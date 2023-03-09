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https://sputnik-abkhazia.ru/20230309/ekonomicheskie-reformy-obsudili-v-administratsii-prezidenta-abkhazii-1044529739.html
Экономические реформы обсудили в Администрации президента Абхазии
Экономические реформы обсудили в Администрации президента Абхазии
В рабочую группу по подготовке предложений по определению приоритетных направлений экономической реформы входят ученые-экономисты, эксперты в банковской сфере... 09.03.2023, Sputnik Абхазия
2023-03-09T18:55+0300
2023-03-09T19:07+0300
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СУХУМ, 9 мар - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания обсудил приоритетные направления экономической реформы с членами рабочей группы. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. "Я уверен, что все собравшиеся здесь хотят одного: улучшения сложившейся ситуации, повышения уровня жизни в стране, усиления государственной власти – исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти. Поэтому я рассчитываю на выработку совместного алгоритма действий", - заявил Бжания.На совещании глава Института экономики и права Зураб Шалашаа озвучил ряд экономических проблем, которые особенно остро нуждаются в разрешении. В частности, он почеркнул необходимость привлечения инвестиций, которые могут помочь восстановить разрушенную абхазскую экономику. По мнению Шалашаа, в Абхазии нужно развивать институт государственно-частного партнерства, в котором смогут участвовать отдельные граждане. Особое внимание при этом стоит уделить восточным регионам страны, потенциал которых не используется в полном объеме. "Это позволит создать народные предприятия, как в России, например. Такие предприятия были бы уместны в восточной Абхазии. В этих регионах есть сырье. Конечно, строить там сейчас масштабные предприятия, как раньше, может и не получится, но открывать небольшие предприятия, где люди могли бы применить свои знания, вполне возможно",- пояснил ученый.По мнению секретаря общественной организации "Аруаа", экономические реформы запоздали. Он заявил, что нынешние руководители страны, как и предыдущие, не выполнили предвыборные обещания, касающиеся развития экономики.При этом Надарая высказался за законодательное регулирование правового статуса апартаментов и апарт-отелей, подчеркнув, что его беспокоит вопрос их квотирования. Глава общественной организации "Аидгылара" Кан Кварчия одобрил решение президента о проведении реформ, добавив, что, что в "таком бардаке, который творится в стране, проводить реформы будет крайне нелегко". По его мнению, в законодательстве страны есть существенные пробелы, которые нужно было устранить много лет назад, и которые не дают возможности принять закон об апартаментах."Идея с апарт-отелями хорошая, но в стране пока не отрегулированы вопросы градостроительного и земельного кодексов. Если речь идет, к примеру о десяти тысячах владельцев апарт-номеров, то по факту мы можем получить 40 тысяч", - считает Кварчия.Алхас Джинджолия, зампредседателя экспертного фонта "Аамта", заявил о необходимости разграничить государственное владение землей и интересы частного бизнеса, разницы между которыми, по его словам, в законе не видно. Он уверен в том, что закон об апартаментах не только не принесет Абхазии никакой выгоды, но и несет серьезную угрозу, связанную с изменением национального состава страны. По мнению Джинджолия, нужно разумнее использовать выгоды от союзничества с Россией, перейти "в дипломатическое наступление" и "вспомнить о том, кто мы такие", в том числе и для союзника. Джиджолия затронул и вопрос энергетического кризиса в Абхазии. По его мнению, решению проблемы майнинга могут способствовать кадровые назначения, если место главы "Черноморэнерго" займет представитель оппозиции, а его заместителя будет назначать руководство страны. "Вдвоем они остановят потребление электроэнергии более чем 100 000 аппаратов по добыче криптовалюты", - уверен он.Продолжая тему энергетики, завкафедры экономтеории АГУ Александр Страничкин заявил, что не стоит перекладывать все проблемы на майнинг. "Основная проблема – высокая изношенность, из-за которой теряется более 500 млн кв часов, - уверил он. - В стране нет страховых трансформаторов, которые должны быть рядом с каждым основным трансформатором на подстанциях", - сказал он.Высказал свое мнение и член комитета партии "Апсны" Беслан Ачба. По его мнению, государство больше внимания уделяет привлечению иностранных инвестиций и не обращает внимания на своих граждан. Ачба уверен, что говорить об экономических реформах преждевременно, но при этом существует необходимость создания механизмов поддержки представителей малого и среднего бизнеса внутри Абхазии. На заседании был обсужден и ряд других важных вопросов. По итогам Аслан Бжания поручил назначить ответственного секретаря рабочей группы не позднее 14 марта.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230307/bzhaniya-provel-soveschanie-s-rukovodstvom-pravitelstva-i-parlamenta-1044494768.html
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https://sputnik-abkhazia.ru/20230302/kruglosutochnye-reydy-kak-v-abkhazii-boryutsya-s-kriptofermami-1044402685.html
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абхазия, аслан бжания, новости, экономика
абхазия, аслан бжания, новости, экономика

Экономические реформы обсудили в Администрации президента Абхазии

18:55 09.03.2023 (обновлено: 19:07 09.03.2023)
© Foto / официальный сайт Президента РА Президент Абхазии Аслан Бжания провел первое заседание Рабочей группы при президенте по подготовке предложений по определению приоритетных направлений экономической реформы
Президент Абхазии Аслан Бжания провел первое заседание Рабочей группы при президенте по подготовке предложений по определению приоритетных направлений экономической реформы - Sputnik Абхазия, 1920, 09.03.2023
© Foto / официальный сайт Президента РА
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В рабочую группу по подготовке предложений по определению приоритетных направлений экономической реформы входят ученые-экономисты, эксперты в банковской сфере, руководители органов госуправления, предприниматели и представители общественных организаций.
