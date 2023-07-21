https://sputnik-abkhazia.ru/20230721/vyzovy-i-otvety-demograficheskuyu-bezopasnost-obsudili-v-tssei-1047057675.html

Вызовы и ответы: демографическую безопасность обсудили в ЦСЭИ

Вызовы и ответы: демографическую безопасность обсудили в ЦСЭИ

Центр социально-экономических исследований провел круглый стол на тему "Демографическая безопасность Абхазии: вызовы и ответы". 21.07.2023, Sputnik Абхазия

2023-07-21T17:50+0300

2023-07-21T17:50+0300

2023-07-21T18:22+0300

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Участники встречи обсудили, насколько важно для республики решение вопросов, связанных с демографией, и высказали мнение, каким образом обезопасить страну в демографическом плане.Бадрак Авидзба, SputnikДемографическая безопасностьДиректор Центра социально-экономических исследований Олег Дамениа заметил, что для решения демографической проблемы нужно обстоятельно разобраться, в чем ее причины, и уже на основе полученных результатов определить практические действия.Дамениа сказал, что в мае текущего года, ЦСЭИ направил президенту республики отчет отдела экономики ЦСЭИ о состоянии экономики Абхазии в контексте национальной безопасности в 2017-2021 годы."В нем дается анализ и демографического аспекта, играющего роль первостепенной важности социально-экономической жизни общества. Нам представлялось целесообразным учесть мнение руководства республики при обсуждении демографической проблематики. Но, к сожалению, наши ожидания не оправдались, похоже, что скептическое отношение руководства страны к науке, изучающей процессы социально-экономической жизни постсоветской Абхазии, по-прежнему продолжается", – говорит Дамениа.Он уверен, что, не опираясь на данные науки, вряд ли возможно определить цели развития общества на долгосрочную перспективу, овладеть новыми технологиями и инструментариями управления страной.Далее научный сотрудник ЦСЭИ Амра Цушба зачитала доклад о демографическом развитии Абхазии. Она подчеркнула, что важнейшим компонентом национальной безопасности государства выступает демографическая безопасность общества как ответственная за процесс воспроизводства населения страны.Затем она привела цифры, согласно которым численность родившихся в 2021 году меньше на 601 человека, чем в 2017 году, а количество умерших возросло за этот период на 523 человека. Число браков за этот же период сократилось на 255 единиц, а разводы увеличились на 23 единицы. С 2011 по 2021 год численность населения республики увеличилась на 3531 человека, при этом доля абхазов в структуре населения составляет чуть более половины – 51%. Численность абхазов за 10 лет увеличилась на 3259 человек.Приведенные цифры говорят о существенных демографических проблемах в стране, подчеркнула Амра Цушба. К основным демографическим трудностям страны относятся – низкий уровень рождаемости и высокие показатели смертности, неблагоприятная возрастная динамика населения, рост числа людей пенсионного возраста и как следствие возрастание нагрузки на занятых в экономике.Кроме того, отрицательное влияние на демографию оказывают: низкая продолжительность жизни мужского населения, ухудшение репродуктивного здоровья женщин, а также рост численности мигрантов и нерегулируемые теневые миграционные процессы.Достижение целей демографической политики в значительной степени зависит от успешного решения широкого круга задач социально-экономического развития, включая стабильное развитие экономического роста, роста благосостояния граждан, интенсивное развитие человеческого потенциала и создание эффективной социальной инфраструктуры – здравоохранение, образование, социальная защита населения, продолжила она.Начальник правового отдела Министерства соцобеспечения Ромео Черкезия не согласился с цифрами по рождаемости, которые были названы, отметив, что их можно увеличить вдвое, так как многие жители Абхазии с российским гражданством предпочитают рожать детей за пределами республики, так как социальный пакет в России выгодно отличается от абхазского.При этом он отметил, что демографические проблемы в республике существуют, и для их решения необходимо принимать закон о демографии, который необходим для регулирования процессов в этой сфере.Как решать проблемуЧлен Общественной палаты Александр Страничкин в своем выступлении сказал, что нужно продумать механизм, который будет учитывать детей, родившихся за пределами Абхазии. Он обратил внимание на официальную статистику, по которой среди населения старше 70 лет на тысячу мужчин приходится 1820 женщин.Он также усомнился в цифрах, приведенных Центром социально-экономических исследований, аргументировав это тем, что ежегодно количество школьников, идущих в первый класс доходит до двух тысяч человек. Кроме того, он напомнил, что на недавнем выступлении главы правительства Александра Анкваб приводились данные, согласно которым, с 1994 года в Абхазии родилось 48 520 человек, умерло 40 163. За тот же период родилось 31 462 абхаза, умерло 12 833. Александр Страничкин сказал, что в республике нужно проводить перепись населения, к этому следует хорошо подготовиться.Среди участников круглого стола был депутат Парламента прошлого созыва Алхас Джинджолия, который отметил, что решение демографической проблемы должно проходить на примере жилищной программы, которая была разработана и в короткий промежуток времени стала действовать.Также Джинджолия подчеркнул, что необходимо признать тот факт, что абхазы – исчезающий народ, который нуждается в особом режиме защиты. Чтобы демографическая ситуация в Абхазии улучшилась, считает бывший депутат, следует создать государственные программы, которые основаны на научных выводах.Секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба считает, что вопросы демографии – одни из самых острых для республики.Секретарь Совбеза не исключил, что для решения поставленных задач международный опыт может быть полезным для Абхазии."Один из братских кавказских народов подошел к такой практике, когда стала угроза их численности. Тогда сказали, что если женщина не вышла замуж до 40 лет, то она должна родить ребенка. Мы знаем, что есть израильский опыт, когда национальность и по отцу определяется и по матери, может, и это можно нам перенять. Есть и другие варианты, это нам надо обсуждать, мне кажется", – говорит Шамба.Депутат шестого созыва Парламента Абхазии Леонид Чамагуа подчеркнул, что проблема демографии для республики очень серьезная. По его словам, в лучшем случае в Абхазии на сегодняшний день проживает 90-95 тысяч абхазов."У нас всегда цифры рознятся, если брать негативные, то эта цифра может быть 80-85 тысяч. Если мы принимаем это как реальность, давайте поговорим, что можно сделать. Отвечаю на вопрос, где взять деньги. Ежегодный отчет Контрольной палаты почитайте – от 300 до 500 миллионов рублей исчезают непонятно куда, что мешает нам в тех министерствах и ведомствах, где вот эти цифры, мягко скажем, как нецелевое использование, просто отсечь финансирование и сосредоточить в других направлениях?" – задался вопросом Чамагуа.Выступавшие также затронули важность решения вопросов, связанных с возвращением абхазов на свою историческую родину, что в значительной степени может помочь выйти из сложностей демографического характера.

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