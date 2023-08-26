https://sputnik-abkhazia.ru/20230826/pyatnadtsat-let-spustya-kak-v-abkhazii-otprazdnovali-den-priznaniya-nezavisimosti-1047695815.html

Пятнадцать лет спустя: как в Абхазии отпраздновали День признания независимости

Пятнадцать лет спустя: как в Абхазии отпраздновали День признания независимости

26 августа Абхазия отмечает День международного признания независимости. В эту дату ровно 15 лет назад президент России Дмитрий Медведев подписал Указ о... 26.08.2023, Sputnik Абхазия

2023-08-26T23:04+0300

2023-08-26T23:04+0300

2023-08-26T23:04+0300

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О том, как республика отметила 15-летие признания, какими официальными и музыкальными событиями запомнится этот день жителям и гостям Абхазии, читайте в материале Sputnik.Сария Кварацхелия, Sputnik26 августа Абхазия отметила 15-ю годовщину признания независимости со стороны России.Днем в парке Баграта Шинкуба в Сухуме открылась фотовыставка, приуроченная к памятной дате. На ней представили около ста работ абхазских фотографов Ибрагима Чкадуа и Владимира Попова. Экспозиция отражает самые важные общественно-политические события, которые происходили в стране до и после признания ее суверенитета.Официальные встречи26 августа состоялись и официальные встречи. Так, спикер Народного Собрания Абхазии Лаша Ашуба принял делегацию Государственной Думы России, прибывшую в республику для участия в торжественных мероприятиях."26 августа 2008 года - один из самых ярких дней новейшей истории Абхазии. Для нас он заполнен незабываемыми эмоциями и энергией общей радости для всех граждан Республики Абхазия и не только", - сказал Ашуба, приветствуя гостей.Пользуясь случаем, Лаша Ашуба поблагодарил гостей, депутатов Петра Толстого и Отари Аршба, а также выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за неизменную позицию в отношении Абхазии.Заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой, в свою очередь, подчеркнул, что признание независимости Абхазии - важная веха в истории не только молодой республики, но и России.Он добавил, что братские связи народа Абхазии и народов России сохраняются долгие годы и даже столетия, и Россия ценит это братское отношение.Торжественное заседаниеВечером в Кабинете министров прошло торжественное заседание с участием руководства страны, делегаций Государственной Думы и Совета Федерации, представителей интеллигенции и общественности."Решение о признании независимости не было случайным или только следствием особого стечения обстоятельств. Это - закономерный итог политического развития страны, логическое следствие долгого национально-освободительного движения абхазского народа и его победы в войне с агрессором", - заявил глава государства.Президент подчеркнул, что Россия приняла историческое решение, несмотря на серьезное давление международного сообщества, и признание стало мощным толчком для социально-экономического и политического развития Абхазии.За прошедшие 15 лет, добавил Бжания, сотрудничество между странами приобрело системный характер, оно затрагивает все сферы развития государства.На торжественном заседании российский сенатор Константин Косачев зачитал поздравительную ноту от президента России Владимира Путина.Поздравительные речи передали и представители Южной Осетии и Приднестровской Молдавской Республики.“Хибла Герзмава приглашает...”Позже на Сухумской набережной открылся долгожданный фестиваль “Хибла Герзмава приглашает...”. В этом году в программе масштабного проекта - концертное исполнение оперы "Тоска" Джакомо Пуччини.Главные мужские партии исполнили оперные певцы Иван Гынгазов и Владислав Сулимский. В роли Флории - оперная дива, хозяйка фестиваля Хибла Герзмава.Мероприятие прошло в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра, за дирижерским пультом был заслуженный артист России, дирижер Большого театра Антон Гришанин. Второй концерт фестиваля состоится у Пицундского храма в понедельник, 28 августа. Завершилось празднование Дня международного признания независимости Абхазии грандиозным салютом.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230826/fotovystavka-k-15-letiyu-priznaniya-nezavisimosti-abkhazii-otkrylas-v-sukhume-1047690081.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230826/lasha-ashuba-prinyal-delegatsiyu-gosdumy-rossii-1047690239.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230826/bzhaniya-priznanie-abkhazii---zakonomernyy-itog-politicheskogo-razvitiya-strany-1047690882.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230826/festival-khibla-gerzmava-priglashaet-pryamaya-translyatsiya--1047690787.html

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