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Sputnik недели: график отключений света, визит в Татарстан и вечер памяти Высоцкого

Sputnik недели: график отключений света, визит в Татарстан и вечер памяти Высоцкого

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее важных событий, произошедших в республике с 30 января по 5 февраля. 05.02.2023, Sputnik Абхазия

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На этой неделе делегация из Абхазии во главе с вице-премьером, министром экономики Кристиной Озган направилась с рабочим визитом в Татарстан, несколько раз был изменен график веерных отключений электроэнергии, а Абхазский госуниверситет отметил 44-й день рождения. Об этих и других событиях читайте в материале Sputnik. Sputnik Отставка в "Черноморэнерго" Одним из наиболее резонансных событий уходящей недели стала отставка исполняющего обязанности гендиректора "Черноморэнерго" Зураба Багапш. Заявление по собственному желанию он написал 1 февраля. Обязанности руководителя компании будет исполнять заместитель гендиректора по распределительным сетям Рамин Зингишвили. Память о Сталинградской битве В честь 80-летия победы в Сталинградской битве 2 февраля состоялась церемония возложения цветов к памятнику Неизвестному солдату в Сухуме. В мероприятии приняли участие президент Аслан Бжания, посол России в Абхазии Михаил Шургалин. В Сталинградской битве, которая началась 17 июля 1942 года и закончилась 2 февраля 1943 года, участвовало более двух миллионов человек. Визит в Татарстан На неделе делегация Абхазии во главе с вице-премьером, министром экономики Кристиной Озган побывала с визитом в Татарстане. Руководитель Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что у республик есть всё возможности для наращивания товарооборота и активизации сотрудничества. Во время визита, который проходил с 30 января по 3 февраля, делегация из Абхазии провела встречи в министерстве экономики Татарстана и Агентстве инновационного развития, а также побывала на предприятии КАМАЗ", в городе Иннополис, технополисе "Химград". День рождения Абхазского госуниверситета5 февраля исполнилось 44 года со дня принятия Советом Министров СССР решения об открытии Абхазского государственного университета. История АГУ берет начало с открытия в 1932 году Сухумского педагогического института имени А.М. Горького. Однако решение о преобразовании института в университет было принято в 1979 году, подписал документ председатель Совмина СССР Алексей Косыгин. На основе принятого решения, 13 февраля 1979 года университет был открыт.Проблемы в энергетике Новые ограничения в подаче электричества вводились в Абхазии несколько раз в течение уходящей недели. Согласно измененному графику от 4 февраля, у абонентов получающих электричество из России, в сутки свет отключают на три часа. В "Черноморэнерго" позже уточнили, что отключения света возможны вне установленных графиков из-за нагрузок, превышающих допустимый уровень. Однако в тот же день, 4 февраля, компания сообщила, что уровень потребления электричества значительно возрос, и если он продолжит превышать показатели, установленные в рамках договоренностей, то российская сторона может прекратить переток. Причиной перерасхода электричество стал майнинг криптовалют. Борьбе с ним было посвящено совещание, которое провел вице-президент Бадра Гунба. По его итогам "Черноморэнерго" и Госстандарту вместе с МВД и СГБ было поручено провести проверку во всех районных электрических сетях.Сотрудники правоохранительных органов будут изымать незаконно подключенное оборудование и конфисковывать его, в случае отсутствия информации о ввозе, мониторить деятельность лиц и организаций, занимающихся ввозом и сервисным обслуживанием майнеров. Вечер памяти Шазины Агрба30 января в РУСДРАМе состоялся вечер памяти Шазины Агрба - директора Международного фонда культуры Фазиля Искандера, которая ушла из жизни 31 января 2022 года. В мероприятии приняли участие родные, друзья и коллеги Шазины Агрба. Выступившие перед собравшимися делились воспоминаниями о ней. Также на вечере памяти показали документальный фильм "Шазина", автором работы стал режиссер Ибрагим Чкадуа. Вечер к 85-летию Высоцкого Музыкально-поэтический вечер, посвященный 85-летию со дня рождения поэта, актера и барда Владимира Высоцкого, прошел в " Доме Москвы" 3 февраля. На мероприятии известные актеры и музыканты Абхазии исполняли стихи, песни и отрывки из спектаклей Высоцкого. Вечер был организован при финансовой поддержке правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы, Московского дома соотечественников.

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