СУХУМ, 9 мар - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания обсудил приоритетные направления экономической реформы с членами рабочей группы. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Открывая заседание, президент подчеркнул, что время реформ давно наступило, и серьезные проблемы, которые стоят перед Абхазией, нужно решать, учитывая мнения всех сил, участвующих в политическом процессе.
"Я уверен, что все собравшиеся здесь хотят одного: улучшения сложившейся ситуации, повышения уровня жизни в стране, усиления государственной власти – исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти. Поэтому я рассчитываю на выработку совместного алгоритма действий", - заявил Бжания.
На совещании глава Института экономики и права Зураб Шалашаа озвучил ряд экономических проблем, которые особенно остро нуждаются в разрешении. В частности, он почеркнул необходимость привлечения инвестиций, которые могут помочь восстановить разрушенную абхазскую экономику.
По мнению Шалашаа, в Абхазии нужно развивать институт государственно-частного партнерства, в котором смогут участвовать отдельные граждане. Особое внимание при этом стоит уделить восточным регионам страны, потенциал которых не используется в полном объеме.
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"Это позволит создать народные предприятия, как в России, например. Такие предприятия были бы уместны в восточной Абхазии. В этих регионах есть сырье. Конечно, строить там сейчас масштабные предприятия, как раньше, может и не получится, но открывать небольшие предприятия, где люди могли бы применить свои знания, вполне возможно",- пояснил ученый.
По мнению секретаря общественной организации "Аруаа", экономические реформы запоздали. Он заявил, что нынешние руководители страны, как и предыдущие, не выполнили предвыборные обещания, касающиеся развития экономики.
При этом Надарая высказался за законодательное регулирование правового статуса апартаментов и апарт-отелей, подчеркнув, что его беспокоит вопрос их квотирования.
Глава общественной организации "Аидгылара" Кан Кварчия одобрил решение президента о проведении реформ, добавив, что, что в "таком бардаке, который творится в стране, проводить реформы будет крайне нелегко". По его мнению, в законодательстве страны есть существенные пробелы, которые нужно было устранить много лет назад, и которые не дают возможности принять закон об апартаментах.
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"Идея с апарт-отелями хорошая, но в стране пока не отрегулированы вопросы градостроительного и земельного кодексов. Если речь идет, к примеру о десяти тысячах владельцев апарт-номеров, то по факту мы можем получить 40 тысяч", - считает Кварчия.
Алхас Джинджолия, зампредседателя экспертного фонта "Аамта", заявил о необходимости разграничить государственное владение землей и интересы частного бизнеса, разницы между которыми, по его словам, в законе не видно. Он уверен в том, что закон об апартаментах не только не принесет Абхазии никакой выгоды, но и несет серьезную угрозу, связанную с изменением национального состава страны.
По мнению Джинджолия, нужно разумнее использовать выгоды от союзничества с Россией, перейти "в дипломатическое наступление" и "вспомнить о том, кто мы такие", в том числе и для союзника.
Джиджолия затронул и вопрос энергетического кризиса в Абхазии. По его мнению, решению проблемы майнинга могут способствовать кадровые назначения, если место главы "Черноморэнерго" займет представитель оппозиции, а его заместителя будет назначать руководство страны.
"Вдвоем они остановят потребление электроэнергии более чем 100 000 аппаратов по добыче криптовалюты", - уверен он.
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Продолжая тему энергетики, завкафедры экономтеории АГУ Александр Страничкин заявил, что не стоит перекладывать все проблемы на майнинг.
"Основная проблема – высокая изношенность, из-за которой теряется более 500 млн кв часов, - уверил он. - В стране нет страховых трансформаторов, которые должны быть рядом с каждым основным трансформатором на подстанциях", - сказал он.
Высказал свое мнение и член комитета партии "Апсны" Беслан Ачба. По его мнению, государство больше внимания уделяет привлечению иностранных инвестиций и не обращает внимания на своих граждан. Ачба уверен, что говорить об экономических реформах преждевременно, но при этом существует необходимость создания механизмов поддержки представителей малого и среднего бизнеса внутри Абхазии.
На заседании был обсужден и ряд других важных вопросов. По итогам Аслан Бжания поручил назначить ответственного секретаря рабочей группы не позднее 14 марта.
Одна из майнинговых ферм в Иркутской области - Sputnik Абхазия, 1920, 02.03.2023
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