https://sputnik-abkhazia.ru/20230227/problemy-abkhazii-v-kontekste-natsionalnoy-bezopasnosti-obsudili-na-kruglom-stole-v-tssei-1044353663.html

Проблемы Абхазии в контексте национальной безопасности обсудили на круглом столе в ЦСЭИ

Проблемы Абхазии в контексте национальной безопасности обсудили на круглом столе в ЦСЭИ

Центр социально-экономических исследований совместно с Конгрессом народа Абхазии провели круглый стол "Актуальные проблемы Абхазии в контексте национальной... 27.02.2023, Sputnik Абхазия

2023-02-27T19:25+0300

2023-02-27T19:25+0300

2023-02-27T19:25+0300

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Бадрак Авидзба, SputnikСовременные вызовыЭкономист ЦСЭИ Иллона Мирцхулава отметила, что национальная безопасность страны должна рассматриваться как системное свойство, которое позволяет государству поступательно развиваться в условиях существования рисков и опасностей.Мирцхулава напомнила, что 24 февраля исполнился ровно год, как Российская Федерация вынуждена была начать специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины, и перечислила имена бойцов из Абхазии, которые сложили свои головы. Собравшиеся почтили их память минутой молчания.Директор Центра социально-экономических исследований Олег Дамениа заметил, что тема круглого стола злободневная и востребованная не только для Абхазии, но и в жизни человечества в целом."Мы с вами живые свидетели того, что человечество как никогда приблизилось к ядерной катастрофе. Это не может не касаться нас. Мы это наблюдаем, слышим, ощущаем и естественно находимся в тревоге, у нас тоже непростая ситуация, но к сожалению, это не всегда осознается", - сказал он.С учетом того, что Абхазия – это маленькая страна, она очень зависима от внешних сил и факторов. Поэтому не испытывать на себе влияние процессов, происходящих в мире, по словам руководителя ЦСЭИ, республика не может.Дамениа отметил, что внешний мир представляет собой две модели развития. "Западная модель строится на базе развития инноваций, отрицания истории и новых ценностей. Если капнуть поглубже, то современный запад строится на базе капитала, у него своя философия, своя мораль и свои характеристики", - говорит Дамениа.Западной модели противостоит восточная, которая строится на базе традиции, сохранении истории и традиционных ценностей. В основе восточной культуры лежит человек, в отличие от западной, где доминирует капитал. Противостояние двух моделей подошло к точке обострения, добавил эксперт.Пример России показателен, так как для Абхазии традиции всегда значили гораздо больше, чем все остальное. "Нам ближе Россия, потому что Китай, Индия далеки от Кавказа географически, а Россия рядом. Здесь геополитическая роль, которую Россия играет, для нас имеет чрезвычайно важное значение", - добавил он.Экономическая безопасностьЗаведующая отделом национальной экономики Центра социально-экономических исследований Хатуна Шат-ипа рассказала о результатах проведенных исследований."В наших выводах мы указываем, что национальная экономика и вообще наше государство функционирует в опасном режиме", - говорит она.Развивая тему, Шат-ипа подчеркнула, что наука выделяет две модели государства – контрактную и эксплуататорскую. Контрактная модель – это когда государство создает единые правила, выступает гарантом их защиты, генерирует институты развития.Что касается структуры доходов и расходов бюджета, то в Абхазии доля неналоговых доходов говорит о том, что усиливается вмешательство правительства в хозяйственную деятельность. Исходя из того, что дотационность бюджета республики высокая, и неналоговые доходы составляют 32% от собственных."Второй критерий – это соотношение между налогооблагаемой базой, которая создается внутри страны, и импортом. Когда мы просуммировали налоги на импорт, вышли на 60% от собственных доходов Республиканского бюджета. Еще один важный критерий – это то, как расходуется бюджет, что здесь в приоритете. Финансирование правоохранительной системы, содержание чиновников, государственных органов власти. Как известно, на содержание исполнительной власти, уходит более половины бюджета", - подчеркнула она.Исходя из вышесказанного, Абхазия принадлежит к категории эксплуататорского государства. Для республики важно не то, какой вариант устройства государства преобладает сейчас, а фиксация самого факта институционального кризиса, и какие есть предпосылки для его преодоления, считает Шат-ипа.Для выхода из кризиса необходимо использовать так называемый программно-целевой метод, считает она и напоминает, что в 2021 году была разработана программа социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы.При этом, Шат-ипа сказала, что программа не прошла различные этапы апробации, не обсуждалась ни в каком формате. Поэтому, обсуждение частных проектов развития экономики не целесообразно, уверена экономист."Наше исследование показывает ни что дано, а то, что требовалось доказать. Первое – мы в фазе глубокого институционального кризиса. Второе – экономика и институты власти не могут противодействовать вызовам и угрозам экономической безопасности, а значит не могут гарантировать защиту национальных интересов. Третье – у сменяющих друг друга политических сил отсутствуют и не начинались серьезные структурные реформы. Четвертое – кризис институтов всегда заканчивается институциональными изменениями. Здесь главный вопрос – будут ли эти изменения проходить строго в рамках конституции или нет", - подчеркнула Шат-ипа.Изменить планированиеДиректор Института экономики Академии наук Абхазии Заур Шалашаа говоря о том, как улучшить ситуацию в экономике заявил, что для этого следует изменить подход к стратегическому планированию.Пилотную программу разработали в администрации села Члоу Очамчырского района, которая в частности позволила учесть всех работающих людей, в том числе занятых выращиванием сельскохозяйственной продукции."Их наша статистика не учитывает, они проходят как безработные. Частные предприниматели зарегистрированы в селе и в администрации района, статистика не проходит дальше района, это все надо пересматривать", - сказал Шалашаа.Какие шаги принимаютсяСекретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба рассказал о том, что руководству республики многие проблемы достались по наследству. Он напомнил, что при президенте создана конституционная комиссия, которая подготовила проект закона, который в частности предусматривает значительное сокращение чиновничьего аппарата.Поэтому он не согласен с мнением о том, что в республике не предпринимается мер по улучшению деятельности органов государственной власти в различных направлениях. При этом добавил Шамба, в одночасье сложно решить многочисленные проблемы.

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