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https://sputnik-abkhazia.ru/20230227/problemy-abkhazii-v-kontekste-natsionalnoy-bezopasnosti-obsudili-na-kruglom-stole-v-tssei-1044353663.html
Проблемы Абхазии в контексте национальной безопасности обсудили на круглом столе в ЦСЭИ
Проблемы Абхазии в контексте национальной безопасности обсудили на круглом столе в ЦСЭИ
Центр социально-экономических исследований совместно с Конгрессом народа Абхазии провели круглый стол "Актуальные проблемы Абхазии в контексте национальной... 27.02.2023, Sputnik Абхазия
2023-02-27T19:25+0300
2023-02-27T19:25+0300
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Бадрак Авидзба, SputnikСовременные вызовыЭкономист ЦСЭИ Иллона Мирцхулава отметила, что национальная безопасность страны должна рассматриваться как системное свойство, которое позволяет государству поступательно развиваться в условиях существования рисков и опасностей.Мирцхулава напомнила, что 24 февраля исполнился ровно год, как Российская Федерация вынуждена была начать специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, и перечислила имена бойцов из Абхазии, которые сложили свои головы. Собравшиеся почтили их память минутой молчания.Директор Центра социально-экономических исследований Олег Дамениа заметил, что тема круглого стола злободневная и востребованная не только для Абхазии, но и в жизни человечества в целом."Мы с вами живые свидетели того, что человечество как никогда приблизилось к ядерной катастрофе. Это не может не касаться нас. Мы это наблюдаем, слышим, ощущаем и естественно находимся в тревоге, у нас тоже непростая ситуация, но к сожалению, это не всегда осознается", - сказал он.С учетом того, что Абхазия – это маленькая страна, она очень зависима от внешних сил и факторов. Поэтому не испытывать на себе влияние процессов, происходящих в мире, по словам руководителя ЦСЭИ, республика не может.Дамениа отметил, что внешний мир представляет собой две модели развития. "Западная модель строится на базе развития инноваций, отрицания истории и новых ценностей. Если капнуть поглубже, то современный запад строится на базе капитала, у него своя философия, своя мораль и свои характеристики", - говорит Дамениа.Западной модели противостоит восточная, которая строится на базе традиции, сохранении истории и традиционных ценностей. В основе восточной культуры лежит человек, в отличие от западной, где доминирует капитал. Противостояние двух моделей подошло к точке обострения, добавил эксперт.Пример России показателен, так как для Абхазии традиции всегда значили гораздо больше, чем все остальное. "Нам ближе Россия, потому что Китай, Индия далеки от Кавказа географически, а Россия рядом. Здесь геополитическая роль, которую Россия играет, для нас имеет чрезвычайно важное значение", - добавил он.Экономическая безопасностьЗаведующая отделом национальной экономики Центра социально-экономических исследований Хатуна Шат-ипа рассказала о результатах проведенных исследований."В наших выводах мы указываем, что национальная экономика и вообще наше государство функционирует в опасном режиме", - говорит она.Развивая тему, Шат-ипа подчеркнула, что наука выделяет две модели государства – контрактную и эксплуататорскую. Контрактная модель – это когда государство создает единые правила, выступает гарантом их защиты, генерирует институты развития.Что касается структуры доходов и расходов бюджета, то в Абхазии доля неналоговых доходов говорит о том, что усиливается вмешательство правительства в хозяйственную деятельность. Исходя из того, что дотационность бюджета республики высокая, и неналоговые доходы составляют 32% от собственных."