https://sputnik-abkhazia.ru/20230309/ekonomicheskie-reformy-obsudili-v-administratsii-prezidenta-abkhazii-1044529739.html

Экономические реформы обсудили в Администрации президента Абхазии

Экономические реформы обсудили в Администрации президента Абхазии

В рабочую группу по подготовке предложений по определению приоритетных направлений экономической реформы входят ученые-экономисты, эксперты в банковской сфере... 09.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-09T18:55+0300

2023-03-09T18:55+0300

2023-03-09T19:07+0300

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СУХУМ, 9 мар - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания обсудил приоритетные направления экономической реформы с членами рабочей группы. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. "Я уверен, что все собравшиеся здесь хотят одного: улучшения сложившейся ситуации, повышения уровня жизни в стране, усиления государственной власти – исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти. Поэтому я рассчитываю на выработку совместного алгоритма действий", - заявил Бжания.На совещании глава Института экономики и права Зураб Шалашаа озвучил ряд экономических проблем, которые особенно остро нуждаются в разрешении. В частности, он почеркнул необходимость привлечения инвестиций, которые могут помочь восстановить разрушенную абхазскую экономику. По мнению Шалашаа, в Абхазии нужно развивать институт государственно-частного партнерства, в котором смогут участвовать отдельные граждане. Особое внимание при этом стоит уделить восточным регионам страны, потенциал которых не используется в полном объеме. "Это позволит создать народные предприятия, как в России, например. Такие предприятия были бы уместны в восточной Абхазии. В этих регионах есть сырье. Конечно, строить там сейчас масштабные предприятия, как раньше, может и не получится, но открывать небольшие предприятия, где люди могли бы применить свои знания, вполне возможно",- пояснил ученый.По мнению секретаря общественной организации "Аруаа", экономические реформы запоздали. Он заявил, что нынешние руководители страны, как и предыдущие, не выполнили предвыборные обещания, касающиеся развития экономики.При этом Надарая высказался за законодательное регулирование правового статуса апартаментов и апарт-отелей, подчеркнув, что его беспокоит вопрос их квотирования. Глава общественной организации "Аидгылара" Кан Кварчия одобрил решение президента о проведении реформ, добавив, что, что в "таком бардаке, который творится в стране, проводить реформы будет крайне нелегко". По его мнению, в законодательстве страны есть существенные пробелы, которые нужно было устранить много лет назад, и которые не дают возможности принять закон об апартаментах."Идея с апарт-отелями хорошая, но в стране пока не отрегулированы вопросы градостроительного и земельного кодексов. Если речь идет, к примеру о десяти тысячах владельцев апарт-номеров, то по факту мы можем получить 40 тысяч", - считает Кварчия.Алхас Джинджолия, зампредседателя экспертного фонта "Аамта", заявил о необходимости разграничить государственное владение землей и интересы частного бизнеса, разницы между которыми, по его словам, в законе не видно. Он уверен в том, что закон об апартаментах не только не принесет Абхазии никакой выгоды, но и несет серьезную угрозу, связанную с изменением национального состава страны. По мнению Джинджолия, нужно разумнее использовать выгоды от союзничества с Россией, перейти "в дипломатическое наступление" и "вспомнить о том, кто мы такие", в том числе и для союзника. Джиджолия затронул и вопрос энергетического кризиса в Абхазии. По его мнению, решению проблемы майнинга могут способствовать кадровые назначения, если место главы "Черноморэнерго" займет представитель оппозиции, а его заместителя будет назначать руководство страны. "Вдвоем они остановят потребление электроэнергии более чем 100 000 аппаратов по добыче криптовалюты", - уверен он.Продолжая тему энергетики, завкафедры экономтеории АГУ Александр Страничкин заявил, что не стоит перекладывать все проблемы на майнинг. "Основная проблема – высокая изношенность, из-за которой теряется более 500 млн кв часов, - уверил он. - В стране нет страховых трансформаторов, которые должны быть рядом с каждым основным трансформатором на подстанциях", - сказал он.Высказал свое мнение и член комитета партии "Апсны" Беслан Ачба. По его мнению, государство больше внимания уделяет привлечению иностранных инвестиций и не обращает внимания на своих граждан. Ачба уверен, что говорить об экономических реформах преждевременно, но при этом существует необходимость создания механизмов поддержки представителей малого и среднего бизнеса внутри Абхазии. На заседании был обсужден и ряд других важных вопросов. По итогам Аслан Бжания поручил назначить ответственного секретаря рабочей группы не позднее 14 марта.

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