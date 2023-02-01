https://sputnik-abkhazia.ru/20230201/raboty-net-problemy-trudoustroystva-v-abkhazii-i-netochnost-statistiki-1043887143.html

Работы нет: проблемы трудоустройства в Абхазии и неточность статистики

Работы нет: проблемы трудоустройства в Абхазии и неточность статистики

На расширенном совещании с главами районов президент Аслан Бжания привел статистику по безработице в Абхазии, которая в отдельных районах достигает 87%. 01.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-01T09:00+0300

2023-02-01T09:00+0300

2023-02-01T10:49+0300

в абхазии

абхазия

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Гости радио Sputnik – экономист ЦСЭИ Иллона Мирцхулава и юрист Георгий Габуния рассказали о проблеме безработицы в Абхазии и о том, насколько точна официальная статистика по нетрудоустроенным в республике.SputnikСогласно последним данным, представленным на совещании у президента Абхазии, в столице республики уровень безработицы в Абхазии колеблется от 40% в Сухуме до 87% в соседнем Сухумском районе. Проблема учетаЮрист Георгий Габуния подчеркнул, что официальные данные по безработице в стране, представленные президентом, не отражают существующей реальности.По его словам, точные и объективные цифры можно получить по организациям государственного сектора и юридическим лицам, но не в случае бизнеса, который ведут индивидуальные предприниматели."Для определения первичного учета работающих людей мы имеем объективные цифры по организациям государственного сектора – здесь мы точно знаем сколько людей работает, с небольшой погрешностью. Налоговая получает точную информацию от работающих юридических лиц, то есть, ООО, ЗАО и так далее. По индивидуальным предпринимателям налоговая не получает в отчетности о количестве занятых людей, такого требования нет", – пояснил он.В Абхазии около 15 тысяч индивидуальных предпринимателей, рассказал Габуния. И власти должны учитывать, что у каждого из них есть еще работники, за которых он платит подоходный налог, хотя при этом об их количестве не известно никому, кроме него самого.Экономист Центра социально-экономических исследований Иллона Мирцхулава рассказала, что Трудовой кодекс, который был принят в 2017 году, формулирует определение занятости, однако в нем отсутствует понятие безработицы. "То есть, что такое безработица по Трудовому кодексу Республики Абхазия, мы не знаем. Следовательно, мы можем утверждать, что у нас вообще нет безработных, потому что это понятие не прописано в Трудовом кодексе, и у нас нет лиц, официально зарегистрированных в качестве безработных", – заметила она. Значительной проблемой современной Абхазии Мирцхулава назвала неформальную занятость, которая не позволяет более точно определить количество работающих граждан республики.В продолжение темы Георгий Габуния добавил, что неучтенным также остается значительное количество людей, которые работают в курортной сфере."В Гагрском районе наиболее развита туристическая отрасль, там трудятся люди. Допустим, в тех же гостевых домах работают, часть жителей Очамчырского района едет туда на заработки летом. Все они там работают, и в статистике это как-то должно быть отражено", – считает он.Иллона Мирцхулава добавила, что в 1991 году действовал закон о занятости, который был упразднен при введении Трудового кодекса."В законе о занятости четко было прописано, кто является занятым, в Трудовом кодексе этого нет. По закону о занятости, к занятым относились люди, проживающие в сельской местности, то есть самозанятые, студенты, военнослужащие, всего около восьми-девяти категорий. На тот период, по экспертным оценкам, уровень безработицы составлял порядка 25%", – подчеркнула экономист ЦСЭИ.Поэтому официальные данные по безработице в республике не соответствуют действительности, подчеркнула Мирцхулава. "Но у нас есть две цифры – число трудоспособного населения и число официально занятых, из которых у нас и получаются такие показатели", - пояснила она.Вопросы трудоустройстваИллона Мирцхулава отметила, что вопросы трудоустройства в Абхазии должны быть сопоставимы с вопросами оплаты труда."К сожалению, те же самые цифры среднемесячной заработной платы, которые у нас и в отраслевом и территориальном размере публикуются, оставляют желать лучшего. Более того, на конкретных примерах я вам скажу, что у нас на сегодня существует реальная проблема, связанная с наличием педагогических кадров", – говорит специалист.В пример она привела случаи, когда учителя предпочитают поработать в летний курортный сезон и получить годовую зарплату, чем заниматься профессиональной деятельностью. Это происходит из-за того, что труд педагогов не стимулируется должным образом."Люди это делают не от хорошей жизни, это механизм саморегулирования рынка труда. И в этом смысле мы должны, наверное, сказать спасибо этим людям за то, что они не требуют от государства или от правительства, например, пособия по безработице. В случае, если человек нигде не работает, он сам пытается занять себя работой", – подчеркнула экономист ЦСЭИ.Георгий Габуния в свою очередь отметил, что в Абхазии не хватает рабочих мест, которые могли бы обеспечить хорошими, стабильными зарплатами и выполнением трудовых гарантий. Говоря о трудовых мигрантах, он подчеркнул, что они в основном выполняют тяжелую работу, которую не хотят выполнять местные жители.В продолжение Иллона Мирцхулава рассказала о проблеме безработицы в сельской местности Абхазии."Сегодня наиболее остро у нас стоит вопрос, связанный с сельской безработицей. Это проблема, которая несет в себе не только сам факт наличия безработицы, но и вопрос сохранения людей в наших селах. Потому что у меня есть четкое понимание, что Абхазия без села – это не Абхазия", – подчеркнула она.Исследования ЦСЭИ подтверждают, что население готово работать в сельской местности, и поэтому государство должно повернуться лицом к селу и создавать там рабочие места , уверена Мирцхулава.

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