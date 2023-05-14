https://sputnik-abkhazia.ru/20230514/sputnik-nedeli-den-pobedy-soveschaniya-prezidenta-naznachenie-mitinga-1045803310.html

Sputnik недели: День Победы, совещания президента, назначение митинга

Sputnik недели: День Победы, совещания президента, назначение митинга

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 8 по 14 мая. 14.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-14T20:36+0300

2023-05-14T20:36+0300

2023-05-14T20:36+0300

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О том, как в стране прошли праздничные мероприятий, приуроченные ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, какие вопросы обсудил президент Абхазии Аслан Бжания на совещаниях в Очамчырском и Ткуарчалском районах, когда оппозиционные силы намерены провести митинг несогласных с действиями власти, читайте в материале Sputnik.День ПобедыУходящая неделя ознаменовалась праздником - Днем Победы в Великой Отечественной войне. Президенты Абхазии и России Аслан Бжания и Владимир Путин обменялись поздравлениями и пожелали народам обоих стран мира и процветания.Памятные мероприятия прошли во всех городах и районах республики. Участники праздника почтили память погибших защитников отечества и возложили цветы к мемориалам в их честь.У памятника Неизвестному солдату на Набережной махаджиров в Сухуме зажгли "Огонь памяти", в центре столицы состоялся праздничный парад военнослужащих, а также акция "Бессмертный полк", велопробег "Спасибо за Победу".Также состоялось возложение цветов, в котором приняли участие сотни людей, в том числе руководство республики во главе с президентом Асланом Бжания.Праздничные мероприятия в столице завершились концертом "На языке музыки" в Абхазской государственной филармонии. Выступить перед абхазскими зрителями в День Победы приехали солисты московской филармонии "Романтик-квартет".Приуроченные ко Дню победы конноспортивные соревнования прошли в селе Дурипш с 8 по 9 мая. В них участвовали шесть команд из сел Аацы, Куланырхуа, Лыхны, Дурипш, Звандрипш, Джирхуа, которые состязались в конном футболе, метании дротиков, джигитовке и рубке.Первое место в общекомандном зачете заняли наездники из села Лыхны, вторыми стали жокеи из села Звандрипш, а третье место заняли дурипшцы. Состоялись также заезды на различные дистанции, в которых имели возможность участвовать не только жокеи из Гудаутского района, но и гости из других районов страны.Совещания президентаНа минувшей неделе президент Абхазии Аслан Бжания провел выездные совещания в Ткуарчалском и Очамчырском районах.По словам главы Ткуарчалского района Исидора Дочия, основным фактором развития экономики могут послужить инвестиции, благодаря которым могут быть открыты новые производства.Бжания отметил важность привлечения инвестиций и поручил усилить работу в этом направлении. Президенту также рассказали о ходе работ по реконструкции ткуарчалского районного рынка и замены кровель многоквартирных домов.На совещании в Очамчыре обсуждались, в том числе, вопросы социально-экономического развития района, работы, проведенные в рамках Инвестпрограммы и профинансированные из республиканского бюджета.Глава района Беслан Бигвава отчитался о ходе проведенных работ, профинансированных за счет средств Инвеспрограммы на 2020-2022 годы и из республиканского бюджета. Кроме того, на встрече обсуждались вопросы энергетики, криминогенная обстановка в районе и собираемость налоговых платежей.Во время рабочей поездки в восточную часть страны Бжания посетил места проведения берегоукрепительных работ на реке Кодор. На берегоукрепительные работы из резервного фонда президента было выделено 63 миллиона рублей. Они ведутся уже второй месяц и будут продолжаться примерно столько же.День рождения первогоВечер памяти первого президента Абхазии Владислава Ардзинба прошел в Гудаутском доме культуры в воскресенье, 14 мая.Ученики школ прочитали стихотворения, посвященные Владиславу Ардзинба, детский ансамбль "Адац" выступил с зажигательным танцем, на сцену также вышли вокальный коллектив "Рица", певцы Артур Лакрба, Сати Какубава, Мана, Анатолий Алтейба, Саида Цимцба, Денис Хагба и любимая группа первого президента - "Апсны-67".