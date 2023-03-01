https://sputnik-abkhazia.ru/20230301/prestupleniya-i-raskryvaemost-genprokuratura-otchitalas-o-rabote-za-2022-god-1044399540.html

Преступления и раскрываемость: Генпрокуратура отчиталась о работе за 2022 год

Преступления и раскрываемость: Генпрокуратура отчиталась о работе за 2022 год

На заседании коллегии были подведены итоги по раскрываемости преступлений разных категорий и высказаны мнения о том, какие изменения необходимо внести в... 01.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-01T18:54+0300

2023-03-01T18:54+0300

2023-03-01T19:47+0300

абхазия

в абхазии

генеральная прокуратура абхазии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/01/1044380209_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_9aa6ceff1c1870cc40a63c9c854009a6.jpg

Генеральная прокуратура Абхазии провела расширенное заседание коллегии, посвященное итогам работы за 2022 год. Во встрече приняли участие вице-президент Абхазии Бадра Гунба, секретарь Совбеза Сергей Шамба, председатель Службы государственной безопасности Роберт Киут, генпрокурор Адгур Агрба, председатель Верховного суда Саида Бутба.Бадрак Авидзба, SputnikИтоги годаС основным докладом о деятельности органов прокуратуры на коллегии выступил первый заместитель генерального прокурора Абхазии Дамир Квициния. Он сообщил, что в ушедшем году по всей республике было зарегистрировано 795 преступлений, на 72 больше, чем в 2021 году."Увеличение числа зарегистрированных преступлений наблюдается в Сухуме, на 83 единицы, 287 преступлений против 204 в 2021 году. В Гудаутском районе на 26 единиц - 111 против 85. На 16 единиц уменьшилось число зарегистрированных преступлений в Гулрыпшском районе, в Ткуарчалском районе - на 13 единиц. Однако, данную динамику нельзя рассматривать как фактор, свидетельствующий о кардинальном переломе ситуации с преступностью в указанных регионах страны", - рассказал замгенпрокурора.Из общего числа зарегистрированных преступлений 29,5% относятся к категории тяжких и особо тяжких. Этот показатель остается на прежнем уровне, в 2021 он достигал 235 преступлений, в 2022 году – 234."Отрадно отметить увеличение раскрываемости тяжких преступлений, оно составляет 80,9% против 76,5% в 2021 году. В структуре массива зарегистрированных преступлений, значительную долю продолжает составлять кражи, незаконный оборот наркотиков, оружия и дорожно-транспортные происшествия", - добавил Квициния.В продолжение он сказал, что в 2022 году было зарегистрировано 154 кражи, что составляет 19,3% от общего числа зарегистрированных преступлений. 115 из них раскрыто. В 2022 году было совершено 255 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ. Все преступления были раскрыты.Также в прошлом году было зарегистрировано 120 преступлений, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия, 87 преступлений, связанных с дорожно-транспортными происшествиями."По всем вышеуказанным преступлениям возбуждены уголовные дела. За отчетный период зарегистрировано 21 преступление, относящиеся к корыстно-насильственным, убийства из корыстных побуждений, похищение граждан, разбойные нападения, грабежи. Это на 12 преступлений больше, чем за аналогичный период прошлого года, в 2021 году было девять", - привел цифры первый заместитель генпрокурора.Также Дамир Квициния рассказал, что в 2022 году наблюдался рост случаев открытого хищения имущества. Было зарегистрировано 12 грабежей, в позапрошлом году их было всего четыре.Первый заместитель Генпрокурора отметил положительную динамику выявления преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В Гудаутском районе было раскрыто 43 преступления, в 2021 году – 18. Такая же ситуация по Сухуму 77 против 66 в позапрошлом году.При этом Квициния отметил уменьшение количества зарегистрированных преступлений этой категории в восточной части страны. В Ткуарчалском районе: в 2021 году было 10 правонарушений, в 2022 году – три. В Галском районе в 2022 году зарегистрировали пять преступлений против 11 в 2021 году."Наблюдается динамика роста зарегистрированных преступлений по незаконному обороту наркотических веществ с целью сбыта. Количество преступлений в 2022 году составило 32, в 2021 году – 18. Выявлено несколько крупных партий наркотических средств у лиц, занимавшихся сбытом, однако остаются безнаказанными организаторы данных преступлений", - рассказал он.В 2022 году в Абхазии произошло 214 автокатастроф, в результате которых погибло 64 человека. По 87 ДТП возбудили уголовные дела. В 2021 году случилось 182 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибло 42 человека."