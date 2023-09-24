https://sputnik-abkhazia.ru/20230924/sputnik-nedeli-press-konferentsiya-mid-i-reshenie-kabmina-1048178600.html

Sputnik недели: пресс-конференция МИД и решение Кабмина

Sputnik недели: пресс-конференция МИД и решение Кабмина

Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в Абхазии с 18 по 24 сентября. 24.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-24T19:29+0300

2023-09-24T19:29+0300

2023-09-24T19:29+0300

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На текущей неделе в Абхазии приступили к подведению итогов летнего курортного сезона, в Медиацентре МИД ответили на вопросы журналистов, а Кабмин принял важное архитектурное решение.“Княжеские” итогиВ июне этого года из Сочи были открыты новые морские ворота в Абхазию – по маршруту "Сочи-Сухум-Сочи" начал курсировать "Князь Владимир". Последний рейс корабля состоялся 11 сентября. Согласно итогам, которые подвели в пресс-службе Краснодарской таможни, в 2023 году на лайнере в республику прибыли около 1700 туристов.Новая партия учебниковТретья партия учебников для 8-9 классов прибыла из России в Абхазию 18 сентября. Всего в республику доставили 32 749 книг.Все 153 школы Абхазии будут в порядке очереди получать учебники со склада Минпросвещения, сообщили в ведомстве. Абхазские школы в порядке очереди будут получать учебники по русскому языку и литературе, алгебре, истории России, всеобщей истории.Дело в судеУголовное дело по факту семи эпизодов хищений средств Фонда репатриации было направлено в Сухумский суд, сообщила на этой неделе Генпрокуратура Абхазии.По версии следствия, из бюджета фонда было похищено 62,6 миллиона рублей.Подозреваемыми по делу проходят бывший министр по репатриации Беслан Дбар, директор "РемСтрой2012" Амиран Лакербая, инженер по технадзору Фонда репатриации Денис Кове, директор РУП "Жилищно-эксплуатационное управление" (ЖЭУ) Заур Ахба, главный инженер "ЖЭУ" Давид Пшанава и индивидуальный предприниматель Яна Цвижба.Соглашение о сотрудничестве21 сентября "Апснымедиа" и "Татмедиа" подписали соглашение о сотрудничестве в рамках рабочего визита делегации Татарстана в Абхазию.Документ предусматривает сотрудничество сторон в области обмена информацией."Информационный мир очень сильно развивается, и в этом плане мы хотели объединить усилия и быть полезными друг другу. Мы готовы делиться обучающими программами, сотрудничать в сфере информационных технологий", – отметил гендиректор "Татмедиа" Шамиль Садыков.Профицит в ГагреПрофицит бюджета Гагрского района составил порядка 190 миллионов рублей с начала года, рассказал в интервью радио Sputnik председатель районного собрания Астан Агрба.По его словам, средства, полученные благодаря удачному летнему курортному сезону, планируется направить на решение задач в социальной сфере – строительство детских садов, школ, спортивных сооружений, на здравоохранение, культуру и капитальное строительство.Пресс-конференция в МИДПресс-конференция министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзинба с участием секретаря Совета безопасности республики Сергея Шамба, председателя политической партии "Амцахара", Героя Абхазии Лесика Цугба, главы Абхазской Православной Церкви иерея Виссариона (Аплиаа) и кандидата экономических наук, ведущего научного сотрудника Института экономики и права Академии наук Абхазии Фриды Лазба прошла в Медиацентре МИД в пятницу, 22 сентября.Участники пресс-конференции ответили на вопросы о внешнеполитических вызовах, рассказали об обороноспособности, перспективах отношения с новыми государствами и укреплении отношений со старыми партнерами.Ограничение высотностиКабинет министров Абхазии утвердил временный регламент предельной высоты и предельного количества этажей для новых объектов строительства и реконструкции в центре Сухума.Он действует в пределах центральной части города — от начала улицы Инал-ипа до улицы Басария, от Басария до проспекта Леона, вдоль проспекта Леона до улицы Гулиа и дальше на восток - до улицы генерала Агрба, вдоль улицы Ардзинба до Красного моста, вдоль набережной реки Беслетки. Со стороны моря центральная часть ограничена набережной Махаджиров и набережной Диоскуров от кафе "Пингвин" до памятника Неизвестному солдату.Регламент, за исключением отдельных случаев, указанных в документе, предусматривает принцип повышения этажности в зависимости от удаленности улицы от моря.Финал “Apsny Star”Финальный концерт второго сезона музыкального проекта "Apsny Star" прошел в Абхазской госфилармонии в пятницу, 22 сентября.В суперсезон от команды Фаи Мархолия прошли Сария Айба, Кристина Кубрава и Елизавета Аммаева, от команды Ильды Кучуберия - Гунда Абухба и Рената Хаджиева и от команды Руслана Шакая и Софии Рейнберг – Нила Начкебия и Диана Карбашьян.Обновленная клавиатураНа текущей неделе был анонсирован выход обновленной версии абхазской клавиатуры iOS, автор - депутат Парламента Инар Садзба.Новое приложение доработано и дополнено новыми функциями, оно предназначено для iPhone и iPad.Победа над чемпиономВ субботу, 23 сентября, вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин провел на сухумской набережной сеанс одновременной игры с 13 абхазскими шахматистами.Свои силы в соревновании попробовали 13 шахматистов из республики. Юный абхазский шахматист Оскар Аджинджал обыграл Карякина, а Богдан Туров сыграл с ним вничью. Таким образом, итоговый счет составил 11,5:1,5.

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