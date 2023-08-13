https://sputnik-abkhazia.ru/20230813/sputnik-nedeli-situatsiya-na-dorogakh-i-kollegiya-genprokuratury--1047475733.html

Sputnik недели: ситуация на дорогах и коллегия Генпрокуратуры

Sputnik недели: ситуация на дорогах и коллегия Генпрокуратуры

Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в Абхазии с 7 по 13 августа. 13.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-13T20:20+0300

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Текущая неделя запомнилась жителям Абхазии сообщениями о смертельных авариях на дорогах, Генпрокуратура подвела итоги работы за 2022 год, а президент Аслан Бжания отправился в рабочую поездку в Москву, где ему пришлось обратиться за помощью к врачам.SputnikКоллегия ГенпрокуратурыЗаседание коллегии Генпрокуратуры Абхазии по итогам работы за первый квартал 2023 года состоялось 7 августа.Органами прокуратуры Абхазии за первое полугодие 2023 года выявлено 153 нарушения законодательства, заявил на заседании коллегии Генпрокуратуры и.о. первого заместителя генпрокурора Даур Амичба.За первое полугодие 2023 года в дорожно-транспортных происшествиях в Абхазии погибли 28 человек.За аналогичный период прошлого года в автокатастрофах погибли на четыре человека меньше. Самих же ДТП в 2022 году было больше – 89 против 71 в 2023 году.Органы предварительного расследования зарегистрировали 322 преступления, совершенные в Абхазии за первое полугодие 2023 года.Из общего числа 115 преступлений были совершены в столице республики. Это на 12 единиц меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В Гудаутском районе также зарегистрировано на восемь преступлений меньше – 42 единицы против 50 за первое полугодие 2022 года.Мера пресечения без измененияИнформация о пропаже жительницы Гала Натии Бахтадзе появилась 28 июля. 3 августа прокуратура Галского района возбудила уголовное дело в отношении жителя Очамчыры Айнара Цвижба, подозреваемого в убийстве Натии Бахтадзе.Поиски тела Бахтадзе все ещё ведутся.7 августа Галский суд избрал меру пресечения для Айнара Цвижба, подозреваемого в убийстве Натии Бахтадзе, он будет заключен на стражу на два месяца, до 2 октября.Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда Абхазии на заседании в пятницу, 11 августа, приняла решение оставить под стражей Айнара Цвижба, подозреваемого в убийстве жительницы Гала Натии Бахтадзе.Ранее адвокаты Цвижба Марина Тания и Нонна Смыр подали кассационную жалобу на постановление Галского районного суда об избрании меры пресечения и просили отправить подсудимого под домашний арест.Годовщина "Пятидневной войны"В понедельник, 7 августа, на площади перед Абхазским драматическим театром имени Самсона Чанба в Сухуме прошла траурная акция "Свеча памяти".Она была приурочена к 15-й годовщине военной агрессии в Южной Осетии и началась ровно в 23:30, в то время, когда грузинские войска начали артобстрел Цхинвала.Президент Абхазии Аслан Бжания выразил слова поддержки народу Южной Осетии в связи с 15-летней годовщиной начала "Пятидневной войны"Во вторник, 8 августа, в Посольстве Южной Осетии в Сухуме почтили память погибших во время грузинской агрессии в августе 2008 года.Почтить память погибших пришли представители Администрации президента, Парламента и Кабмина Абхазии во главе с вице-президентом Бадрой Гунба, посол России в республике Михаил Шургалин, посол Приднестровья Гарри Купалба.Убийство в центре городаУбийство Рыдвана Хан-ипа было совершено во дворе многоквартирного дома на улице Джонуа в Сухуме примерно в 21:30 воскресенья, 6 августа, и было умышленным. Неустановленное следствием лицо, осознавая общественную опасность своих действий, выстрелило в Хан-ипа не менее восьми раз. От полученных ранений Хан-ипа скончался на месте.Задержаны по подозрению в убийстве были гражданин Узбекистана Ойбек Саломов и гражданин Азербайджана Али Ибрагимов. В отношении них было возбуждено уголовное дело по факту убийства.Поездки в АбхазиюК 9 августа по "единому билету" в Абхазию были перевезены более 3000 пассажиров, количество пассажиров уже в полтора раза превышает показатели 2022 года.По "единому билету" можно попасть в Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум."Рица" будет следовать по маршруту Сочи-Роза Хутор-Гагра-Сухум-Сочи-Аэропорт и совершать однодневные остановки в Сухуме и Гагре.ДТП неделиПри столкновении микроавтобуса и кроссовера во вторник, 8 августа в Гагрском районе погибли два человека. После аварии в районную больницу доставили 12 человек, к утру среды двое из них с переломами трубчатых костей были отправлены на лечение в Сочинскую четвертую горбольницу.В результате дорожно-транспортного происшествия погибла туристка из Санкт-Петербурга, 1959 года рождения.10 августа человек скончался в результате аварии на республиканской трассе в селе Гумиста.11 августа грузовик насмерть сбил мужчину в районе поста ГАИ в селе Приморское Гудаутского района.С призывом о соблюдении правил дорожного поведения к гражданам выступил министр внутренних дел Роберт Киут. По словам министра, во время курортного сезона количество автомобилей в республике резко растет. В группе повышенного риска - водители праворульных автомобилей, на которых приходится около 60% аварийных случае, кустарно переоборудованные изношенные машины, на которых отсутствуют ремни безопасности и на которых часто возят туристов, автобусы, микроавтобусы, водителей которых "часто отличает безответственное вождение".Министр подчеркнул, что одними административными мерами решить проблемы на дорогах Абхазии не удастся. Он призвал водителей осознавать свою ответственность и соблюдать правила дорожного движения.

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