Второй критерий – это соотношение между налогооблагаемой базой, которая создается внутри страны, и импортом. Когда мы просуммировали налоги на импорт, вышли на 60% от собственных доходов Республиканского бюджета. Еще один важный критерий – это то, как расходуется бюджет, что здесь в приоритете. Финансирование правоохранительной системы, содержание чиновников, государственных органов власти. Как известно, на содержание исполнительной власти, уходит более половины бюджета", - подчеркнула она.Исходя из вышесказанного, Абхазия принадлежит к категории эксплуататорского государства. Для республики важно не то, какой вариант устройства государства преобладает сейчас, а фиксация самого факта институционального кризиса, и какие есть предпосылки для его преодоления, считает Шат-ипа.Для выхода из кризиса необходимо использовать так называемый программно-целевой метод, считает она и напоминает, что в 2021 году была разработана программа социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы.При этом, Шат-ипа сказала, что программа не прошла различные этапы апробации, не обсуждалась ни в каком формате. Поэтому, обсуждение частных проектов развития экономики не целесообразно, уверена экономист."Наше исследование показывает ни что дано, а то, что требовалось доказать. Первое – мы в фазе глубокого институционального кризиса. Второе – экономика и институты власти не могут противодействовать вызовам и угрозам экономической безопасности, а значит не могут гарантировать защиту национальных интересов. Третье – у сменяющих друг друга политических сил отсутствуют и не начинались серьезные структурные реформы. Четвертое – кризис институтов всегда заканчивается институциональными изменениями. Здесь главный вопрос – будут ли эти изменения проходить строго в рамках конституции или нет", - подчеркнула Шат-ипа.Изменить планированиеДиректор Института экономики Академии наук Абхазии Заур Шалашаа говоря о том, как улучшить ситуацию в экономике заявил, что для этого следует изменить подход к стратегическому планированию.Пилотную программу разработали в администрации села Члоу Очамчырского района, которая в частности позволила учесть всех работающих людей, в том числе занятых выращиванием сельскохозяйственной продукции."Их наша статистика не учитывает, они проходят как безработные. Частные предприниматели зарегистрированы в селе и в администрации района, статистика не проходит дальше района, это все надо пересматривать", - сказал Шалашаа.Какие шаги принимаютсяСекретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба рассказал о том, что руководству республики многие проблемы достались по наследству. Он напомнил, что при президенте создана конституционная комиссия, которая подготовила проект закона, который в частности предусматривает значительное сокращение чиновничьего аппарата.Поэтому он не согласен с мнением о том, что в республике не предпринимается мер по улучшению деятельности органов государственной власти в различных направлениях. При этом добавил Шамба, в одночасье сложно решить многочисленные проблемы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221128/ekonomika-i-natsionalnaya-bezopasnost-v-tssei-proveli-kruglyy-stol-1042846472.html
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https://sputnik-abkhazia.ru/20230111/shat-ipa-ob-ekonomike-abkhazii-v-2022-godu-glavnoe-chto-arba-ne-perevernulas-1043550906.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230202/takie-obstoyatelstva-shalashaa-o-razvitii-tsitrusovodstva-v-abkhazii--1043888140.html
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безопасность, абхазия, политика
безопасность, абхазия, политика

