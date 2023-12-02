https://sputnik-abkhazia.ru/20231202/perevypolnenie-byudzheta-privlechenie-investitsii-kak-razvivaetsya-sukhum-1049303924.html

Перевыполнение бюджета, привлечение инвестиции: как развивается Сухум

Перевыполнение бюджета, привлечение инвестиции: как развивается Сухум

Бюджет Сухума по доходам в 2023 году был принят в размере 1,43 миллиарда рублей. Спустя 11 месяцев фактическое перевыполнение составило 17%. 02.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-02T14:49+0300

2023-12-02T14:49+0300

2023-12-02T14:55+0300

в абхазии

сухум

новости

беслан эшба

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/0c/11/1043176042_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_df514f68c21d48ca6deeb87c3602a88f.jpg

Куда были направлены эти средства, что развивают столичные власти и каким видит мэрия будущее столицы, в программе "Посредник" на радио Sputnik рассказал глава Сухума Беслан Эшба. Sputnik Бюджет Сухума в 2023 году превысил 1,5 миллиарда рублей. По словам мэра столицы Беслана Эшба, наблюдается перевыполнение на 17%. Бюджетообразующими объектами Эшба назвал "Вина и воды Абхазии", "Сухумский пивоваренный завод", "Аквафон", "А-Мобаил", "Роснефть", "АЗиД", "Премиум". Денежный оборот каждого предприятия превышает миллиард рублей год. “Ребята честно платят налоги. Львиная доля за счет таких крупных предприятий. Рост наблюдается и в малом бизнесе. В этом году у нас 3,5 тысячи представителей малого бизнеса. Это говорит о том, что люди вовлекаются в процесс экономики. Мы фиксируем предпринимательскую активность”, - подчеркнул мэр. Хороший мультипликативный эффект, как отметил Беслан Эшба, дает туризм. В столице Абхазии сконцентрировано 112 объектов размещения, из которых 45 - коллективных. Общий номерной фонд составляет 4600 койко-мест. Оборот денежных средств за летний турсезон составил 350 миллионов рублей, более 10 миллионов поступило в бюджет города от деятельности гостиниц и отелей. При этом, по мнению Эшба, туризм нельзя оценивать только по налогам, поступающим в бюджет от средств размещения. “Здесь нельзя забывать про мультипликативный эффект. Туристы не только жили в гостинице, они покупали сувениры, ходили на рынок и в магазины, пользовались какими-то дополнительными услугами, теми же экскурсиями. То есть, легче считать, какой эффект дает туристическая отрасль. Конечно, и занятость населения - один из самых важных моментов для нас. Чем больше туристов, тем больше людей вовлечено в процесс оказания услуг, торговли и так далее. В столице отдохнули без малого 20 тысяч туристов. Ботанический сад посетили 38 тысяч туристов, а обезьяний питомник - 17 тысяч", - подчеркнул Эшба. Будущее - за производствомСтоличные власти, по словам Беслана Эшба, большой внимание уделяют развитию Сухума, как туристического центра. Для этого благоустраиваются парки, улицы, появляются новые площадки для досуга. В первой половине 2024 года будут завершены ремонтно-восстановительные работы на Сухумской горе. "Это будет еще одно место притяжения для туристов. Мы сейчас там восстанавливаем главную арку, восстанавливается фонтан. Верхняя площадка уже приведена в порядок. Остальную часть смотровой площадки еще не сделали, но у нас в планах и это есть. Также территория чистится. Такой масштабной чистки от зелени, от поросли я даже не помню в советское время. Но мы пошли на это дело. Платную историю здесь можем исключить, но те, кто будет там организовывать досуг, будут получать какие-то доходы", - отметил Эшба. В туристическую отрасль привлекают и инвестиции. Как рассказал мэр, активно идет строительство домов отдыха. На месте бывших гостиниц "Нарт" и "Тбилиси" будет построена гостиница. Крупные дома отдыха появятся и в районе Красного моста и на Маяке. “Это все планы на следующий год. И все это увеличивает рабочие места, увеличивает доходную часть бюджета”, - сказал Эшба. При этом, основной акцент делается именно на производство, за которым Беслан Эшба видит будущее столицы. “У нас город красивый, много объектов историко-культурного наследия, есть что посмотреть. Но не надо забывать, что в городе раньше были производственные предприятия - кондитерская фабрика, галантерейная фабрика, сувенирная фабрика, мебельная фабрика и так далее. Я считаю, что об этом не стоит забывать. Хотя некоторые объекты уже кем-то приватизированы, взяты в долгосрочную аренду или перепрофилированы. Как раз-таки об этом и говорим, что нужно создавать площадку для производства. Будущее я вижу за производством. Турист сегодня есть, завтра он может выбрать другое направление. А производство востребовано и для внутреннего рынка”, - подчеркнул Эшба. Власти Сухума планируют создать и особую экономическую зону на территории бывшей столичной свалки."