Таким образом, число ДТП увеличилось на 32, а количество погибших - на 22 человека. Ситуация на дорогах остается крайне сложной, причинами ДТП, как и прежде, остаются управление транспортным средством в наркотическом или алкогольном опьянении, превышение скорости, недооценка погодных и дорожных условий", - отметил Квициния.В прошлом году прокуратурой и органами внутренних дел было возбуждено 658 уголовных дел, производство окончено по 564 из них. Из них в суд направлено 548 дел, 16 дел прекращено производством.Оценка работыВ расширенной коллегии Генеральной прокуратуры принимал участие вице-президент Абхазии Бадра Гунба, который поблагодарил ведомство за проделанную работу."Безусловно, закон, который регламентирует вашу деятельность, закон о Генеральной прокуратуре и приказы Генерального прокурора не являются панацеей, если не будет людей, которые профессионально выполняют свой долг. Я хочу с большим удовольствием отметить, что ваш коллектив является профессиональным, на него возложены очень серьезные задачи", - подчеркнул он.Любой вид правонарушений – угроза государству, продолжил Гунба, и при этом попросил обратить внимание на особо тяжкие и коррупционные преступления. Поручения главы государства относительно усиления борьбы с коррупцией дают эффект, заметил он."Результаты, безусловно, налицо. За два с половиной года более 19 расследованных дел по коррупции, из которых 14 уже направлены в суды. Конечно же, нас это не должно останавливать, необходимо усилить работу в этом направлении, но статистика говорит сама за себя. Если брать с 2014 по 2020 годы, одно дело было направлено в суд", - сказал Гунба.Секретарь Совета Безопасности Абхазии Сергей Шамба, в свою очередь, отметил положительную тенденцию в работе правоохранительных органов республики за последнее время."Прекратились такие тяжкие преступления, как похищения людей, некоторые другие. Однако мы не можем сказать, что это уже утвердившаяся тенденция, расслабляться нельзя, надо продолжать эту работу, усиленно этим заниматься. Вместе с тем, с другими видами тяжких преступлений не такая уж благополучная ситуация, как мы видим из доклада. Это очевидно и для наших граждан", - подчеркнул он.При этом Шамба отметил неблагоприятную ситуацию на дорогах страны. Общество должно приложить усилия для выработки механизма решения проблемы, считает он."Многое, конечно, зависит от культуры, не просто от культуры вождения, а вообще от культуры людей. Это, наверное, первая причина того, что происходит у нас на дорогах. В целом, думаю, что отчет, который мы здесь заслушали, вызывает определенный оптимизм, но расслабляться нельзя", - подчеркнул секретарь Совбеза.В завершение расширенной коллегии генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба сказал, что в 2022 году прокуратура провела большую работу благодаря слаженному взаимодействию правоохранительных органов. При этом он отметил в проблемы, над решением которых еще нужно работать"Количество смертей на дорогах в 2022 году возросло на 22 человека. Конечно же, это очень плохой результат. Но тут нужно отметить, что эта ситуация носит комплексный характер, она возникла не сегодня, не вчера, существует на протяжении многих послевоенных лет, и сожалению она не решена", - заявил Агрба.Для того, чтобы улучшить ситуацию в этой области, был разработан проект поправок к административному законодательству, который, в частности, предусматривает ужесточение наказаний за езду в нетрезвом состоянии и увеличение штрафов. Генпрокурор убежден, что в случае принятия поправок, ситуация с дорожно-транспортными происшествиями в стране может улучшиться.Кроме того, Генеральная прокуратура выступает за наложения моратория на применение такой меры пресечения, как "домашний арест". Эту меру Адгура Агрба назвал неэффективной. Он сообщил, что была создана рабочая группа, которая предложила поправки в уголовный и уголовно-процессуальный кодексы. Предложения были направлены в Парламент, депутаты приняли поправки в первом чтении, рассказал Генпрокурор.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230301/otkaz-ot-pokazaniy-sud-doprosil-zukhraba-shenkao-po-delu-o-troynom-ubiystve-1044388593.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230228/zhitel-sela-gup-byl-zaderzhan-s-polichnym-za-moshennichestvo-1044376928.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230220/pokazanie-poterpevshey-storony-sud-prodolzhil-rassmotrenie-dela-eks-ministra-kultury-1044237181.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230227/grazhdanin-uzbekistana-zaderzhan-za-sbyt-narkotikov-v-osobo-krupnom-razmere-1044354280.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, генеральная прокуратура абхазии, новости