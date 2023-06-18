https://sputnik-abkhazia.ru/20230618/sputnik-nedeli-razgul-stikhii-i-dvustoronnie-dogovorennosti-1046397070.html

Sputnik недели: разгул стихии и двусторонние договоренности

Sputnik недели: разгул стихии и двусторонние договоренности

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 12 по 18 июня. 18.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-18T21:20+0300

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На этой неделе западная часть Абхазии пострадала от ливневых дождей, был назначен новый министр внутренних дел, представители республики приняли участие в ПМЭФ-2023, а в Сухуме провели уникальную операцию на глаза.SputnikСтихия и ее последствия14 июня сильный ливень повредил участок республиканской трассы и разрушил несколько зданий в Гагрском районе. Из-за последствий стихии было приостановлено движение поездов из Абхазии, так как были повреждены пути и опоры. Образовалось много завалов, на некоторых участках могли быть повреждены рельсы, упала одна железобетонная опора. На помощь коллегам выехал восстановительный поезд из России со спецтехникой и около десяти человек из ремонтной бригады. В ликвидации последствий стихии также задействована собственная техника и сотрудники.В наиболее пострадавшем районе отдыхали десять туристов из России, семеро из них дети. Помещение, в котором они проживали, сильно пострадало. Власти Гагрского района бесплатно разместили их в гостинице и выплатили по 100 тысяч рублей компенсации за потерянное имущество. Пострадавшие не успели вынести из номеров даже свои документы.Аслан Бжания подчеркнул, что жителям домов, оказавшихся в эпицентре непогоды, государство поможет. Этим вопросом займется комиссия по вопросам ликвидации последствий стихии.15 июня сильные ливневые дожди обрушились на Гудауту. Из-за дождей засорились ливневые канализации, и поднявшаяся вода затопила частные домовладения, а часть города осталась без света.Частично был затоплен и центр Нового Афона, но частные домовладения и многоквартирные здания потоки воды не затронули.Новые назначения13 июня Указом президента Абхазии Вальтер Бутба был освобожден от должности министра внутренних дел.Главой МВД был назначен Роберт Киут, который был освобожден от должности руководителя СГБ. Ему указом президента было присвоено специальное звание генерал-майора милиции.Киут был представлен коллективу 14 июня. Президент Абхазии Аслан Бжания выразил уверенность в том, что новый министр не будет предпринимать никаких "необдуманных, резких шагов". Глава государства назвал ситуацию в стране непростой и подчеркнул, что общество требует более наступательной работы правоохранительных органов.Бжания добавил, что государством будут предприниматься меры по оказанию финансовой помощи МВД.ПМЭФ 2023Представители Народного Собрания Абхазии приняли участие в Петербургском международном экономическом форуме.В состав делегации вошли спикер Лаша Ашуба, депутаты Беслан Халваш, Алхас Хагба, Алиса Гулария и Наур Нармания, а также вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, глава МИД Инал Ардзинба.Стороны обсудили перспективы торгово-экономического взаимодействия и работу в сфере информационной политики и обозначили необходимость формирования союзного медиахолдинга Абхазия-Никарагуа.На форуме стало известно, что в Санкт-Петербурге откроется почетное консульство Абхазии. Полноформатная работа начнется в ближайшее время, кандидатуру почетного консула для дальнейшего согласования с МИД России определит президент Аслан Бжания.В Питере Абхазия и Россия подписали соглашение об осуществлении инвестиционного проекта по возобновлению деятельности и дальнейшей эксплуатации сухумского аэропорта.Со стороны России документ подписал глава Минэкономразвития Максим Решетников, со стороны Абхазии – вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.Он подчеркнул, что обе стороны взяли на себя определенные гарантии: Абхазия – по подведению энергетической инфраструктуры и решению земельных вопросов, Россия – по взаимодействию между инвестором и абхазской стороной.Порядок проведения конкурса для потенциальных инвесторов определит Межправкомиссия. Решетников добавил, что аэропорт поможет разгрузить пограничные пункты, на которых летом скапливаются очереди, поможет увеличить турпоток.