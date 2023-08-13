Sputnik недели: ситуация на дорогах и коллегия Генпрокуратуры
20:20 13.08.2023 (обновлено: 20:58 13.08.2023)
© Sputnik / Асмат Цвижба Коллегия Генпрокуратуры по итогам полугодия
© Sputnik / Асмат Цвижба
Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в Абхазии с 7 по 13 августа.
Текущая неделя запомнилась жителям Абхазии сообщениями о смертельных авариях на дорогах, Генпрокуратура подвела итоги работы за 2022 год, а президент Аслан Бжания отправился в рабочую поездку в Москву, где ему пришлось обратиться за помощью к врачам.
Sputnik
Коллегия Генпрокуратуры
Заседание коллегии Генпрокуратуры Абхазии по итогам работы за первый квартал 2023 года состоялось 7 августа.
Органами прокуратуры Абхазии за первое полугодие 2023 года выявлено 153 нарушения законодательства, заявил на заседании коллегии Генпрокуратуры и.о. первого заместителя генпрокурора Даур Амичба.
По его словам, за это время было внесено 75 представлений, по результатам которых к дисциплинарной ответственности привлечены шестеро граждан, принесено 49 протестов, к административной ответственности привлечено 13 лиц, еще 15 лиц было предостережено о недопустимости нарушения законодательства, шесть исковых заявлений было направлено в суд.
За первое полугодие 2023 года в дорожно-транспортных происшествиях в Абхазии погибли 28 человек.
За аналогичный период прошлого года в автокатастрофах погибли на четыре человека меньше. Самих же ДТП в 2022 году было больше – 89 против 71 в 2023 году.
Органы предварительного расследования зарегистрировали 322 преступления, совершенные в Абхазии за первое полугодие 2023 года.
Из общего числа 115 преступлений были совершены в столице республики. Это на 12 единиц меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В Гудаутском районе также зарегистрировано на восемь преступлений меньше – 42 единицы против 50 за первое полугодие 2022 года.
Мера пресечения без изменения
Информация о пропаже жительницы Гала Натии Бахтадзе появилась 28 июля. 3 августа прокуратура Галского района возбудила уголовное дело в отношении жителя Очамчыры Айнара Цвижба, подозреваемого в убийстве Натии Бахтадзе.
25-летний Цвижба в содеянном сознался и заявил, что утопил тело убитой в водохранилище ГЭС "Перепадная-III" на реке Ингур.
Поиски тела Бахтадзе все ещё ведутся.
7 августа Галский суд избрал меру пресечения для Айнара Цвижба, подозреваемого в убийстве Натии Бахтадзе, он будет заключен на стражу на два месяца, до 2 октября.
Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Абхазии на заседании в пятницу, 11 августа, приняла решение оставить под стражей Айнара Цвижба, подозреваемого в убийстве жительницы Гала Натии Бахтадзе.
8 августа, 18:29
Ранее адвокаты Цвижба Марина Тания и Нонна Смыр подали кассационную жалобу на постановление Галского районного суда об избрании меры пресечения и просили отправить подсудимого под домашний арест.
Годовщина "Пятидневной войны"
В понедельник, 7 августа, на площади перед Абхазским драматическим театром имени Самсона Чанба в Сухуме прошла траурная акция "Свеча памяти".
Она была приурочена к 15-й годовщине военной агрессии в Южной Осетии и началась ровно в 23:30, в то время, когда грузинские войска начали артобстрел Цхинвала.
Президент Абхазии Аслан Бжания выразил слова поддержки народу Южной Осетии в связи с 15-летней годовщиной начала "Пятидневной войны"
"Храбрость и мужество югоосетинского народа, а также решительные и слаженные действия руководства Российской Федерации помогли остановить дальнейшую эскалацию конфликта. Грузия была принуждена к миру, народы двух братских республик были спасены от угрозы уничтожения. В Абхазии сегодня отдают дань памяти всем жертвам этой войны, разделяя с братским югоосетинским народом боль утраты", – говорилось в сообщении.
Во вторник, 8 августа, в Посольстве Южной Осетии в Сухуме почтили память погибших во время грузинской агрессии в августе 2008 года.
Почтить память погибших пришли представители Администрации президента, Парламента и Кабмина Абхазии во главе с вице-президентом Бадрой Гунба, посол России в республике Михаил Шургалин, посол Приднестровья Гарри Купалба.
8 августа, 11:44
Убийство в центре города
Убийство Рыдвана Хан-ипа было совершено во дворе многоквартирного дома на улице Джонуа в Сухуме примерно в 21:30 воскресенья, 6 августа, и было умышленным. Неустановленное следствием лицо, осознавая общественную опасность своих действий, выстрелило в Хан-ипа не менее восьми раз. От полученных ранений Хан-ипа скончался на месте.
Задержаны по подозрению в убийстве были гражданин Узбекистана Ойбек Саломов и гражданин Азербайджана Али Ибрагимов. В отношении них было возбуждено уголовное дело по факту убийства.
Поездки в Абхазию
К 9 августа по "единому билету" в Абхазию были перевезены более 3000 пассажиров, количество пассажиров уже в полтора раза превышает показатели 2022 года.
По "единому билету" можно попасть в Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум.
Туристический поезд "Рица" совершит первый рейс в Абхазию 10 сентября, об этом в эфире радио Sputnik сообщил главный инженер АЖД Леонид Куруа.
"Рица" будет следовать по маршруту Сочи-Роза Хутор-Гагра-Сухум-Сочи-Аэропорт и совершать однодневные остановки в Сухуме и Гагре.
ДТП недели
При столкновении микроавтобуса и кроссовера во вторник, 8 августа в Гагрском районе погибли два человека. После аварии в районную больницу доставили 12 человек, к утру среды двое из них с переломами трубчатых костей были отправлены на лечение в Сочинскую четвертую горбольницу.
В результате дорожно-транспортного происшествия погибла туристка из Санкт-Петербурга, 1959 года рождения.
10 августа человек скончался в результате аварии на республиканской трассе в селе Гумиста.
11 августа грузовик насмерть сбил мужчину в районе поста ГАИ в селе Приморское Гудаутского района.
С призывом о соблюдении правил дорожного поведения к гражданам выступил министр внутренних дел Роберт Киут. По словам министра, во время курортного сезона количество автомобилей в республике резко растет. В группе повышенного риска - водители праворульных автомобилей, на которых приходится около 60% аварийных случае, кустарно переоборудованные изношенные машины, на которых отсутствуют ремни безопасности и на которых часто возят туристов, автобусы, микроавтобусы, водителей которых "часто отличает безответственное вождение".
Роберт Киут подчеркнул, что сотрудники ГАИ выходят на рейды ежедневно. В день они оформляют более 200 протоколов за нарушение ПДД, в год наказанию подвергаются более 70 тысяч автомобилистов. Самые частые причины аварий, добавил он, это высокая скорость, выезд на встречную полосу и езда в нетрезвом виде.
Министр подчеркнул, что одними административными мерами решить проблемы на дорогах Абхазии не удастся. Он призвал водителей осознавать свою ответственность и соблюдать правила дорожного движения.