Проблемы Абхазии в контексте национальной безопасности обсудили на круглом столе в ЦСЭИ

19:25 27.02.2023
© Sputnik / Бадрак Авидзба Круглый стол "Актуальные проблемы Абхазии в контексте национальной безопасности"
Круглый стол Актуальные проблемы Абхазии в контексте национальной безопасности - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2023
© Sputnik / Бадрак Авидзба
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Центр социально-экономических исследований совместно с Конгрессом народа Абхазии провели круглый стол "Актуальные проблемы Абхазии в контексте национальной безопасности".
Бадрак Авидзба, Sputnik

Современные вызовы

Экономист ЦСЭИ Иллона Мирцхулава отметила, что национальная безопасность страны должна рассматриваться как системное свойство, которое позволяет государству поступательно развиваться в условиях существования рисков и опасностей.
"На каком перепутье Абхазия, каково ее место в мире, какие вызовы сегодня стоят перед ней в этом меняющемся мире, как сохраниться и что изменить? Вот, пожалуй, некоторые направления, о которых мы будем говорить сегодня и на последующих наших встречах", - подчеркнула она.
Мирцхулава напомнила, что 24 февраля исполнился ровно год, как Российская Федерация вынуждена была начать специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, и перечислила имена бойцов из Абхазии, которые сложили свои головы. Собравшиеся почтили их память минутой молчания.
Директор Центра социально-экономических исследований Олег Дамениа заметил, что тема круглого стола злободневная и востребованная не только для Абхазии, но и в жизни человечества в целом.
Центр социально-экономических исследований, круглый стол на тему Экономика Абхазии в контексте нацбезопасности - Sputnik Абхазия, 1920, 28.11.2022
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Экономика и национальная безопасность: в ЦСЭИ провели круглый стол
28 ноября 2022, 18:10
"Мы с вами живые свидетели того, что человечество как никогда приблизилось к ядерной катастрофе. Это не может не касаться нас. Мы это наблюдаем, слышим, ощущаем и естественно находимся в тревоге, у нас тоже непростая ситуация, но к сожалению, это не всегда осознается", - сказал он.
С учетом того, что Абхазия – это маленькая страна, она очень зависима от внешних сил и факторов. Поэтому не испытывать на себе влияние процессов, происходящих в мире, по словам руководителя ЦСЭИ, республика не может.
Дамениа отметил, что внешний мир представляет собой две модели развития.
"Западная модель строится на базе развития инноваций, отрицания истории и новых ценностей. Если капнуть поглубже, то современный запад строится на базе капитала, у него своя философия, своя мораль и свои характеристики", - говорит Дамениа.
Западной модели противостоит восточная, которая строится на базе традиции, сохранении истории и традиционных ценностей. В основе восточной культуры лежит человек, в отличие от западной, где доминирует капитал. Противостояние двух моделей подошло к точке обострения, добавил эксперт.

"Запад не может отказаться от своих так называемых неолиберальных ценностей. Я не буду комментировать, что они из себя представляют, они неприемлемы для населения Абхазии. Поэтому для республики важно найти свое место между двумя течениями. Россия занимает промежуточное место, в основе ее цивилизации лежит развитие и повторение", - сказал Олег Дамениа.

Пример России показателен, так как для Абхазии традиции всегда значили гораздо больше, чем все остальное. "Нам ближе Россия, потому что Китай, Индия далеки от Кавказа географически, а Россия рядом. Здесь геополитическая роль, которую Россия играет, для нас имеет чрезвычайно важное значение", - добавил он.