Зрителям также показали видеоряд с архивными фотографиями Ардзинба разных лет. На памятном вечере присутствовали руководство Гудаутского района, родственники первого президента, военнослужащие абхазской армии, представители общественности.Митинг несогласныхБрифинг лидеров оппозиционных партий и общественных организаций прошел в Сухуме 11 мая. По итогам события, участники встречи заявили о поведении митинга несогласных с политикой, которую проводят власти Абхазии, 30 мая в столице республики.Ранее, 25 апреля, лидеры политических партий и общественных организаций выдвинули ряд требований к президенту Абхазии Аслану Бжания. В числе нарушений, которые, по их мнению, совершила действующая власть, указаны подписание соглашения о передаче госдачи в Пицунде, технические нарушения и завышение цен при ремонте воздушной линии "Ачгуара".Оппозиция требовала от главы государства принятия решений об отставке Кабинета министров, в противном случае обещала выйти на акцию протеста "в целях противодействия антинародной политике действующей власти".Юбилей абхазского судаСтолетие абхазских судов общей юрисдикции отметили в четверг, 11 мая. В честь знаменательной даты в Сухуме прошло торжественное собрание под руководством председателя Верховного суда Абхазии Саиды Бутба, которая в своем выступлении подробно рассказала об истории становления этого института в стране.Спикер Парламента Лаша Ашуба отметил, что столетие судов общей юрисдикции – знаменательное событие не только для государства, но и для каждого гражданина в отдельности.Президент Абхазии Аслан Бжания направил поздравительный адрес председателю Верховного суда республики Саиде Бутба в связи со 100-летием со дня образования судов общей юрисдикции."Со дня своего образования суды общей юрисдикции Республики Абхазия осуществляют высокоэффективную деятельность, направленную на обеспечение интересов общества и государства, защиту прав и свобод гражданина, ставя во главу угла верховенство закона", – говорится в тексте.В пятницу, 12 мая в Сухуме открыли музей истории Верховного суда Абхазии. В нем представили фотографии председателей Верховного суда Абхазии с 1923 по 2021 год, подробная история судебной системы Абхазии, образцы судейских мантий, ведомственные и государственные награды республики, текст присяги на абхазском и русском языках, история здания Верховного суда, имена сотрудников суда, которые приняли участие в Отечественной войне народа Абхазии.Ремонт пантеонаЗавершились ремонтно-восстановительные работы в Сухумском пантеоне писателей и общественных деятелей.По словам гендиректора компании "Абхазстрой" Руслана Тванба, были проведены очистительные работы, построен новый забор длиной в 400 метров, установлены 14 новых надгробных плит, восстановлены и покрашены могильные ограды.Кроме того, как отметил Тванба, ранее к пантеону не были проведены вода и электричество. Эти проблемы устранили, для подачи света был куплен новый трансформатор. Компания также построила домик для охраны и установила систему видеонаблюдения.На ремонтно-восстановительные работы было выделено более восьми миллионов рублей из государственного бюджета. Сам же пантеон находится на балансе администрации Сухума.Первая "Ласточка"Тестовый заезд из Сочи в Гагру совершил впервые электропоезд "Ласточка". Генеральный директор АЖД Арсоу Читанава и представители российской железнодорожной компании сообщили, что запуск прошел успешно.Абхазская железная дорога готова к курсированию "Ласточки", хоть и есть проблемы, которые нужно устранить, но точная дата начала маршрута пока не назначена.Распространение наркотиковПо сообщению пресс-службы МВД Абхазии, сотрудники УВД по Гагрскому району задержали гражданина Туркменистана, которого подозревают в сбыте наркотиков в особо крупном размере.У 23-летнего Умитджана Нуралиева обнаружили 18 заизолированных свертков с метадоном. В ходе оперативных мероприятий было установлено, что наркотики он распространял путем тайных закладок, за которые получал денежное вознаграждение от куратора под ником "Талант".По факту незаконного приобретения, хранения, перевозки с целью сбыта, а равно сбыта наркотических средств в особо крупном размере в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

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абхазия, новости, политика, экономика, 9 мая