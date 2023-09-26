Локомотив экономики: как развить событийный туризм в Абхазии
22:50 26.09.2023 (обновлено: 23:12 26.09.2023)
© Sputnik / Томас ТхайцукПраздник урожая и молодого вина на поляне Лыхнашта
© Sputnik / Томас Тхайцук
В преддверии Всемирного дня туризма, который ежегодно отмечается 27 сентября, на культурно-деловой площадке "Гума" состоялось мероприятие с участием работников курортной сферы.
На панельной дискуссии обсудили тему – "Событийный туризм как фактор развития туристического потенциала Абхазии".
День туризма в Абхазии отмечается впервые, организатор – биолого-географический факультет и кафедра географии Абхазского государственного университета при содействии Министерства туризма Абхазии.
Бадрак Авидзба, Sputnik
Уникальные возможности Абхазии
На культурно-деловой площадке "Гума" собралось много людей, среди которых были и туристы. Гости мероприятия могли попробовать местную кухню, абхазские вина, выпить кофе на песке или приобрести какой-нибудь рукодельный сувенир.
Первый проректор Абхазского государственного университета Роман Дбар отметил, что несмотря на свои небольшие размеры, Абхазия обладает колоссальным географическим и экологическим разнообразием, республике в этом плане могут позавидовать целые континенты.
"Например, первые четыре строчки самых глубоких карстовых полостей мира находятся в Абхазии, этому могут позавидовать огромные континенты. Не говоря уже о том, что на таком маленьком пространстве сосредоточено огромное биологическое разнообразие в виде уникальных растений, животных – это горы, море и уникальный климат. Естественно, что туризм для нас очень важный элемент, который является локомотивом нашей экономики", - подчеркнул он.
Дбар отметил, что туризм – это еще и индикатор благополучия, показатель того, в каком состоянии находится страна. Турист никогда не будет стремиться туда, где плохо и опасно. В Абхазию очень многие приезжают со своими семьями, что говорит о том, что люди едут в республику, не опасаясь за своих близких.
"Наш университет в данном случае является инициатором и организатором проведения мероприятия по празднованию Всемироного дня туризма, который впервые отмечается в Абхазии. Надо отдать должное биолого-географическому факультету и кафедре географии, очень важно, чтобы инициатива была проявлена, и эта инициатива была поддержана Министерством туризма Абхазии", - заметил первый проректор АГУ.
Он напомнил, что биолого-географический факультет готовит специалистов в области туризма. Это направление очень востребовано среди молодежи, и в этом году был рекордный набор – полсотни человек стали студентами первого курса, сказал Дбар.
Декан биолого-географического факультета Игорь Цулая сказал, что количество туристов, которые посещают Абхазию ежегодно в несколько раз превышает количество местного населения, что является очень хорошим показателем для туристической страны.
"27,2% территории Республики Абхазия относится к заповедной, это наивысший показатель в мире, мы должны этим дорожить, и относиться бережно к тому, как расходуется наш туристический ресурс", - сказал он.
Событийный туризм в Абхазии
Игорь Цулая отметил, что в основном, мероприятия, которые интересны туристам, проводятся по линии Министерства культуры – это к примеру фестиваль "Хибла Герзмава приглашает...", выступления танцоров, джазовых оркестров и так далее.
Проводились также спортивные мероприятия – чемпионат мира по футболу ConIFA, чемпионат мира по домино. Эти мероприятия привлекли немало туристов, говорит Цулая. По результатам опроса, который проводили сотрудники АГУ среди отдыхающих, часть туристов хочет бывать на событиях, которые носят частный характер.
"Мы часто бываем на свадьбах и обращаем внимание на то, что есть много гостей из России, это могут быть и однокурсники, и сослуживцы, партнеры людей, работающих в туристическом бизнесе. Для них это событие планетарного масштаба, когда они видят свадьбы на 700-800 или 1000 человек, и эта ниша тоже не занята", - подчеркнул он.
Еще одним направлением, которое может иметь перспективу – организация туров на различные события, такие как венчание, крещение, празднования различных юбилеев. В Абхазии проводят много церковных праздников, они также могут привлечь туристов.
"Это задача для бизнеса, найти этих туристов, привезти их, организовать им это событие и отправить к себе", - заметил Цулая.
22 сентября, 13:40
Представитель культурно-деловой площадки "Гума" Хибла Возба выразила надежду на то, что по итогам панельной дискуссии будет принято решение об организации ежегодного мероприятия, которое будет проводиться Министерством туризма.
