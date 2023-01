Положительная динамика СВО: горячий Донбасс и "музыка Вагнера"

https://sputnik-abkhazia.ru/20230116/polozhitelnaya-dinamika-svo-goryachiy-donbass-i-muzyka-vagnera-1043648071.html

Российская специальная военная операция развивается успешно, и поэтапно достигает поставленных целей. 16.01.2023, Sputnik Абхазия

Освобождение Соледара и блокирование Артемовска в Донбассе – наиболее горячая локация в общей картине наступательных действий ВС России на 800-километровой линии боевого соприкосновения в зоне СВО, пишет военный эксперт Александр Хроленко. Российский президент Владимир Путин 15 января положительно оценил ход специальной военной операции: "Динамика положительная. Все развивается в рамках плана министерства обороны и Генштаба. И надеюсь, что наши бойцы еще не один раз порадуют нас своими результатами боевой работы".Для такой оценки имеются все основания. Разнородная группировка российских войск 12 января завершила освобождение Соледара от ВСУ. И это дает новые возможности для развития наступления на Донецком направлении. По данным Минобороны РФ, полный контроль над Соледаром позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в соседнем Артемовске/Бахмуте, и взять в котел остающиеся там подразделения ВСУ.Ежесуточные потери ВСУ в "бахмутской мясорубке" составляют около 500 человек убитыми, раненые украинские солдаты умирают в окопах без медицинской помощи – это беспрецедентная катастрофа. Украинские источники сообщают, что Вашингтон требует от Киева вывести войска из Артемовска/Бахмута, чтобы не тратить ресурсы и резервы на оборону, а сконцентрироваться на подготовке контрнаступления на другом участке. Пентагон считает, что ВСУ нерационально расходуют огромное количество резервов и снарядов, а город якобы не имеет стратегического значения. Несмотря на бравурные заявления офиса украинского президента, издание The Washington Post констатирует: "Кровавая осада Бахмута опасна для Украины" и "потеря Бахмута – лишь вопрос времени". Между тем, киевский режим, пребывая в параллельной реальности и в панике, угрожает уголовным преследованием военнослужащим ВСУ, подтвердившим потерю Соледара – через несколько дней после потери."Музыка Вагнера"ВС России активны на всех направлениях зоны СВО. Наступательные действия на участке Соледар – Артемовск осуществляются разнородной группировкой российских войск по единому замыслу и плану. Предусмотрено поэтапное решение комплекса боевых задач – блокирование штурмовой авиацией и артиллерией переброски резервов и боеприпасов противника, изоляция района боевых действий, пресечение выхода подразделений ВСУ.При этом штурмовые группы "режут" систему обороны противника, как пирог, на части, и по отдельности уничтожают украинские подразделения в каждом секторе. По информации Минобороны РФ, городские кварталы Соледара мужественно и самоотверженно освобождали добровольцы штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер". Полагаю, такая тактика и "музыка Вагнера" принесут освобождение многим населенным пунктам в зоне СВО. На сегодня в приоритете – Артемовск/Бахмут, российские штурмовые группы продвигаются здесь сразу по нескольким направлениям – с севера, востока и юга. Ведут бои за село Клещеевка, расположенное в 2 км к югу от Артемовска.Опасения полностью потерять иностранные САУ (стандартов НАТО) заставили украинское командование отвести уцелевшую артиллерию от Артемовска западнее, на следующую линию обороны ВСУ – Константиновка – Краматорск – Славянск. Подразделения ВСУ ощущают дефицит артиллерии и "снарядный голод", не могут более вести артиллерийский огонь по Донецку из Марьинки – потому что утратили контроль над этим населенным и мощнейшим опорным пунктом. Непосредственно в западной части Марьинки сохраняются очаги локального сопротивления ВСУ, которые методично уничтожаются российскими войсками.По укрепрайону ВСУ в Авдеевке методично работает российская артиллерия, а с севера пробиваются штурмовые подразделения. Кроме того, на Херсонском и Запорожском направлениях появились и успешно действуют очень эффективные и надежные российские танки Т-90М "Прорыв".На этом фоне пресс-центр украинских Сил обороны "Таврического направления" даже сообщил о готовности ВС России к наступлению на Запорожском направлении. По мнению руководителя Запорожской области Евгения Балицкого, полное освобождение российского региона от украинской оккупации начнется весной.Российские удары высокоточным ракетным оружием на всю глубину оперативного тыла ВСУ достигают поставленных целей – планово и методично уничтожаются объекты военного управления и энергетической инфраструктуры. Негативную для киевского режима тенденцию усугубляет "слепота" натовской разведки, который обеспечивают российские системы РЭБ. По информации Минобороны РФ, одна станция радиопомех способна "закрыть" небо в радиусе 150 км.