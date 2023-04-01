https://sputnik-abkhazia.ru/20230401/yumoristicheskaya-bombardirovka-kak-shutili-vo-vremya-voyny-v-abkhazii-1044983236.html

Юмористическая "бомбардировка": как шутили во время войны в Абхазии

Юмористическая "бомбардировка": как шутили во время войны в Абхазии

После завершения Отечественной войны народа Абхазии в свет вышла брошюра "Фронтовые анекдоты времен грузино-абхазской войны 1992-1993 годов и другие"... 01.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-01T11:33+0300

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в абхазии

отечественная война народа абхазии

абхазия

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О том, как в военное время рождались анекдоты и шутки на злобу дня, над чем и над кем шутили люди, как высмеивали противника и какие реальные забавные истории происходили в ту пору, читайте в первоапрельском материале Sputnik.И смех, и грехКогда грузинские гвардейцы вошли в Сухум и набросились на город как саранча, один пожилой сухумец попытался провести с грабителями в военной форме "воспитательную беседу".Подобных анекдотов в годы войны рождалось в Абхазии довольно много. Несмотря на всю опасность обстановки, на трагедии и бедствия, люди не падали духом, продолжали надеяться и искать в жизни хоть что-то светлое.По рассказу составителя брошюры "Фронтовые анекдоты времен грузино-абхазской войны 1992-1993 годов и другие" Виталия Шария, придуманных народом шуток и смешных историй из жизни, собралось аж на три выпуска."Я тогда работал заместителем главного редактора газеты "Республики Абхазия". Периодически я слышал анекдоты от разных людей и в разных местах. Конечно, я их собирал не на передовой, так как там было не до этого - там писали репортажи, интервью. Затем небольшие подборки анекдотов мы стали публиковать в нашей газете", - вспомнил Шария.Газеты с новостями и анекдотами были востребованы в абхазском обществе. Вместе с радио и телевидением они были главными источниками информации. Их даже развешивали на фасаде здания "Черноморца" (пансионат в Гудауте - прим.)."В одном из номеров был шутливый диалог двух людей о том, что в "Черноморце" взорвалась граната. Один спрашивает: "Граната была ручная?" Другой отвечает: "Нет, дикая. Ручная своих бы не тронула". Пару раз там действительно такое происходило", - отметил Шария.Многие из собранных шуток Шария услышал в гудаутском пансионате "Черноморец", где в период войны находись журналисты, бойцы абхазской армии и добровольцы. По его словам, не все анекдоты были уникальными. Часть из них была придумана давно и впоследствии их адаптировали под абхазские реалии того времени. В пример Шария привел следующую шутку:"Дикран сидит и с интересом развинчивает противотанковую гранату.- Ты что, брат, она же взорваться может!- А-а, ничего, у меня дома под кроватью еще две такие лежат".Первоапрельская шуткаАбхазские "шутники" не забыли "поздравить" противника в день юмора. 1 апреля 1993 они подготовили для них "взрывной" подкол, который впоследствии грузинскому руководству пришлось опровергать в СМИ.В своей брошюре Виталий Шария написал, что время от времени на грузинской стороне распространялись всякие панические слухи о возможностях, которыми стали располагать абхазские войска."Шла война и, казалось, розыгрыши неуместны, но потом я подумал, если идет информационная война, то почему бы и нет? Помню, в Гудауту из Сухума приехал Резо Кация и поделился слухом о том, что у абхазов появилась управляемая по радио машина, которая расчищает завалы на дорогах. На этом решили построить первоапрельскую шутку на Абхазском радио, вещавшем из Гудауты", - поделился Шария.В той шутке речь шла о приобретении абхазской армией для штурма Сухума фантастических землеройных машин, которые могут прорывать многокилометровые тоннели для танков и о планах приобретения лазерного оружия.В конце розыгрыша прозвучало сообщение о том, что вице-премьер протбилисского правительства в оккупированном Сухуме Лорик Маршания бежал накануне в Гудауту и произнес там покаянные речи."Надо было видеть на следующий день выступление по Сухумскому телевидению Лорика Маршания, который с красными пятнами гнева на лице давал опровержение", - вспоминает Шария."