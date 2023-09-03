https://sputnik-abkhazia.ru/20230903/sputnik-nedeli-den-znaniy-inspektsii-prezidenta-i-long-list-premii-iskandera-1047794151.html

Sputnik недели: День знаний, инспекции президента и лонг-лист премии Искандера

Sputnik недели: День знаний, инспекции президента и лонг-лист премии Искандера

Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 28 августа по 3 сентября. 03.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-03T20:23+0300

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2023-09-03T20:23+0300

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На этой неделе во всех школах Абхазии начался учебный год, в республике почтили память без вести пропавших в Отечественной войне 1992-1993 годов, Аслан Бжания побывал в селе Тамыш и посетил ИнгурГЭС, был объявлен лонг-лист Международной премии имени Фазиля Искандера.SputnikПервый звонок1 сентября в школах Абхазии прозвенел первый звонок. В общеобразовательных учреждениях прошли торжественные линейки, темой которых в этом году стало 30-летие Победы в Отечественной войне народа Абхазии.По данным Минпросвещения Абхазии, в этом году в школах 29 тысяч учеников, из них 2452 первоклассника. Всего в 153 школах Абхазии работают 3 959 учителей.Инспекции президентаНа этой неделе президент Абхазии Аслан Бжания проинспектировал ход работ по укладке водопровода в селе Тамыш Очамчырского района. Вода жителям будет поступать из скважины, обнаруженной еще в советское время. Протяженность водопровода –15 километров. Уже закуплены трубы общей стоимостью девять миллионов рублей, пробурена скважина, построено водозаборное сооружение. Работы планируется завершить к середине сентября.Также глава государства побывал на ИнгурГЭС, где провел совещание с вице-премьером, министром экономики Кристиной Озган, главой Галского района Константином Пилия, председателем совета директоров ИнгурГЭС Леваном Мебония, руководством "Черноморэнерго", депутатами Парламента Резо Зантария и Германом Качарава.На встрече обсудили вопросы энергоснабжения республики и повышения безопасности эксплуатации гидроэлектростанции, в том числе в период осенне-зимнего максимума нагрузок.Праздник Нанхуа28 августа в Абхазии традиционно отмечают праздник Нанхуа. В домах накрывают столы с плодами сезонного урожая, зажигают свечи. Традиция совпадает также с христианским праздником Успения Пресвятой Богородицы. 28 августа в республике - выходной день.В этот день в абхазских семьях принято вспоминать об умерших родственниках.По традиции глава семьи должен встать с утра пораньше и обратиться к Богу с молитвой о благословении. Женщина же начинает свой день с приготовления национальной еды, которая будет подана к столу. В день праздника важно, чтобы на столе был новый урожай, все, что созрело у хозяина за лето.Память живаПамять жертв насильственных исчезновений почтили в Абхазии 30 августа. В Сухуме у мемориала в Парке Славы прошла торжественная церемония возложения цветов. В ней приняли участие члены правительства, родственники пропавших без вести, военнослужащие, общественные деятели. Память жертв трагедии почтили и в Гудауте. Там прошла церемония возложения цветов, а в Государственном музее имени Сергея Дбар открылась выставка, на которой были представлены фотографии участников боевых действий.Вечером на площади у Абхазского драмтеатра в Сухуме состоялась акция, были зажжены свечи, выложенные в слово "Помним", присутствующим показали кадры видеохроники, рассказывающей о том, как идет работа по поиску пропавших без вести.Мероприятие организовано Международным Комитетом Красного Креста совместно с МИД Абхазии и движением "Матери Абхазии за мир и социальную справедливость".Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов без вести пропало 170 человек. Останки 44 из них найдены и переданы семьям для захоронения.Лонг-лист премии Искандера2 сентября был опубликован лонг-лист Международной премии имени Фазиля Искандера. В длинный список вошли 103 произведения, в том числе сборник рассказов “Ковчег” абхазского писателя Ибрагима Чкадуа. Всего в конкурсе четыре номинации - художественная проза, поэзия, детская и подростковая литература и киносценарий и драматургия.На конкурс было подано 192 заявки из 43 городов и населенных пунктов России, а также из Абхазии, Азербайджана, Белоруссии, Болгарии, Германии, Израиля, Казахстана, Кыргызстана, Эстонии.В жюри конкурса в 2023 году входят Евгений Попов, Герман Власов, Евгения Декина, Борис Евсеев, Лола Звонарева, Марина Кудимова.Шорт-лист премии объявят в конце октября 2023 года. Вручение премий состоится уже в декабре.Спасение на мореОб истории о том, что девочка-подросток из Вологды спасла в Пицунде тонущего мальчика, стало известно в последний день лета, 31 августа.15-летняя Алина Смирнова купалась на одном из пицундских пляжей. Она заметила, что девятилетний Матвей Паламчук нырнул под воду и долго не выныривал. Выяснилось, что у мальчика началась судорога, он стал захлебываться.Благодаря грамотным действиям Алины Смирновой Матвей был спасен. В руководстве МЧС Абхазии высоко оценили личностные качества девочки.

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