Экономическая безопасность

Заведующая отделом национальной экономики Центра социально-экономических исследований Хатуна Шат-ипа рассказала о результатах проведенных исследований.
"В наших выводах мы указываем, что национальная экономика и вообще наше государство функционирует в опасном режиме", - говорит она.
Развивая тему, Шат-ипа подчеркнула, что наука выделяет две модели государства – контрактную и эксплуататорскую. Контрактная модель – это когда государство создает единые правила, выступает гарантом их защиты, генерирует институты развития.
"А эксплуататорская - это когда монополия на власть используется группой, контролирующей государственный аппарат, с целью максимизации собственного дохода. Игнорируются интересы граждан, ну и со стороны граждан имеет место невыполнение своих обязательств перед этим государством", - заметила заведующая отделом национальной экономики Центра социально-экономических исследований.
Что касается структуры доходов и расходов бюджета, то в Абхазии доля неналоговых доходов говорит о том, что усиливается вмешательство правительства в хозяйственную деятельность. Исходя из того, что дотационность бюджета республики высокая, и неналоговые доходы составляют 32% от собственных.
Денежные купюры и монеты. - Sputnik Абхазия, 1920, 19.02.2023
В Абхазии
Программу поддержки малого и среднего бизнеса в 2023 году приняли в Абхазии
19 февраля, 14:04
"Второй критерий – это соотношение между налогооблагаемой базой, которая создается внутри страны, и импортом. Когда мы просуммировали налоги на импорт, вышли на 60% от собственных доходов Республиканского бюджета. Еще один важный критерий – это то, как расходуется бюджет, что здесь в приоритете. Финансирование правоохранительной системы, содержание чиновников, государственных органов власти. Как известно, на содержание исполнительной власти, уходит более половины бюджета", - подчеркнула она.
Исходя из вышесказанного, Абхазия принадлежит к категории эксплуататорского государства. Для республики важно не то, какой вариант устройства государства преобладает сейчас, а фиксация самого факта институционального кризиса, и какие есть предпосылки для его преодоления, считает Шат-ипа.
Для выхода из кризиса необходимо использовать так называемый программно-целевой метод, считает она и напоминает, что в 2021 году была разработана программа социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы.
"По программе, которая была утверждена президентом в конце 2021 года, обозначены конкретные результаты, которые будут достигнуты к 2025 году. Когда мы сравнили результаты с данными инерционных параметров, заложенных в стратегии, то они равнозначны, или по некоторым позициям даже чуть меньше. В проекте программы, отсутствуют или выпали такие важные сегменты, как демографическая безопасность и реформирование органов власти и управления", - добавила специалист.
При этом, Шат-ипа сказала, что программа не прошла различные этапы апробации, не обсуждалась ни в каком формате. Поэтому, обсуждение частных проектов развития экономики не целесообразно, уверена экономист.
"Наше исследование показывает ни что дано, а то, что требовалось доказать. Первое – мы в фазе глубокого институционального кризиса. Второе – экономика и институты власти не могут противодействовать вызовам и угрозам экономической безопасности, а значит не могут гарантировать защиту национальных интересов. Третье – у сменяющих друг друга политических сил отсутствуют и не начинались серьезные структурные реформы. Четвертое – кризис институтов всегда заканчивается институциональными изменениями. Здесь главный вопрос – будут ли эти изменения проходить строго в рамках конституции или нет", - подчеркнула Шат-ипа.
Такие обстоятельства: Шат-ипа об абхазской экономике в 2022 году - Sputnik Абхазия, 1920, 11.01.2023
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Шат-ипа об экономике Абхазии в 2022 году: главное, что арба не перевернулась
11 января, 17:24

Изменить планирование

Директор Института экономики Академии наук Абхазии Заур Шалашаа говоря о том, как улучшить ситуацию в экономике заявил, что для этого следует изменить подход к стратегическому планированию.
"Наши предложения представлены в Парламент, в совет по определению приоритетных направлений развития при президенте. Основной смысл состоит в том, что наша система планирования должна начинаться снизу, а не так как в советский период из Москвы в Тбилиси, а потом в Абхазию, и только после доходило до села. Сейчас надо полностью перестраиваться, в каждом селе должны разрабатывать собственные программы или планы развития", - считает он.
Пилотную программу разработали в администрации села Члоу Очамчырского района, которая в частности позволила учесть всех работающих людей, в том числе занятых выращиванием сельскохозяйственной продукции.
"Их наша статистика не учитывает, они проходят как безработные. Частные предприниматели зарегистрированы в селе и в администрации района, статистика не проходит дальше района, это все надо пересматривать", - сказал Шалашаа.
Такие обстоятельства: Шалашаа о развитии цитрусоводства в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 02.02.2023
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Такие обстоятельства: Шалашаа о развитии цитрусоводства в Абхазии
2 февраля, 11:10

Какие шаги принимаются

Секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба рассказал о том, что руководству республики многие проблемы достались по наследству. Он напомнил, что при президенте создана конституционная комиссия, которая подготовила проект закона, который в частности предусматривает значительное сокращение чиновничьего аппарата.
"Там предусмотрено упразднение должности премьер-министра, вице-премьеров. Этот проект поступил в конституционный суд, получил одобрение, и сейчас находится в Парламенте. В Парламенте находятся и другие законопроекты, которые были созданы за последние два года, поправки к Уголовному кодексу, поправки к Уголовно-процессуальному кодексу. Есть предложения по выборной системе, о переходе к смешанной системе, многие другие вопросы", - подчеркнул Шамба.
Поэтому он не согласен с мнением о том, что в республике не предпринимается мер по улучшению деятельности органов государственной власти в различных направлениях. При этом добавил Шамба, в одночасье сложно решить многочисленные проблемы.
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