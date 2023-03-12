https://sputnik-abkhazia.ru/20230312/sputnik-nedeli-usilenie-rezhima-bezopasnosti-i-mezhdunarodnyy-zhenskiy-den-1044580567.html

Sputnik недели: усиление режима безопасности и Международный женский день

Sputnik недели: усиление режима безопасности и Международный женский день

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило подборку наиболее важных событий, произошедших в Абхазии с 6 по 12 марта. 12.03.2023, Sputnik Абхазия

2023-03-12T20:11+0300

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2023-03-12T20:11+0300

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На этой неделе президент Аслан Бжания провел совещание с главами силовых структур, обсудил с рабочей группой экономические реформы, поздравил и наградил женщин к 8 марта. Об этих и других событиях читайте в недельном обзоре Sputnik. Sputnik Усиленный режим Президент Абхазии Аслан Бжания поручил перевести личный состав силовых структур на усиленный режим работы на фоне событий в Грузии. Глава государства провел рабочее совещание с начальником Государственной охраны Дмитрием Дбар и председателем Службы госбезопасности Робертом Киут. Бжания напомнил, что задача силовых структур - надежная защита страны от внутренних и внешних угроз. Кроме того, в воскресенье, 12 марта, начались тренировочные учения силовых структур в Галском районе. Они продлятся несколько дней. Жителей просят не поддаваться панике и не верить ложным слухам.Экономические реформы9 марта Аслан Бжания обсудил приоритетные направления экономической реформы с членами рабочей группы. Открывая заседание, президент подчеркнул, что время реформ давно наступило, и серьезные проблемы, которые стоят перед Абхазией, нужно решать, учитывая мнения всех сил, участвующих в политическом процессе. По мнению главы Института экономики и права Зураб Шалашаа , в Абхазии нужно развивать институт государственно-частного партнерства, в котором смогут участвовать отдельные граждане. Особое внимание при этом стоит уделить восточным регионам страны, потенциал которых не используется в полном объеме. Глава общественной организации "Аидгылара" Кан Кварчия одобрил решение президента о проведении реформ. По его мнению, в законодательстве страны есть существенные пробелы, которые нужно было устранить много лет назад и которые не дают возможности принять закон об апартаментах. Свое мнение об экономических и энергетических реформах высказали и остальные члены группы. Возвращение на Родину6 марта Сотрудники МЧС во главе с министром Львом Квициния доставили из Донецкой Народной Республики тела добровольцев Нодара Абиджба и Адама Лагвилава, которые погибли в боях в декабре 2022 года.Поверка завершена На этой неделе Генпрокуратура завершила проверку соблюдения законодательства при подготовке и подписании Соглашения между Абхазией и Россией о передаче объекта "Пицунда" в собственность России. Как выяснилось, координатные точки фактического адреса госдачи "Пицунда" не соответствуют географическим координатам, указанным в Приложении к Соглашению.По итогам в Кабмин направлено представление для устранения нарушений. Путина не состоялась В интервью радио Sputnik председатель Госкомитета по экологии Савелий Читанава сообщил, что осенне-зимняя путина 2022-2023 годов у берегов Абхазии не состоялась. При общем допустимом улове 35 тысяч тонн было выловлено около 4,8 тысячи тонн. "На сегодняшний день осталось три-четыре сейнера (из восемнадцати – прим.), остальные ушли из-за того, что рыбопромышленникам надо их содержать. Те, кто остались, попросили открыть им запретную зону, мы открыли, но рыбы все нет. Запретная зона – это акватория Галского района от устья реки Аалдзга до государственной границы с Грузией. В особых случаях, в зависимости от промысла рыбы мы ее или открываем, или она продолжает оставаться недоступной", – сказал эколог. Новый глава Гулрыпша 7 марта Саид Харазия указом президента был назначен главой администрации Гулрыпшского района. Он сменил на посту Аслана Барателия, который был переведён на другую должность. Желтая "лихорадка" и Международный женский деньПо данным Краснодарской таможни, двести тонн мимозы ввезли в Россию из Абхазии в преддверии 8 Марта. В 2022 году общий объем экспортированных цветов был меньше и составил 150 тонн. В Международный женский день президент Абхазии Аслан Бжания поздравил жительниц республики праздником, и подчеркнул, что история страны являет собой пример равноправного и уважительного отношения к женщинам, которые смогли проявить себя во всех сферах жизни. К празднику Бжания присудил почетные звания работницам культуры, науки и медицинской сферы, а также подписал указ о награждении женщин-врачей орденом "Ахьдз-Апша" III степени. Нарушение прав детей Уполномоченный по правам человека в Абхазии Асида Шакрыл заявила, что в Сухумском лицее-интернате нарушаются права детей, и призвала премьер-министра республики отреагировать на нарушения. Шакрыл подчеркнула, что условия в интернате не подходят для обучения и жизни детей. Она добавила, что ученики интерната, по большей части - это уязвимые дети, которые нуждаются в ответственном подходе государства. Они должны обучаться и жить в условиях, не наносящих вред их психическому и физическому здоровью, не унижающих их человеческое достоинство и не нарушающих их права. Новый состав Общественной палаты10 марта в состав Общественной палаты были избраны 11 представителей от районов Абхазии. Депутатом от Гагрского района стал Даут Агрба, от Пицунды - Дона Малия, от Гудаутского района - Ахра Агрба, от Нового Афона - Виталий Смыр, от Сухума - Алхас Гургулия и Лана Цаава, от Сухумского района - Леван Чхеидзе, от Гулрыпшского района - Кочу Махмет Хакан, от Очамчырского района - Беслан Перцхелия, от Галского района - Тенгиз Инал-ипа, от Ткуарчалского района - Омар Джинджолия. Всего в Общественной палате 35 членов. Ранее 13 кандидатур из них утвердил президент Абхазии Аслан Бжания. Согласно закону, помимо кандидатов от главы государства, 11 членов палаты – это представители городов и районов, еще 11 – представители политических партий, общественно-политических движений и объединений, зарегистрированных в Минюсте. Снижение потребленияОбщее потребление электроэнергии в Абхазии с 6 февраля снизилось на 18,7%. По словам начальника департамента по техническому и энергетическому надзору Госстандарта Эрика Кокоскерия, 6 февраля объем общего потребления электроэнергии составлял 8,856 млн кВт⋅ч, 9 марта - 7,193 млн кВт⋅ч.Он отметил, что снижение обусловлено борьбой с майнингом и изменениями погодных условий и добавил, что за время работы республиканского штаба по борьбе с незаконной добычей криптовалют всего изъято 1796 аппаратов для майнинга. Победа "Нарта" В пятницу Сухумский "Нарт" выиграл Суперкубок Абхазии по футболу в матче с гудаутской "Рицей" со счетом 3:2. Игра за Суперкубок ежегодно открывает футбольный сезон в республике, в ней встречаются победитель чемпионата и обладатель кубка страны. Однако в прошлом сезоне оба этих титула завоевала гудаутская "Рица", поэтому, согласно регламенту, в матче за Суперкубок чемпион страны встретился с командой, занявшей второе место в национальном первенстве. Победа на ринге Боксер из Абхазии Герман Арджения одержал победу в поединке со спортсменом из Конго Обедом Кабонго на вечере бокса в субботу 11 марта. Арджения победил по итогам четырех раундов. Это второй бой и вторая победа абхазского спортсмена на профессиональном ринге. Герман Арджения - мастер спорта Абхазии и России, серебряный и бронзовый призер первенства России, победитель международных турниров.

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