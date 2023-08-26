https://sputnik-abkhazia.ru/20230826/politik-drug-i-otets-valeriyu-bganba-ispolnilos-70-let-1047669476.html

Политик, друг и отец: Валерию Бганба исполнилось 70 лет

Политик, друг и отец: Валерию Бганба исполнилось 70 лет

Государственный и политический деятель, дважды премьер-министр Абхазии, экс-спикер Народного Собрания, дважды и.о. президента республики, кавалер ордена... 26.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-26T16:10+0300

2023-08-26T16:10+0300

2023-08-26T16:10+0300

абхазия

валерий бганба

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102749/25/1027492588_84:412:2991:2047_1920x0_80_0_0_ffb9f38bf7bb09ec93c980d9378db211.jpg

О том, как Валерий Бганба строил свою карьеру, как проявил себя на разных государственных должностях, какое прозвище дали ему коллеги в Парламенте, а также о том, какой он друг и отец, читайте в материале корреспондента Sputnik.Надежный другВалерий Бганба родился 26 августа 1953 года в селе Бзыбь Гагрского района. Символично, что его личный праздник совпадает с Днем признания независимости Абхазии со стороны России.После окончания института он стал простым рабочим в Бзыбском доке, затем был агрономом совхоза "Гардалинский" города Аргун Чечено-Ингушской АССР, позже - агрономом в управлении сельского хозяйства Гагрского горисполкома.Список должностей, которые занимал Валерий Бганба за прошедшие десятилетия, довольно внушителен. Политическая его карьера началась в конце 1970-х годов, когда его назначили вторым секретарем Гагрского горкома комсомола.Как отметил один из его лучших друзей Виталий Бения, Бганба всегда выделялся из толпы и умел быстро принимать решения."У него острый ум. Есть люди, которым нужно много времени для раздумий, а он всегда оперативно принимал решения. Получается, что я его хвалю, но надо отметить, что лично для меня он - один из самых умных руководителей в стране. Мы и до войны были знакомы, мы из одного села. Но сдружились уже после войны", – поделился Бения.В 1991 году Бганба был избран депутатом Верховного Совета Абхазии, но вскоре началась война. В военное время он состоял в штабе по обороне Гагры и Бзыбского укрепрайона.В тот период, добавил Бения, Валерий Бганба взвалил на свои плечи множество задач, как гуманитарного характера, так и политического."Он плотно занимался проблемами тыла. Постоянно возил гуманитарную помощь в Гудауту, решал хозяйственные вопросы. Запустил взорванную водокачку в Гагре, хлебозавод, помогал беженцам и параллельно выполнял обязанности депутата", – уточнил он.По словам Бения, уже после войны Бганба приложил большие усилия для сохранения ряда промышленных объектов в Гагрском районе, к примеру, молочного завода и мясокомбината. Но впоследствии они были переподчинены и, в конечном итоге, перестали функционировать.Виталий Бения характеризует Валерия Бганба как надежного друга, который никогда не бросит в беде."Мы с ним во многом единомышленники и, наверное, поэтому столько лет дружим. При этом мы можем и поспорить на разные темы. Характер у него, в основном, мягкий, но в работе он умеет проявить жесткость и принципиальность. Он не любит идти на конфликт и всегда находит выход из ситуации, зачастую, неординарный", – отметил он.Юбиляр умеет разделять работу и личные отношения, подчеркнул Бения. Он вспомнил инцидент, когда Бганба был главой Гагрского района, а сам Бения работал начальником отдела сельского хозяйства. При обсуждении одного из вопросов они сильно повздорили. Наш собеседник так обиделся на своего друга и даже не хотел с ним разговаривать.На следующее утро Валерий Бганба приехал домой к Виталию Бения и, как ни в чем ни бывало, зашел на чашечку кофе."Я удивился. Думаю, мы так поругались, а он пришел и "обезоружил" меня. Мы сели, вместе выпили кофе, поговорили, и вся злость прошла. То есть, он никогда не смешивает работу и межличностные отношения", – сказал Бения.Вежливый политикСпустя пять лет после победы над грузинскими захватчиками, Валерия Бганба избрали председателем Собрания Гагрского района. В 2001 году он был переизбран на этот пост.В 2006 году Бганба кардинально меняет свою деятельность и становится директором санатория "Амра-Интернешнл", но на этой должности он пробыл недолго. Спустя год он баллотируется в Народное Собрание и становится депутатом.Виталий Бения вспомнил, что в кругу парламентариев Валерия Бганба даже прозвали Тараном. Такое прозвище Бения объясняет тем, что Бганба мог продвинуть любой вопрос и убедить коллег в том, что то или иное решение будет лучше для государства, приводя юридические и экономические аргументы.