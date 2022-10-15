https://sputnik-abkhazia.ru/20221015/bronya-abkhazskogo-rytsarya-kak-sozdali-repliku-apsilskogo-dospekha-1042066288.html

Броня абхазского рыцаря: как создали реплику апсильского доспеха

Броня абхазского рыцаря: как создали реплику апсильского доспеха

Абхазский художник Батал Джапуа создал реплику апсильского средневекового ламеллярного доспеха. Уникальная броня сделана из металлических пластин по типу тех... 15.10.2022, Sputnik Абхазия

2022-10-15T16:40+0300

2022-10-15T16:40+0300

2022-10-15T16:58+0300

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О том, как воссоздавалось снаряжение абхазского воина, читайте в материале Sputnik.SputnikИдею реконструкции апсильского доспеха абхазский художник Батал Джапуа вынашивал уже несколько лет. Она появилась после знакомства с артефактами, найденными известным абхазским ученым Юрием Вороновым на раскопках крепости Цибилиум в 1977-1978 годах.“Там были две башни, которые были взяты византийскими войсками штурмом. После штурма там произошел пожар, обвалилась часть стены. Византийцы не стали вычищать все это, просто засыпали башню битым камнем, утрамбовали и сверху сделали глиняный обожженный слой. И потому этот культурный слой сохранился”, - отмечает Джапуа.Под глиняным слоем были найдены и металлические пластины. Ученый Юрий Воронов пришел к выводу, что они некогда служили основой для доспехов апсильского всадника. После изучения и тщательной обработки артефакты хранились в фонде Абхазского Государственного музея, где их и увидел художник Батал Джапуа.Реконструктора заинтересовала одна деталь, которая делала эти доспехи уникальными, и из-за чего он взялся за их восстановление.“В этих пластинах есть крюки. Подобный элемент в ламеллярных доспехах нигде не встречается. Это особенность апсильского доспеха. Эти доспехи говорят о том, что местная апсилийская знать была прекрасно вооружена, имела возможности позволить себе хорошие доспехи. Более того, оружейная мысль абазгов и апсилов, которые всегда находились на острие конфликтов, много внимания уделяла совершенствованию доспехов. Это хорошо прочитывается. Если нигде больше этого нет, есть только у вас, значит, ваши предки сидели и думали, как защитить воина”, - поясняет художник.Такой тип снаряжения, как объясняет реконструктор, носили всадники, а не пехотинцы. Об этом свидетельствует особенность сшивки. Пластины уложены снизу вверх и защищают всадника от удара снизу.“У пехотинца пластины лежат в обратную сторону, так, чтобы не было возможности получить удар сверху. А воин, который на коне, обычно получает удар снизу. Чтобы не было возможности острию влезть внутрь, пластины укладываются снизу вверх, а крючки служат для того, чтобы лезвие не перерубило шнурки, которые соединяют пластины между собой, а также чтобы клинок противника не скользил по неопределенной траектории в сторону лица, рук, бедер. То есть, здесь клинок постоянно вязнет. При этом, конечно, доспех страдает. Но его функция - защищать”, - отмечает Джапуа.И стрела не пробьет, и меч не прорубитДля реконструкции доспехов Батал Джапуа изучал древние абхазские фрески c изображением абхазских воинов. Они и помогли понять некоторые особенности апсильской боевой брони. Например, если в европейских и восточных доспехах застежки делались с боков, то в абхазских доспехах - на спине.В создании реплики художник использовал промышленный металл. Сначала Джапуа вручную вырезал пластинки по типу оригиналов. Затем, когда "ручной труд превратился в мучение", он обратился в кузню, где нарезали нужные формы. И работа сильно упростилась.Сшиваются доспехи нехитрым способом. Пластины накладываются друг на друга и скрепляются плотными шелковыми нитями. Таким образом толщина брони достигает до четырех миллиметров, что надежно защищало воина. Такой доспех и стрела не пробивает, и меч не рубит.Всего в доспехе использовано 1367 пластин. Еще около 200 уйдут на стальную юбку, которую предстоит сделать художнику.Для защиты от ржавчины доспехи покрыты акрилом синего и красного цветов. Хотя оригинальная покраска отличается от выбора художника.“Должен сказать, что апсильские доспехи выглядели намного красивее. Эти доспехи обязательно нужно золотить, серебрить, расписывать, потому что все это подвержено агрессивной среде - дождь, влага, и все начинает ржаветь. И для того, чтобы было меньше проблем за ухаживанием металлическим изделием их покрывали разным способом, защищали от агрессивной среды”, - поясняет Джапуа.В планах у художника реконструировать шлем, щит, меч и копье апсильского воина, чтобы воссоздать “полный набор джентльмена того времени”.

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абхазия, культура, история, батал джапуа