Мы на многих площадках уже эту идею озвучили - и в Санкт-Петербурге, и в Москве, и в Казани. Уже ведем переговоры. Интерес есть, потому что помимо внутреннего рынка, есть выход на внешний рынок через морские пути, ну и обратно в Российскую Федерацию. Так получается, что продукция, здесь произведенная, может быть дешевле, чем в России", - сказал глава столичной администрации. Интерес к Абхазии со стороны инвесторов возрос. Здесь, по мнению Эшба, несколько факторов, - это и санкции против российского бизнеса, и логистические возможности Абхазии. Социальная сфера За счет увеличения собственных доходов столичные власти планируют повысить заработные платы работникам муниципальных служб, а также жителям Сухума, получающим социальные выплаты. “Рост бюджета существенный. Поэтому в этом году мы обратились в городское собрание, и оно не возражает. Если раньше к заработным платам мы делали надбавку в виде премий или доплат, чтобы таким образом увеличивать заработные платы, то сейчас мы увеличили на 100% оклад, и вышли на минимальный показатель до уборщицы. То есть, где бы она ни работала - в системе здравоохранения или образования, ее зарплата будет порядка 10 тысяч рублей. Раньше это было 4-5 тысяч. И, соответственно, все надбавки, которые были, уже переведены в статус заработных плат. То есть, оклад увеличивается на 100% за счет повышения доходов. Плюс к этому мы оставили 30% от той доплаты, которая была ранее. Это касается всех муниципальных служащих за исключением тех, кто получает российские надбавки, имеются в виду врачи и преподаватели”, - отметил он. Глава столицы напомнил, что город Сухум производит дополнительные выплаты, кроме республиканских выплат, восьми отдельным категориям граждан, среди них многодетные семьи, инвалиды детства, есть и выплаты по рождению ребенка. “Бюджет социального отдела вырос с 44 миллионов до 72, то есть почти на 100%. Выплаты по рождению ребенка с нового года будут составлять 10 тысяч рублей. Те, кто получал полторы тысячи, будут получать до трех тысяч рублей, у тех кто получал 700 рублей будет стократное увеличение”, - отметил Эшба. Кроме того, к Новому году администрация столицы выплатит многодетным семьям единовременные пособия.Ежедневная работаПо словам Беслана Эшба, столичные службы ежедневно работают над благоустройством города. На обустройство тротуаров в 2023 году было потрачено 12 миллионов рублей, на работы во дворах многоэтажных домов, в подъездах и подвалах выделено 27 миллионов рублей. “Такая работа ведется ежемесячно, и цифра будет больше. У нас огромный реестр, под полмиллиарда уже приближается сумма заявок, которые надо отработать. Отвечаем на депутатские обращения, которые передают просьбы горожан – своих избирателей. Приведу пример. В будущем году 10 новых площадок будет, в этом году мы построили 13 новых, кроме тех, которые отреставрировали. Приоритет, конечно, там, где чрезвычайная ситуация выше, я категоричен в этом вопросе, чья бы просьба ни была. Например, мост не был запланирован на улице Аиааира, но когда жители обратились и мы провели экспертизу, поняли, что он мог рухнуть. Поэтому более трех миллионов рублей направили туда. Много непредвиденных ситуаций, на которые мы оперативно реагируем”, - сказал мэр. Службы столичной администрации занимаются и решением проблемы состояния подвалов многоэтажек. По словам Беслана Эшба, здесь проблема не только в коммуникациях. При строительстве некоторых многоэтажных домов не был учтен выход грунтовых вод, в том числе тех, которые были построены до войны (Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 годов - прим.).“Многие подвалы мы уже осушили, поменяли внутреннюю коммуникацию, установили насосы для отвода грунтовых вод. Это работа ведется и будет продолжена. Приобретен насос высочайшего уровня, сейчас мы специально машину под него готовим. Вся эта работа усилится в самое ближайшее время. Проблема не только в грунтовых водах, важна и дисциплина наших жителей, когда пользуются коммуникациями, особенно в многоквартирных домах. Отдельный разговор про дисциплину платежей за коммунальные услуги. Требовать мы умеем, а обязательства нести перед своими соседями? В основном, одни и те же платят”, - заметил Беслан Эшба. Муниципальные службы следят и за состоянием рек, проводится очистка русел. Так, по словам главы Сухума, благодаря своевременной чистке рек, прошедший 26 и 27 ноября шторм на Черном море нанес столице не такой серьезный ущерб, какой мог бы нанести. "Столицу шторм не обошел, но все было не в такой серьезной степени, как в Гагрском районе. Город имеет план мероприятий на случай чрезвычайных ситуаций. Службы знают что делать, мы предварительно отслеживаем прогноз погоду. Но что было сделано для того, чтобы не допускать таких крупных подтоплений, как в 2021 году? Мы теперь очень внимательно отслеживаем состояние рек, которые протекают в городе Сухум. Нам удалось и в прошлом году и в этом году провести работы по очистке русел рек. Как показало время, весной нам придется приступить к работам для того, чтобы это не превращалось в глобальную проблему. Это одна часть вопроса. И, конечно же, то, что удалось по Инвестпрограмме отремонтировать такие улицы, как Абазинская и Джонуа, где установлены новые ливневые коллекторы, это дает свои результаты", - пояснил он.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231118/park-imeni-tarasa-shamba-v-sukhume-otkrylsya-posle-rekonstruktsii-1049126907.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231201/ekonomika-sotsvyplaty-i-byudzhet-intervyu-glavy-sukhuma-beslanom-eshba-1049297793.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231201/vyplaty-po-rozhdeniyu-rebenka-uvelichatsya-v-abkhazii-s-2024-goda--1049294931.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231127/doma-v-gagre-i-sukhume-podtopilo-iz-za-shtorma-1049234765.html

сухум

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

сухум, новости, беслан эшба, абхазия