Абхазский политик Батал Табагуа знаком с Валерием Бганба уже около 30 лет. Табагуа трудился в аппарате Верховного Совета Абхазии, когда Бганба пополнил ряды "золотого состава" Парламента."Тогда районы предлагали кандидатуры лучших из лучших, и от Гагрского района был представлен молодой, яркий Валерий Бганба. Ситуация была тогда очень напряженная. Он был одним из тех, кто украшал Парламент не только своими профессиональными качествами, но и внешне тоже", – рассказал Табагуа.В 1993 году Батала Табагуа назначают главой Очамчырского района и, так вышло, что у него сразу же сложились дружеские отношения с активом Гагрского района, в который также входил Валерий Бганба. Они проводили не только деловые встречи, но и разные спортивные соревнования.Друг и коллега юбиляра также подчеркнул, что на плечи Валерия Бганба во время работы не раз падали сложные испытания, особенно в период политических кризисов. Бганба дважды занимал пост премьер-министра и исполняющего обязанности президента, и каждый раз ему приходилось снижать накал страстей в обществе, находить компромиссы и держать ситуацию под контролем, что было крайне непросто."Я прекрасно помню его состояние, когда по долгу службы он не мог все бросить и уйти, но при этом ему создавали тяжелейшие условия. Его давили со всех сторон, и в такой обстановке он смог сохранить лицо, выйти из ситуации и сдержать все противостоящие стороны. Врагу такого не пожелаю", – поделился Табагуа.Кандидат философских наук, доцент, заведующая кафедрой политологии и социологии юридического факультета АГУ Эмма Гамисония была депутатом Парламента страны в трех созывах. В пятом созыве была вице-спикером Народного Собрания. Тогда Бганба занимал пост спикера.По словам Гамисония, работа - не единственное, что связывает их с Бганба. Уже много лет они дружат семьями и стараются разделять как хорошие, так и плохие события, которые происходят в их жизни.Вне работы, отметила она, Бганба любит и умеет дружить. Он внимателен к товарищам и родственникам."Его чуткое отношение и приземленный характер, можно сказать, пример для подражания. Я вспоминаю, как часто он помогал нуждающимся людям, как он изыскивал возможности для этого. У него прекрасная семья. Дети очень воспитанные, а внуков и внучек он просто обожает", – сказала Гамисония.Работать с Валерием Бганба тоже было комфортно, подчеркнула она и отметила, что он к любой проблеме он подходил принципиально и со знанием дела. Каждый вопрос он тщательно изучал, привлекал специалистов, а при принятии решений старался найти консенсус, в чем проявлялись его дипломатические качества.Справедливость с "кулаками" и футболБывший председатель Государственного таможенного комитета Абхазии Григорий Еник рассказал, что с Валерием Бганба он познакомился в период работы в Гагрском Горкоме партии. Молодые люди подружились почти сразу."Он умеет расположить к себе. У нас были общие интересы и взгляды на политику, происходящие процессы в стране. Это был конец 1980-х – начало 1990-х. Тогда политическая обстановка в Абхазии была очень напряженной, мы не могли оставаться в стороне. У нас был очень сильный актив в Гагре, и, когда к нам приезжали делегации из Грузии, они не могли продвинуть свои интересы здесь и сами же говорили, что на фоне гагрцев они выглядят серо", – вспомнил Еник.Валерий Бганба подобные встречи не пропускал и аргументированно отстаивал интересы Абхазии, сказал Еник и добавил, что его соратник был непоколебим в принципиальных вопросах. Были даже случаи, когда приходилось ввязываться в драку.По воспоминаниям Еник, в начале 1990-х абхазское население Гагрского района устроило акцию протеста на местном стадионе. Разогнать недовольных пришли около 500 грузин, которые пустили в ход кулаки.В гуще событий оказались, в том числе, Валерий Бганба и Григорий Еник. Несмотря на занимаемые должности, им тоже пришлось дать отпор противникам и применить силу.Выяснилось, что Валерий Бганба в молодости довольно успешно занимался футболом и даже играл в команде Кубанского сельскохозяйственного института, был полузащитником и защитником. Любое поражение он воспринимал серьезно и после неудачных игр несколько дней ходил без настроения."Не любил и не умел проигрывать", – констатировал Еник.Он также подчеркнул, что Валерий Бганба - хороший и ответственный семьянин, который готов идти на жертвы ради близких ему людей. В пример он привел непростой период в жизни юбиляра, когда его мать заболела и была прикована к постели."