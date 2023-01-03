https://sputnik-abkhazia.ru/20230103/otlozhennyy-effekt-chto-budet-s-rublem-posle-novogo-goda-1043458464.html

Отложенный эффект: что будет с рублем после Нового года

Отложенный эффект: что будет с рублем после Нового года

На фоне санкций российская валюта должна была сильно ослабнуть, но, благодаря действиям властей, рубль серьезно укрепил свои позиции. И если в следующем году... 03.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-03T09:00+0300

2023-01-03T09:00+0300

2023-01-03T09:00+0300

россия

рубль

экономика

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Несмотря на беспрецедентные западные санкции, российская валюта держалась в минувшем году достойно. Пережив мощный стресс, рубль сильно укрепился.И хотя в декабре он несколько просел, никаких значительных колебаний не предвидится. В том, что будет с российской валютой после Нового года для РИА Новости разбиралась Наталья Дембинская. Нашел равновесиеВесной рубль падал до 120 за доллар. Однако скоординированные меры монетарных властей — маневрирование ключевой ставкой, валютные интервенции, прекращение торгов и ограничения на валютном рынке — усилили его почти в два раза.Правда, под конец года рубль немного ослабел, доходило до 72,6 — из-за снижения нефтяных котировок и повышенного спроса на иностранную валюту. Тем не менее, как подчеркнули в ЦБ, обменный курс оставался все в том же диапазоне, сложившемся в конце мая.Фундаментальные показателиОтносительная стабильность рубля связана с существенным сокращением факторов, влияющих на его стоимость, отмечает Максим Федоров, советник по инвестициям ИК Fontvielle. Самое важное сейчас — сальдо торгового баланса страны, а этот показатель положительный.В январе-ноябре экспорт превзошел импорт на 269,8 миллиарда долларов. Это в 1,9 раза больше, чем годом ранее. Профицит внешней торговли обеспечивал курс 60-65 к доллару.По прогнозу Банка России, в 2023-м экспорт снизится на 7,5-11,5% — на 114 миллиардов долларов, тогда как импорт увеличится на 15 миллиардов.Это, конечно, скажется на национальной валюте. Но не сразу"Тут отложенный эффект, поэтому рубль пока закрепится на отметках 63-65 за доллар и 66-69 за евро", — прогнозирует Роман Чечушков, руководитель направления инвестиционной аналитики банка "Ренессанс Кредит".По оценкам компании "Ренессанс кредит", до лета будет 65-70 за доллар. На евро же подействует промышленный кризис в Европе, так что здесь можно ожидать примерно того же или даже чуть меньше (64-69).По мнению аналитиков ИК Fontvielle, ухудшение фундаментальных макроэкономических показателей рубль ощутит уже в первом квартале: перейдет к уровню 70 за доллар и 75 за евро.Минэкономразвития в сентябрьском отчете предсказывает среднегодовой курс 68,3. Это исходя из средней цены на нефть Urals в 70,1 доллара за баррель (выше потолка), снижения ВВП на 0,8% и профицита торгового баланса в 225,7 миллиарда. В 2024-м ожидается 70,9, в 2025-м — 72,2."ВВП может сократиться сильнее из-за санкций, запрета морских перевозок нефти, потолка цен и возможного эмбарго на поставки газа и СПГ. Сейчас Urals стоит порядка 55 долларов, что скажется на доходной части бюджета и ослабит рубль", — предупреждает Чечушков.Факторы поддержкиШестнадцатого декабря Банк России оставил ключевую ставку прежней — 7,5%.Оценивая текущую динамику и учитывая традиционный для начала года всплеск биржевой игры на понижение, курс с 62-64 за доллар и 66-68 за евро снизится до 65-67 и 67-69 соответственно, предполагает Михаил Хачатурян, доцент департамента менеджмента и инноваций Финансового университета при правительстве России. При этом, по его мнению, девятый пакет антироссийских санкций вряд ли сильно повлияет и, скорее всего, к концу февраля рубль вернется к исходным значениям."Поможет стабильный спрос со стороны азиатских стран и Китая на российские энергоносители, а также государств Африки, Латинской и Южной Америки на удобрения и сельскохозяйственную продукцию, продаваемую за рубли и в национальных валютах", — указывает аналитик.В "Сбере" считают, что в январе рубль поднимется до 65 за доллар. Этому поспособствуют постепенное восстановление цен и физических объемов экспорта нефти, а также активизация продаж валюты на рынке экспортерами. Пессимистичный сценарий: останется, как в конце года, — 70.Без резких движенийТаким образом, большинство специалистов закладывают в прогноз боковую динамику — никаких резких колебаний или же незначительное ослабление не выше 75 за доллар. Эксперты уверены, что Минфин и ЦБ за этим проследят."Решения будут принимать ситуативно. Курс не является полностью свободным, поскольку движение капитала ограничено", — поясняет Георгий Ващенко, заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global.Сейчас государство не заинтересовано ни в укреплении, ни в резком ослаблении рубля, поэтому боковой тренд — это базовый сценарий.

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