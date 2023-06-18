https://sputnik-abkhazia.ru/20230618/alkhas-kvitsinia-abkhaziya-i-rossiya-vedut-skoordinirovannuyu-vneshnyuyu-politiku--1046396145.html

Алхас Квициниа: Абхазия и Россия ведут скоординированную внешнюю политику

Алхас Квициниа: Абхазия и Россия ведут скоординированную внешнюю политику

Абхазия и Россия ведут скоординированную внешнюю политику, этот тезис закреплен в двусторонних соглашениях, заявил посол Абхазии в России Алхас Квициниа. 18.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-18T20:40+0300

2023-06-18T20:40+0300

2023-06-18T20:40+0300

в абхазии

интервью

алхас квициниа

абхазия

россия

политика

экономика

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В интервью РИА Новости он также рассказал о том, что мешает развитию торговых связей с РФ, и как сегодня складывается диалог Сухума и Тбилиси.– Расскажите, пожалуйста, какие сферы взаимодействия с Россией сегодня приоритетны для Абхазии? Контакты в каких областях вы хотели бы интенсифицировать?– Полномасштабное абхазо-российское сотрудничество началось с момента признания Российской Федерацией независимости Республики Абхазия в августе 2008 года. Мы и раньше активно контактировали, поскольку Россия выступала в качестве посредника в урегулировании грузино-абхазского военного конфликта 1992-1993 годов, а после окончания военных действий и вплоть до признания Москва добросовестно выполняла функции главного гаранта сохранения мира в Абхазии, осуществляла миротворческую миссию по эгидой ООН.После установления дипломатических отношений между Сухумом и Москвой наше взаимодействие обрело качественно иной характер и уровень. Формирование этих отношений интенсивно развивалось с самого начала – оно охватывало весь спектр вопросов и проблем, актуальных для Республики Абхазия. Это, прежде всего, гуманитарное сотрудничество, содействие Российской Федерации в восстановлении социально-экономической инфраструктуры Абхазии. Сегодня мы с удовлетворением можем констатировать, что межгосударственное сотрудничество охватывает практически все сферы взаимных интересов – к социально-экономическому и гуманитарному взаимодействию прибавились вопросы координации внешней политики, обеспечения безопасности и многие другие.Как подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров во время своего визита в Сухум, пожалуй, ни с одной другой страной у России нет такой широкой и глубокой межгосударственной договорной базы, как с Абхазией. И это истина. Достаточно напомнить, что главной основой наших взаимоотношений служат два важнейших документа – Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Абхазия и Российской Федерацией от 2008 года и Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве от 2014 года. В настоящее время мы занимаемся развитием содержания этих двух документов, при дипломатической поддержке стороны интенсивно работают над гармонизацией национального законодательства и законодательства России. Есть, безусловно, и не до конца решенные вопросы. Но, простите, мы выстраиваем официальные отношения всего 15 лет! Практически с нуля. Поэтому нет никаких сомнений в том, что стороны снимут и оставшиеся вопросы.– Дипломатические миссии Абхазии сегодня осуществляют свою деятельность на территории России, Сирии, Венесуэлы, Южной Осетии. Обсуждается ли вопрос признания Абхазии другими странами и открытия там диппредставительств республики? Или пока процесс признания поставлен на паузу?– Как я сказал, Абхазия и Россия ведут скоординированную внешнюю политику. Этот тезис закреплен в двусторонних соглашениях. Надо ли говорить об очевидном – признание независимости Абхазии другими странами произошло при поддержке Российской Федерации? Дипломатические ведомства двух наших стран и сегодня активно этим занимаются.– Удается ли защитить права абхазских соотечественников за рубежом? Сталкиваются ли они с дискриминацией в не признавших Абхазию государствах? Если да, то в каких странах такая ситуация появляется наиболее остро?– В меру своих возможностей и объективных обстоятельств мы занимаемся и этими вопросами. Наглядный пример – защита этнических абхазов, проживающих большой диаспорой в Сирийской Арабской Республике. В результате агрессии против Сирии граждане оказались серьезно уязвимы. При поддержке наших российских друзей мы организовали репатриацию многих сирийских абхазов, решивших покинуть зону военных действий. И мы всегда будем благодарны России за понимание значимости этой проблемы для нас, за всестороннюю поддержку в организации эвакуации наших соотечественников. К счастью, иных проблем с нашими гражданами в других странах пока не возникало. Надеемся, что проблемы и не возникнут. В любом случае, мы рассчитываем на поддержку дипломатического корпуса России.– Готов ли Тбилиси подписать документ о международных гарантиях неприменения силы в рамках следующего раунда Женевских дискуссий? Готова ли Грузия к мирному сосуществованию и диалогу с независимой Абхазией?-Увы, нет. И, на мой взгляд, хороших перспектив пока не видно.– Насколько велика вероятность того, что власти Грузии, которые ранее говорили об отсутствии намерений открывать второй фронт против России, могут изменить свою позицию на фоне давления со стороны западных партнеров?– Мы научены горьким опытом, поэтому обязаны быть всегда готовыми к любому развитию событий. Отсюда и перманентные учения, часто совместные с российскими военными.– С чем был связан визит в Россию президента Абхазии в середине февраля 2023 года? Какие договоренности были достигнуты? Как вы оцениваете появившуюся в СМИ информацию о том, что визит был связан с подготовкой присоединения Абхазии к России?– Это неправда. Президент часто посещает Москву, и всегда эти визиты направлены на ускорение решений злободневных вопросов двустороннего сотрудничества.– Как развивается торгово-экономическое сотрудничество Москвы и Сухума? С какими трудностями могут столкнуться экспортеры республики в регионах России? Ожидается ли увеличение поставок абхазских вин на российские прилавки?