Представьте, он только вернулся в Абхазию после учебы, и заболела его мама. Несколько лет он ухаживал за лежачей больной, как за ребенком. На такое далеко не каждый способен", – сказал Еник.Глава семейства и домашняя "политика"Валерий Бганба и его супруга Джульетта Мамацева-Бганба воспитали двух сыновей, Вячеслава и Джамала, а также дочь Викторию, которые подарили ему четырех внучек и двух внуков.Как рассказал младший сын Джамал, семья планировала подготовить сюрприз для юбиляра в виде большого застолья, но Валерий Бганба узнал об этом и настоял на празднике в кругу семьи и друзей. Оспаривать желание именинника никто не стал, но подарки ему выбирали по своему усмотрению.По словам Джамала, его отец был строг в воспитании детей, но при этом в отношениях и в общении с ними всегда был добрым и заботливым."Он, в меру своих возможностей, никогда нам ни в чем не отказывал, но в воспитании был максимально строгим. Даже сейчас, когда у нас уже есть свои дети, домой мы должны возвращаться в то время, которое он назвал. Он всегда внимателен к нам. Если папа заметит, что у кого-то плохое настроение, то не успокоится, пока не разберется в чем проблема", – поделился сын юбиляра.Он также отметил, что отец всегда воспитывал в своих детях любовь к труду и с раннего возраста старался занять их делами по дому."Как-то раз он попросил меня пойти и купить хлеб. Я был подростком, и мне было неохота. Начал отлынивать. Он мне сказал фразу, которую я запомнил на всю жизнь: "Я в твоем возрасте вагоны разгружал для того, чтобы купить хлеб, а ты даже до магазина с деньгами дойти не можешь". Тогда я посмотрел на все это другими глазами, конечно", –рассказал Джамал.Невзирая на строгость, отметил Джамал, с годами отношения между детьми и отцом становились только крепче и доверительнее. По мере их взросления, Валерий Бганба все чаще стал обращаться к ним за советом, выслушивал, и в бытовых вопросах принимал решения, учитывая их мнение. Но решающее слово и сейчас остается за главой семейства.Джамал также вспомнил, что работа всегда занимала большую часть времени отца, что отражалось на семье. Особенно это стало ощущаться с 2012 года, когда Бганба стал спикером Парламента Абхазии."Совмещать работу и семью ему удавалось с трудом. Была нехватка внимания с его стороны к нам – к детям. Например, я в детстве играл в футбол и хотел, чтобы папа присутствовал на матчах, но он был на работе. Мне было важно показать ему свою игру. За все время у него получилось прийти всего несколько раз, и эти дни для меня были праздником", – признался Джмал.Супруга юбиляра Джульетта относилась к загруженности супруга с пониманием, и дети старались также следовать ее примеру, добавил Джамал.С весны 2020 года Валерий Бганба ушел из политики. До этого он с января 2020 года исполнял обязанности президента Абхазии во второй раз. По наблюдениям сына, первое время перестроиться с рабочего режима, как говорит сам именинник, на "режим пенсионера", было тяжело, но все же ему удалось сосредоточиться на быте. Бганба с удовольствием проводит время с внуками и внучками, занимается садом и огородом.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230114/kruglye-daty-kakie-sobytiya-otmetit-abkhaziya-v-2023-godu-1043559817.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230826/bganba-politikoy-ranshe-zanimalis-bolee-osoznanno-i-otvetstvenno-1047670230.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20221014/kuznitsa-kadrov-abkhazskiy-gosuniversitet-otmetil-90-letie-1042060199.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220715/Pervaya-krov-stolknoveniyakh-mezhdu-gruzinami-i-abkhazami-v-1989-godu--1032844577.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230328/svyaz-pokoleniy-chtoby-pomnili-1044867012.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20200424/Poslednyaya-stranitsa-politicheskoy-karery-Valeriy-Bganba-obratilsya-k-grazhdanam-1029971632.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Бадри Есиава https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101792/49/1017924914_203:0:1056:852_100x100_80_0_0_214702ddae9200780a01456efaaf878b.jpg

Бадри Есиава https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101792/49/1017924914_203:0:1056:852_100x100_80_0_0_214702ddae9200780a01456efaaf878b.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Бадри Есиава https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101792/49/1017924914_203:0:1056:852_100x100_80_0_0_214702ddae9200780a01456efaaf878b.jpg

абхазия, валерий бганба, политика