Министр экономики Абхазии Кристина Озган, в свою очередь, назвала подписание соглашения историческим событием для Абхазии."Черноморская жемчужина"Оздоровительный центр "Черноморская жемчужина" открылся в Очамчыре в четверг, 15 июня.На торжественную церемонию прибыло руководство страны во главе с президентом Абхазии Асланом Бжания и премьер-министром Александром Анкваб.Глава государства поблагодарил инвесторов, вложивших деньги в проект, а одного из них, Михаила Сичинава, наградил орденом "Ахьдз-Апша" III степени.Объект представляет из себя гостинично-оздоровительный комплекс. Он состоит из более 270 номеров разных категорий – от люкса до эконома. В гостинице, рассчитанной на 700 койко-мест, уже трудоустроено 150 человек.На первом этаже расположен оздоровительный центр с кабинетами врача, косметолога, спелео-аэроионотерапии, физиотерапии, массажа. На втором – столовая и ресторан. На остальных этажах – номера.День РоссииМероприятия ко Дню России, организованные Координационным союзом организаций русских соотечественников Абхазии, прошли на культурно-деловой платформе "Гума" 12 июня.Организаторы подготовили для гостей мероприятия праздничный концерт, в котором приняли участие 12 коллективов, в том числе оркестр Седьмой военной базы и фолк-театр "Казачий спас", фотовыставку "Многоликая Россия" и выставку-ярмарку народных мастеров.В Посольстве России в Абхазии состоялся торжественный прием, в котором принял участие президент Аслан Бжания. Президент назвал этот день праздником единства и сплочения всех граждан великого российского государства. Бжания подчеркнул, что у Абхазии и России с давних пор сложились особые, ставшие стратегическими и союзническими отношения.Посол России в Абхазии Михаил Шургалин подчеркнул, что День России – общий праздник, так как для многих граждан республики Россия такая же родная страна, как и Абхазия.Преступления и наказания12 июня гражданка России подала заявление об изнасиловании в Гудаутское РОВД. Об этом сообщил на еженедельном совещании в администрации района начальник милиции Зосма Гицба.Он уточнил, что заявление россиянки приняли, для выяснения обстоятельств в милицию доставили мужчину, чье имя она назвала.13 июня Сухумский городской суд признал Хаджарата Джопуа виновным в умышленном убийстве жительницы столицы Раисы Оганян. Убийство произошло 20 сентября 2020 года. Джопуа работал в саду Оганян и срубил два фруктовых дерева. Из-за этого между ним и хозяйкой вспыхнул конфликт. Мужчина нанес Оганян множество ударов палкой, она скончалась от кровопотери.15 июня прокуратура Очамчырского района возбудила уголовное дело по факту убийства в селе Гуп. Предварительным следствием установлено, что ночью 11 июня, примерно в 00:30, 17-летний Инал Делба, действуя умышленно, выстрелил из охотничьего ружья в своего отца, Джамала Делба. Мужчина скончался на месте.Инал Делба был задержан. По решению суда он находится в изоляторе временного содержания.15 июня Сухумский районный суд признал жителя Нижней Эшеры Сергея Тванба виновным в умышленном убийстве односельчанина Отари Мушба. Преступление произошло 15 октября 2022 года на территории нефункционирующего мельзавода. Сообщается, что Сергей Тванба находился в состоянии алкогольного опьянения и действовал умышленно на почве бытового конфликта. Он нанес Отари Мушба два удара кухонным ножом, из-за чего тот скончался на месте.Дело в отношении Ираклия Багателия, подозреваемого в повреждении липы на Лыхнаште, направлено в Гудаутский районный суд для рассмотрения по существу.Несчастный случай17 июня на пульт дежурного МЧС Абхазии поступило сообщение о том, что течение реки унесло четырехлетнего гражданина Беларуси Александра Вакулича.В поисках задействованы более полусотни спасателей из Сухума, Гагры, Гудауты и Очамчыры. На месте находится руководство МЧС.Медицинские достиженияВысокотехнологичную витреоретинальную операцию впервые провели в Абхазии на базе центра микрохирургии глаза “Прозрение” в субботу, 17 июня. Операция стала возможна после оснащения центра новым оборудованием - операционной машиной "Stellaris" американского производства.Была прооперирована пациентка с тяжелой формой пролиферативной диабетической ретинопатией (повреждение сетчатки глаза, которое возникает при сахарном диабете - прим.). Двухчасовая операция прошла успешно, пациентка чувствует себя хорошо и уже отпущена домой.

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