https://sputnik-abkhazia.ru/20230204/energetika-turizm-profitsit-maliya-rasskazal-o-problemakh-i-uspekhakh-v-gudautskom-rayone-1043943830.html

Энергетика, туризм, профицит: Малия рассказал о проблемах и успехах в Гудаутском районе

Энергетика, туризм, профицит: Малия рассказал о проблемах и успехах в Гудаутском районе

В 2022 году бюджет Гудаутского района был выполнен с профицитом, и дополнительные средства направят на ремонтно-восстановительные работы. 04.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-04T17:02+0300

2023-02-04T17:02+0300

2023-02-04T17:02+0300

гудаутский район

в абхазии

абхазия

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Председатель Гудаутского районного Собрания Валерий Малия в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о том, какие проблемы испытывает Гудаутский район и как их решают.SputnikЭнергетикаС 1 января 2023 года стоимость электроэнергии в Абхазии увеличилась. Как уточнил председатель Гудаутского районного Собрания Валерий Малия, в плане собираемости оплаты за электричество почти ничего не изменилось."По количеству стало меньше платящих людей, но сумма увеличилась в связи с повышением тарифа. Гудаутскому району, к сожалению, похвастаться нечем. Из всех районов мы занимаем предпоследнее место по собираемости за 2022 год", – отметил Малия.Некоторые абоненты, добавил он, жалуются на низкое входное напряжение в сети и в связи с этим отказываются оплачивать потребляемое электричество.По словам Малия, к руководству района обратилась дирекция школы-интерната села Калдахуара с просьбой оказать содействие в изменении введенного с 1 февраля в Абхазии графика отключений света, так как проводить занятия в вечернее время невозможно из-за холода в классах. Местные власти пообещали решить этот вопрос с "Черноморэнерго".Глава Собрания добавил, что, по информации руководителя районного отдела образования, веерные отключения электричества в целом не повлияли на посещаемость школьных уроков.ВодоснабжениеВ Гудаутском районе продолжаются работы по налаживанию водоснабжения в селах по Инвестиционной программе социально-экономического развития Абхазии. Как уточнил Малия, в селе Абгархук проблема с обеспечением населения водой решена, а в 2023 году а рамках третьего этапа завершатся работы по прокладке водопроводных труб в селах Мгудзырхуа и Звандрипш.Также в Инвестпрограмме на 2023-2025 годы заложены деньги на запуск очистных сооружений в Гудаутском районе и на строительство напорной канализационной линии в Новом Афоне.А в черте города за счет средств Инвестпрограммы проложат новые водопроводные линии на улицах Адыгейской, Вайнахской и Шакрыл. На стадии завершения аналогичные работы по улице Чачба.Туризм и профицитЧто касается посещаемости Гудаутского района туристами, то, отметил Малия, в сезоне 2022 года наблюдалось небольшое снижение в сравнении с двумя годами ранее. Но это не помешало перевыполнить бюджетный план на 144,7 миллиона рублей.Дополнительные средства позволили провести ряд ремонтно-восстановительных работ в парке имени Ленина. 24 миллиона рублей были потрачены на укладку асфальта на улице Гумистинской, 12 миллионов - на асфальтирование улицы Тарнава, 13 миллионов - на асфальт на улице Братьев Дармава. "У нас осталось чуть больше 60 миллионов профицитных средств. В ближайшие две недели депутаты и руководство района обсудят, как распределить эти деньги. Например, ремонт пяти улиц в черте города по Инвестпрограмме был перенесен с 2022 на 2023 года. Также, как и ремонт дорог протяженностью по восемь километров в селах Дурипш, Лыхны и Хуап", – сказал Малия.Из бюджета в 2022 году всем селам района было выделено по 850 тысяч рублей, рассказал глава Собрания. Помимо этого, текущем году выделено более четырех миллионов рублей на ремонт площади у мемориала погибшим в Отечественной войне народа Абхазии, который находится в центре города.Бюджет Гудаутского района в 2023 году составил 609 миллионов рублей – это на 53 миллиона рублей больше, чем в 2022 году. Основная его часть расходуется на зарплаты бюджетников.

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