"Люди знают о знаменитых Лыхнаште, Мыкуаште, о традиционных праздниках, на которые туристы очень хотят попасть. Если у туристов нет знакомых, которые играют свадьбу, и они не приехали конкретно на эту свадьбу, то приехать постороннему человеку, понять какие у нас свадебные ритуалы, практически невозможно. И то, что в селе Дурипш уже несколько лет есть такая туристическая услуга, достаточно популярная, говорит о том, что гостям, которые к нам приезжают интересны не только та красота, которая нас окружает, но они хотели бы углубиться, познакомиться поближе с нашим народом, узнать о наших традициях", - сказала Возба.
Примером событийного туризма в республике, может быть, например, фестиваль старинных абхазских танцев, фестиваль стрельбы из лука или фестиваль национальных костюмов, добавила она.
Главный специалист отдела анализа и прогнозирования развития курортно-туристской индустрии Минтуризма Таращ Хутаба поддержал идею развития событийного туризма в республике.
"У нас туризм на сегодняшний день временной, то есть с мая и до конца сентября. Нам нужно развивать событийный туризм, чтобы после летнего курортного сезона люди могли сюда приезжать, отдыхать", - сказал Хутаба.
В Абхазии, продолжил он, работает много крупных туроператоров, которые обладают большим медийным пространством, благодаря чему можно проводить масштабные фестивали в республике. К примеру, можно проводить фестиваль вина, который однажды уже проходил в Абхазии и вызвал интерес у туристов, подчеркнул специалист.
24 сентября, 20:04
Президент организации Абхазский союз туризма Анна Калягина в свою очередь рассказала об опыте организации событийного туризма в Абхазии.
"Форумы – это тоже событийная история, к нам приезжали очень много рекламных туров и те, кто не видел никогда Абхазию. Мы эти форумы и мероприятия делаем вне сезона, и правильно подчеркнули, что у нас сезон короткий и его надо расширять", - заметила Калягина.
Несколько туристических компаний сосредоточено работают над тем, чтобы продлить туристический сезон, сказала она и отметила, что раньше в республике не было отелей, которые работали бы круглый год, а сейчас они есть.
"Что может привлечь туристов круглый год? Это три таких якорных мероприятия, которые привлекут людей – это могут быть мероприятия в октябре, которые приурочены, допустим, к празднику осени, урожая. Дальше у нас идет мандариновый сезон, праздник урожая мандарина можем легко проводить", - сказала она.
На Новый год туристы традиционно едут в республику, также людям интересен праздник Ажьырныхуа – День сотворения мира, говорит Калягина.
"В этом году мы в четвертый раз делаем фестиваль "Визит Апсны", в рамках этого форума, деловой программы будем обсуждать много важных вопросов – там будет и горно-пешеходный туризм, и туризм на охраняемых территориях, и санаторно-курортная сфера. Также мы впервые проведем гастрономический фестиваль "Вкус Абхазии", - сообщила президент Абхазского союза туризма.
14 января 2022, 09:35
Менеджер предприятия "Курорт Пицнуда" Азамат Багателия рассказал, что туристический объект более шести лет активно сотрудничает с крупнейшими туроператорами, которые организуют выездные мероприятия – это различные спортивные соревнования для детей, подростков, студентов, йога-туры.
"Один из хороших примеров, это 2021 год, когда мы смогли в межсезонье максимально загрузить объект, принять большое количество заказов. Среднее количество людей, которые приезжают по работе с корпоративными клиентами – от 500 человек и выше. Бывало, что на фестиваль заезжали 1000-1500 человек. Это различные культурные мероприятия, народная музыка, танцевальные и спортивные мероприятия", - подчеркнул Багателия.
Еще одно предложение по событийному туризму озвучил первый проректор АГУ Роман Дбар, он считает, что фестиваль хамсы, мог бы стать интересным событием, который привлечет отдыхающих в Абхазию.
"На самом деле, как бы это не казалось смешно, в отдельные годы в Абхазии вылавливается 60 тысяч тонн этой маленькой рыбы и в экономике республики она имеет достаточно заметное место. Поэтому все же такой фестиваль надо провести", - сказал Дбар.
Ежегодно 27 сентября в мире отмечается Всемирный день туризма. Он был учрежден Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации ООН в 1979 году. Праздник призван привлечь внимание международного сообщества к важности туризма и его социальному, культурному и экономическому значению.