– Торговый оборот между нашими странами растет. По некоторым позициям более активно, по другим наблюдается небольшой спад. Но причина – исключительно объективные обстоятельства. Приведу несколько цифр. В 2018 году объем внешнеторгового оборота с Россией составил чуть больше 287 миллионов долларов. В 2021 году – 366,6 миллиона. А в прошедшем 2022 году – почти 448 миллионов долларов. При этом объем экспорта в Россию в прошедшем году составил более 74 миллионов, а российского импорта – почти 374 миллиона долларов. Дисбаланс очевиден. Экспортный потенциал Абхазии значительно больше указанных показателей, но экономика страны еще недостаточно развита, чтобы предлагать российским рынкам стабильные поставки и достаточные объемы продукции.Также перспективен реэкспорт и транзит грузов. Это исправимо, и мы работаем над данным вопросом. Главным фактором остается то, что Россия – наш основной торговый партнер.– Какие законодательные барьеры предстоит преодолеть для формирования общего социально-экономического пространства между Россией и Абхазией? Как процесс интеграции двух стран улучшит жизнь граждан, и какие возможности откроет для бизнеса?– Гармонизация законодательства, над которым работают стороны, затрагивает почти все сферы. Она необходима именно для того, чтобы надежно обеспечить права граждан в обеих странах, защиту бизнеса и инвестиций, сотрудничество сторон в области борьбы с криминалом. Есть общее понимание сути и причин различий законодательств наших стран, и это дает возможность более ускоренными темпами продвигаться вперед, нивелировать противоречия без ущерба интересам сторон.– Абхазия стремится привлечь инвесторов из России, неоднократно подчеркивали власти республики. Расскажите, пожалуйста, какие конкретные преференции и льготы планируется ввести для привлечения российского бизнеса? Какие ниши абхазского рынка ждут бизнесменов из России? Почему российским инвесторам стоит заходить на абхазский рынок?—У нас законодательно гарантированы преференции для иностранных инвесторов – они зависят от суммы вложенного капитала и предусматривают серьезные налоговые льготы, в том числе по срокам. И российский бизнес начинает активно действовать. В основном это касается курортно-туристской индустрии. Надеемся, что сферы интересов будут расширены – сельское хозяйство, промышленное производство и так далее. Власти будут только способствовать этому процессу.– Функционирует ли франшиза компании "Вкусно — и точка" в Абхазии? Сеть планировали развернуть в республике уже в 2023 году, заявлял РИА Новости ранее торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц. Возможно ли появление каких-либо иных проектов по импортозамещению ушедших с российского рынка западных продуктов в Абхазии?– Пока еще не функционирует, но мы будем очень рады, если после преодоления всех формальностей эта компания будет представлена в нашей республике. Что касается иных проектов, все возможно. Мы открыты к такому формату тоже и готовы обсуждать конкретные предложения.– Готовы ли курорты Абхазии принять российских туристов, в том числе граждан из недавно присоединенных к России территорий? Ожидается ли увеличение турпотока этим летом по сравнению с прошлым годом?– Всегда рады. И с удовлетворением хочу отметить, что люди часто быстрее ориентируются в принятии решений, чем официальные структуры. Так вот, граждане новых российских территорий уже второй год отдыхают в Абхазии и даже работают. Мы очень надеемся, что эта хорошая тенденция будет сохраняться. Разумеется, ждем увеличения потока туристов.– Какое количество новых отелей было построено к этому туристическому сезону и планируется ли возведение новых объектов?– В республике постоянно вводятся в эксплуатацию новые частные отели – и небольшие, и крупные по номерному фонду. А в настоящее время в стадии организационной доработки крупномасштабный российский инвестпроект – строительство в Пицунде масштабного курортного комплекса, рассчитанного на круглогодичную работу.– Какие шаги планируется предпринять для улучшения транспортной доступности курортов Абхазии для россиян? Речь идет и об улучшении работы сервисов по аренде машин и общественного транспорта, в том числе запуске железнодорожного сообщения.– "Ласточка" между Сочи, ближайшим аэропортом "Адлер" и абхазским курортом Гагра уже запущена. Это существенно облегчает россиянам доступность на абхазские курорты без пограничных мучений. Регулярные пассажирские поезда тоже ходят – из Москвы в Сухум, а в курортный период – из Санкт-Петербурга и других крупных российских городов. Запущен проект "Единый билет", который позволяет туристу пользоваться одновременно по одному проездному документу всем наземным пассажирским транспортом. Это очень удобно.Но так же очевидно, что пассажироперевозки необходимо развивать и морским путем в порты Абхазии, и воздушным. Сейчас стороны интенсивно работают над проектом открытия авиасообщения между Россией и Абхазией. На наш взгляд, это существенно увеличит поток людей и повысит транспортную доступность Абхазии.– Алхас Алексеевич, можете ли вы посоветовать уникальные маршруты для туристов? Прежде всего, живописные места, которые не встретишь в классическом путеводителе.– Я бы рекомендовал экотуризм. Он сейчас активно развивается в Абхазии и не связан с традиционным пляжным отдыхом.Интересны были бы для россиян объекты исторического наследия – древние христианские храмы, крепостные сооружения. Абхазия – древнехристианская страна со множеством православных храмов удивительной архитектуры, крепостных развалин. Мы гордимся своим богатым историко-культурным наследием, в том числе общим с российским, и хотели бы, чтобы как можно больше россиян открыли для себя ранее неизвестное.Уверен, что это совершенно отличные от пассивного отдыха на пляже ощущения. И разумеется, буду рад, если кто-то воспользуется моим советом.

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интервью, алхас квициниа, абхазия, россия, политика, экономика