Позднее прозрениеЭкс-советник Трампа полковник армии США Дуглас Макгрегор заявил, что в боях под Бахмутом ВСУ теряют личного состава в десять раз больше, нежели российские войска. Макгрегор считает, что в составе ВСУ всего около 194 тысяч человек, остальные убиты или ранены. В "бахмутскую мясорубку" бросают людей, которые прошли двух-трехнедельную подготовку – "они сидят в траншеях и ждут, когда их уничтожат".Запад встревожен близким разгромом ВСУ – не только в "бахмутской мясорубке". Первые 10 месяцев российской СВО показали, что США и НАТО технологически не готовы к длительному военному конфликту. Американское издание The Wall Street Journal сообщает, что поставки боеприпасов на Украину могут сократить резервы США и союзников до критического уровня к лету текущего года.Украина расходует поставляемые Западом 155-мм артиллерийские снаряды "примерно в два раза чаще", чем США и союзники успеют их произвести. С такой скоростью ВСУ сократят резервы США и Европы "до критического уровня" уже этим летом или осенью, и это создаст "опасный разрыв между огневой мощью России и Украины во второй половине 2023 года". Россия успешно расширяет собственное производство боеприпасов, и сегодня изготовила первый боекомплект ядерных суперторпед "Посейдон" для субмарины "Белгород"."Кровавая колесница" киевского режима по инерции еще уничтожает население подконтрольной территории новыми волнами массовой мобилизации, однако судьба украинского проекта США предрешена. На территории Германии военные инструкторы США 15 января начали готовить новобранцев ВСУ для "крупномасштабного контрнаступления". Пентагон сменил цели обучения в Европе, усложнил курс подготовки, внедрил в программу элементы общевойскового боя.Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли отметил, что за пять – восемь недель будет подготовлен батальон в составе около 500 украинских военнослужащих. По его словам, комплексные учения с интеграцией новых поставок оружия, артиллерии и танков будут иметь ключевое значение для "возвращения территории", оптимально – "до весенних дождей". План – так себе, поскольку до весны американцы не успеют подготовить даже одного полка "выпускников". Ранее американская система подготовки и натовское вооружение не обеспечили побед национальным армиям Ирака и Афганистана.На сегодня США обучили около 3100 украинских военнослужащих, и далеко не все из них остались в строю или живы. Также немногое уцелело из поставленного Киеву за 10 месяцев 2022 года западными странами "железа": 410 танков советской эпохи, 300 боевых машин пехоты, 1100 бронетранспортеров, 925 "машин с противоминной защитой", 1540 пехотных мобильных машин, 300 буксируемых гаубиц, 95 ракетных установок, 18 штурмовиков Су-25 (из Болгарии и Северной Македонии), 11 вертолетов советской разработки из Чехии, Словакии и Латвии,20 вертолетов Ми-17 российского производства, изначально предназначенных для Афганистана, 415 разведывательных дронов.Раньше или позже, официальный Вашингтон вынужден будет признать свои опасные для мира просчеты, бездарность внешней политики, новые реалии международной жизни без "гегемона". Серьезные американские издания все чаще анализируют "состав преступления" США. Так, National Interest транслирует позицию экс-советника Госдепартамента при администрациях трех президентов США Дэвида Филлипса: "Конфликт на Украине вспыхнул из-за ошибок НАТО и поддержки Вашингтоном госпереворота в Киеве".Издание The Michigan Daily отмечает, что за поддержку украинского конфликта антироссийскими санкциями, оружием и боеприпасами Америка "дорого заплатила" – инфляцией, ослаблением и "потрясением" экономики, "хаосом" в Организации Североатлантического договора. Повсеместные разрушения "заставляют, наконец, задать неудобный вопрос: стоит ли Америке вмешиваться в дела Украины?". Вопрос риторический, поскольку "война на Украине не представляет прямой угрозы национальной безопасности Америки". Издание продвигает идею мирного урегулирования конфликта – американским и европейским властям придется прекратить поставки оружия ВСУ, подтолкнуть киевских марионеток к переговорам, и отменить антироссийские санкции (последнее пойдет на пользу всем странам). Иначе США и НАТО в очередной раз "наступят на грабли" поражения и позора (Вьетнам, Ирак, Афганистан). Если же Киев решит продолжать борьбу, Вашингтону "придется… сократить финансирование военных действий. Учитывая масштабы собственных проблем Америки". Безупречная логика, к этому трудно что-либо добавить.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

