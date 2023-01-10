https://sputnik-abkhazia.ru/20230110/utraty-2022-goda-s-kem-prostilas-abkhaziya-1043538250.html

Утраты 2022 года: с кем простилась Абхазия

Утраты 2022 года: с кем простилась Абхазия

В течение 2022 года Абхазия потеряла многих известных людей – среди них ученые, спортсмены, общественные и политические деятели. 10.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-10T17:55+0300

2023-01-10T17:55+0300

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О том, с кем простилась республика в прошлом году - в материале Sputnik.Щазина АгрбаНа 64 году жизни в январе 2022 года скончалась директор Международного фонда культуры Фазиля Искандера Шазина Агрба. Информация об этом появилась на официальном сайте Московской абхазской диаспоры.Шазина Агрба возглавляла Фонд писателя Фазиля Искандера, была владелицей галереи мастеров современного искусства "Шазина" с 2000 года. В галерее были представлены работы Варвары Бубновой, Владимира Андреенкова, Шавката Абудсаламова, Рустама Хамдамова.Агрба была одним из организаторов Международного фестиваля культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека", который проходил ежегодно в Абхазии и России.Виктор СанеевВыходец из Абхазии, трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке в составе сборной СССР Виктор Санеев скончался в возрасте 76 лет в январе 2022 года. Виктор Санеев - единственный в истории спорта трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке в длину. Он становился лучшим на Олимпиадах 1968, 1972 и 1976 годов, на играх 1980 года, которые проходили в Москве, Виктор Санеев стал обладателем серебряной медали.Цира ГабниаАвтора первого монографического исследования малых жанров абхазского фольклора, академического издания первого сборника абхазских мифов и легенд Циры Габния не стало 2 февраля прошлого года.Цира Смаиловна Габниа родилась в 1960 году в селе Джирхуа Гудаутского района. С отличием окончила филологический факультет Сухумского государственного педагогического института имени А.М. Горького. В 1983 году поступила в аспирантуру при Институте Мировой литературы АН СССР по специальности "фольклор народов СССР".Габниа принадлежит первое монографическое исследование малых жанров абхазского фольклора, академическое издание первого сборника абхазских мифов и легенд. Она автор ряда научных работ в области абхазской мифологии.Валентин БарцыцВ феврале на 88-м году жизни скончался Заслуженный работник физической культуры и спорта Абхазской АССР, Заслуженный тренер и почетный мастер спорта Абхазии по классической борьбе, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III степени Валентин Барцыц.Барцыц стоял у истоков становления абхазской школы по вольной борьбе, тренеры, которых он собрал, подготовили и воспитали десятки чемпионов.Рубен КеропянВ 2022 году Гудаутский район лишился последнего ветерана Великой Отечественной войны Рубена Керопяна.Как рассказала Sputnik дочь ветерана Светлана Керопян, 28 мая отцу стало плохо, и ему вызвали карету скорой помощи. К обеду того же дня Керопян был госпитализирован в Сухумскую городскую больницу, где медики диагностировали обширный инфаркт. Пенсионер умер вскоре после госпитализации.Незадолго до этого в День Победы в Великой Отечественной войне 9 мая Рубен Керопян зажег вечный огонь у мемориала в Гудауте в честь защитников родины и принял участие в праздничном марше.Рубен Керопян родился 23 февраля 1925 года в селе Приморское Гудаутского района Абхазской ССР в семье крестьян.В 1944 году Керопян вступил в ряды Красной Армии. Был водителем автоколонны. Воевал в составе первого Белорусского фронта и дошел до Польши. Был ранен. Несколько месяцев провел в госпиталях, после чего был комиссован домой. Он награжден орденом Отечественной войны II степени и медалью "За победу над Германией".Якуб ЛакобаВ июле 2022 года ушел из жизни видный абхазский общественный деятель, лидер Народной партии Абхазии, юрист, правозащитник, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" III Якуб Лакоба. Якуб Лакоба родился в 1949 году в Новом Афоне. Он окончил юрфак МГУ и стоял у истоков высшего юридического образования Абхазии: с 1979 по 1999 он был старшим преподавателем кафедры теории, истории, государственного и административного права юридического факультета АГУ.Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов он работал заместителем Председателя Комитета Общества Красного Креста Абхазии по внешним связям и праву, занимался доставкой оружия и медикаментов.С 1996 по 1999 он был главным редактором партийной газеты "Кьараз" и одновременно возглавлял объединённую Сухумскую организацию Народной Партии Абхазии. С 1999 Лакоба вступил в должность председателя Политсовета НПА.В 2004 году Лакоба выдвигался на пост президента Абхазии.Виктор МаландзияВ октябре после продолжительной болезни скончался первый проректор Абхазского государственного университета, кандидат биологических наук Виктор Маландзия.Тамара КогонияБывший министр народного образования Абхазии Тамара Когония ушла из жизни в ноябре 2022 года. Она занимал этот руководящий пост с 1982 по 1992 годы.По воспоминаниям директора Национальной библиотеки Абхазии Бориса Чолорая, для которого Когония была первой наставницей, она обладала лидерскими качествами и всегда защищала интересы Абхазии.Тамара Когония была яркой личностью, о которой знали далеко за пределами Абхазии, отметил директор Национальной библиотеки и добавил, что о ней не раз выходили статьи в зарубежных журналах, в том числе, в "Soviet woman".Олег ЩедровВ конце сентября прошлого года стало известно о кончине руководителя учебных программ медиагруппы "Россия сегодня" Олега Щедров, который освещал происходившие события в республике в годы Отечественной войны народа Абхазии."Я оставался в Абхазии до 25 августа. Как сейчас помню, было ощущение наступающих сил. Это фактически были партизанские бригады "Мхедриони", крайне неорганизованные. Они ехали, как на охоту", - рассказал журналист в интервью радио Sputnik во время командировки в Сухум.Олег Щедров работал в Иновещании Гостелерадио СССР, Интерфаксе, ИТАР-ТАСС, Рейтере. В РИА Новости он организовал Корпоративный учебный центр, в котором работал до последних дней, обучая коллег-журналистов.

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