https://sputnik-abkhazia.ru/20230302/abkhazskiy-diplomat-rasskazal-o-pomoschi-narodu-donbassa-1044409228.html

Абхазский дипломат рассказал о помощи народу Донбасса

Абхазский дипломат рассказал о помощи народу Донбасса

О гуманитарной помощи освобожденным территориям, жизни беженцев в Абхазии, провокациях и хайпе советник-посланник Посольства Абхазии в России... 02.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-02T17:10+0300

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Яна Осипова, SputnikГуманитарная помощь во все уголки ДонбассаВласти Абхазии с 24 февраля 2022 года регулярно оказывают гуманитарную помощь новым территориям Российской Федерации.По его словам, недавно гуманитарный груз был доставлен в Луганск. "Уехали три фуры, по 20 тонн каждая. А вообще, стараемся отправлять бортом абхазского МЧС в крупные города (Донецк и Луганск), чтобы впоследствии уже оттуда волонтеры отвезли помощь в маленькие города, села и деревни", – объяснил дипломат."Мои соотечественники и сами отправляют Донбассу гуманитарную помощь. Возят на своих машинах и продукты питания, и матрасы, и теплую одежду. Даже буржуйки местного производства", – рассказал Барзания.Друзья всегда спешат на помощьКак рассказал дипломат, Абхазия всегда открыта для беженцев. "Более того, они не беженцы, они друзья нам. Мы всегда стараемся оказывать им поддержку. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания и его супруга Аэлита Ахиба регулярно приезжают в гости к приезжим", – прокомментировал он.Прием беженцев с Донбасса и их содержание осуществляется за счет государства и за счет предприятий, которые предоставляют кров и еду на безвозмездной основе. "Так, одним из таких объектов является пансионат "Айтар" в Сухуме. Условия очень хорошие: берег Черного моря, регулярное и полноценное питание. Кто-то подселяется к другим семьям в дом, а кому-то дают целый частный дом в пользование. Это человеческие порывы и хорошо, что они есть", – радуется Барзания."Кто-то уже вернулся из Абхазии обратно домой, например, мариупольцы. Кто-то до сих пор приезжает, особенно с тех мест, где сейчас ведутся ожесточенные бои", –рассказывает он.Беженцы получают и материальную помощь. Дети приезжих учатся в абхазских школах. "Обучение проводится и на русском, и на абхазском, кому как удобно. Но в основном, конечно, там сектор "русский", поэтому и школы в основном русские. Но стандарт у нас такой же, как и в РФ, учебники тоже российские. Да и учителя наши проходят повышение квалификации в России", – объясняет советник."При всех различиях Абхазии и Донбасса мы столкнулись с общей проблемой, когда Тбилиси и Киев считали, что только они имеют право решать судьбы народов и территорий, попавших в состав Грузии и Украины. Все мы хотим установить правду и справедливость", – добавил он.Боец "Пятнашки" – гордость нацииАлхас Барзания рассказал Sputnik, что Абхазия – республика маленькая, все друг друга знают, но люди особо не распространяются о добровольцах, участвующих в СВО на Украине.Абхазское ветеранское сообщество гордится тем, что Абхазия сумела воспитать достойного человека – командира интернациональной бригады "Пятнашка" – Ахру Адзба. "И официальные органы Абхазии, и я лично, как сотрудник МИДа, поддерживаем с ним связь. Его бригада высоко держит наш абхазский флаг на Донбассе. Он не кадровый военный, он по зову сердца там", – говорит Барзания.О грузинских провокацияхПо мнению дипломата, Грузия в лице нынешних властей не признает Республику Абхазия и отказывается вести с ней прямой диалог. "Однако, стоит отметить, что нынешняя тбилисская власть ведет себя по отношению к России, Абхазии и Южной Осетии достаточно аккуратно. Она отказывается открывать "второй фронт" против России в Абхазии", – рассказывает Алхас Барзания.Он думает, что такое отношение продиктовано личными интересами правительства Грузии. "В первую очередь, Грузия не желает "таскать каштаны из огня" для своих киевских и брюссельских друзей. Однако мы понимаем, что потенциальное изменение политической ситуации в Грузии может привести к тому, что в Тбилиси могут прийти к власти силы, которые попытаются взять реванш в Абхазии", – делится он.Абхазы всегда живут в ожидании, делится дипломат. "Мы всегда внутренне ко всему готовы. Очень бы хотелось верить в мир во всем мире. И если у России и Грузии наладятся отношения – отлично, мы только рады всему хорошему. А российско-абхазские отношения могу описать двумя словами: Россия – это старший брат", – констатирует советник.О дальнейших перспективах и вреде "хайпа"Грузия, по мнению дипломата, должна признать суверенность Абхазии. "Если мы подпишем мирный договор, то это только пойдет всем на пользу. Будем жить в мире, расти, развиваться как соседи, как независимые государства", – рассуждает он. Развитие информационных технологий во всех уголках мира ведет не только к позитивным изменениям, но и к негативным, заявляет он."Возникла прослойка блогеров, которые, не имея доступа к реальной инсайдерской информации, не являясь государственными служащими, будучи абсолютно безответственным перед обществом, делают то, что на жаргоне называется "хайповать", – объясняет Барзания."Эти блогеры не задумываются, какой вред они наносят не только абхазскому, но и российскому обществу, а также нашим двусторонним отношениям. Нагнетание не приносит пользы. Хочется призвать наших соотечественников верить только проверенным источникам и не доверяться всяким анонимам".

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