, против нас вводили. Кого джентльмены решили запугать "заморозкой активов"? Страну, у которой ресурсов больше всего в мире? Или парней, начавших свои многомиллиардные бизнесы не просто с нуля, а практически с отрицательных значений? Ну смешно же. Активы наработаем, бизнесы получат свою прибыль, просто из чисто русской удали, ее удесятерив.Мир, тот самый, в который Россию впускали с условием полной покорности и подконтрольности, рушится. Там постепенно начинается волна системных отказов. Рушится энергетическая, и, шире, ресурсная безопасность — потому что такова география распределения на планете полезных ископаемых. Которых в Европе нет.Рушится социальная система — потому что щедрыми приятно быть, живя на дешевом сырье, а вот когда оно закончилось, пояс придется затянуть до последней дырочки.Рушится экономика, которая имеет логику развития и держится на труде. На знаниях. На грамотном планировании. А когда в процесс вмешиваются политиканы, то все летит к черту.Рушится даже система здравоохранения, эта священная корова Запада, где, как нам непрерывно сообщали, "лучшая медицина, больницы, врачи и лекарства". Выяснилось при испытании пандемией, что это не так. Больниц не хватает, врачи увольняются, вакцины и прочие препараты вынуждены импортировать.Запад за те тридцать лет, что сколачивал против России свою худосочную коалицию, не заметил, что сам зашел в болото. И самое главное — нет ни компаса у него, чтобы из топи выбраться, ни идеи, зачем выбираться, ни веры, что вообще выбраться получится.Россия за эти тридцать лет построила дорогу с практически идеальным покрытием, по ней хоть на машине скользи, хоть на грузовике, а по обочине можно прогуляться, если есть желание, хоть в вечерних туфельках-шпильках, победно цокая каблучками.Мы справились не потому, что нам повезло, что нам кто-то помогал или кто-то нас поддерживал. У нас были только мы сами. Наша вера в самих себя. Наша любовь друг к другу. И надежда, которая наш вечный земной компас. И мы без страха, но с уверенностью смотрим в будущее.Мы сохранили наши идеалы, не разменяв их на "ценности".Нам точно есть чем гордиться и что праздновать. Хоть под "Щелкунчика", хоть под рэп.И да, мы непременно выпьем за страну, за себя, за всех и каждого бокал российского шампанского (которое мы тоже научились делать, и тоже блистательно).Всем — веры, надежды и любви, а остальное, как мы это знаем, приложится. Мы это знаем, потому что победили безверие, ненависть и отчаяние.Всех нас и нашу страну, нашу большую семью, наших друзей и наших тех, кто далеко, но рядом — с Новым годом!Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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мнение, авторы, колумнисты, россия