Смешной" врагСогласно лучшим традициям юмора, неприятеля в шутках, а может быть и не только в них, выставляют далеко не самыми смышленым. Следующий анекдот один из таких."Грузинские гвардейцы Тамаз и Муртаз пошли в разведку. Замаскировались – спрятались в коровью шкуру. Тамаз впереди, Муртаз сзади, и пошли в расположение абхазской армии.Абхазы увидели тощую корову и принесли ей охапку села. Тамаз ест и стонет:- Не могу больше, Муртаз!- Ешь, Тамаз, ешь, для дела надо.Принесли ведро воды из болота.- Не буду я, Муртаз, не могу…- Надо, Тамаз, надо…Наконец, абхазы ушли, но через некоторое время возвращаются. Тамаз начинает смеяться.- Что ржешь, еще сена хочешь?- Муртаз, они быка ведут!"Неудачный выстрел"Гоги и Гия решили обстрелять Новый Афон. Нашли пушку и снаряд. Но снаряд оказался не соответствующим калибру пушки. Решили вбить его в ствол кувалдой. В результате взрыва оба остались чуть живы.- Больно? - спрашивает один.- Очень, но представь себе, что сейчас творится в Новом Афоне, - отвечает другой".Про ШеварднадзеКонечно, абхазские юмористы не обошли стороной и главу Госсовета Грузии Эдуарда Шеварднадзе."Шеварднадзе говорит своему личному парикмахеру:- Раньше, помню, ты во время бритья всегда спрашивал у меня, как дела в Абхазии, а теперь перестал.- Раньше после этого вопроса у вас всегда вытягивалось лицо, и удобно было брить. А теперь, после последней вашей поездки в Абхазию, и спрашивать не надо – лицо и так все время вытянутое."Последняя надежда"После ряда военных неудач в Абхазии Шеварднадзе звонит в полночь премьер-министру Сигуа:- Скажи, Тенгиз, как звали английского адмирала, который разбил флот Наполеона?- Нельсон.- Он был одноглазый?- Да.Глубокой ночью Шеварнадзе снова звонит Сигуа:- Тенгиз, а как звали русского фельдмаршала, который разбил Наполеона?- Кутузов.- Он, кажется, тоже был одноглазый.На рассвете Шеварнадзе снова звонит Сигуа:- А, этот израильский генерал, Моше Даян, который разбил арабов, он ведь тоже одноглазый?- Да, но чего ты мне всю ночь не даешь спать?- Слушай, Тенгиз, а давай мы Китовани (министр обороны Грузии - прим.) глаз выбьем!"Коротко и ясно"- Стой, стрелять буду.- Стою.- Стреляю."Апсуара и в небе апсуараНаряду с высмеиванием противника, защитники Абхазии не были лишены и самоиронии. Ведь именно самоирония помогает взглянуть на себя со стороны, заставляет улыбнуться и, возможно, предостерегает от повторения собственных ошибок."Абхазский воздушный десант готовится к высадке. Но вот минул намеченный срок. Командир экипажа просит штурмана выйти из кабины и выяснить, в чем дело. Штурман выходит и видит: два передних десантника стоят у люка и по обычаю спорят, пропуская друг друга вперед."Это не шутки"Незадолго до начала войны во время грузино-абхазских переговоров в Сухуме первый заместитель Предсовмина Абхазии Сергей Багапш спросил члена Госсовета Грузии и министра обороны Грузии Тенгиза Китовани о том, зачем командиром грузинского военного подразделения в Сухуме назначили человека с темным прошлым, наркомана?- Подумаешь, - отмахнулся Китовани, - как будто у нас в Госсовете наркоманов мало!"Забавные фронтовые случаи также вошли в юмористический сборник. Виталий Шария вспомнил, как в гудаутской кофейне абхазский ополченец Руслан Басария, который только вернулся с передовой, делился боевыми приключениями.Случаи, когда гвардейцы попадали впросак и выглядели не с лучшей стороны, особенно нравились обществу. Поводы такие оккупанты давали с завидной частотой.Согласно истории об обыске грузинскими гвардейцами одного из абхазских домов в Сухуме, старший группы "положил глаз" на магнитофон. Интересный диалог состоялся в том жилище."- А паспорт на него есть? - спросил офицер.- Как я вам сейчас паспорт его найду? Он у нас уже лет десять, - удивился хозяин.- Откуда я знаю, что он у тебя не краденный? В общем, магнитофон забираю в комендатуру. Принесешь паспорт – забирай.В это время послышался радостный вопль молодого новобранца из Кахетии:- Рация, бичо, рация!Все сбежались на его крик и увидели импортную пишущую машинку. Она принадлежала сотруднику Абхазского телевидения и корреспондента "Вестей" РТВ Кристиану Бжания, жившему там до войны.- Щен кахури виро (ты кахетинский осел – прим.), - выругался в сердцах старший".

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отечественная война народа абхазии, абхазия