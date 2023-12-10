https://sputnik-abkhazia.ru/20231210/sputnik-nedeli-zasedanie-parlamenta-i-nalogovye-pokazateli-1049395590.html

Sputnik недели: заседание Парламента и налоговые показатели

Sputnik недели: заседание Парламента и налоговые показатели

Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в Абхазии с 4 по 10 декабря. 10.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-10T20:01+0300

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На текущей неделе состоялось заседание Парламента Абхазии, где были рассмотрены и в различных чтениях приняты важные изменения и законопроекты, а президент страны Аслан Бжания поддержал Владимира Путина в вопросе продвижения на пост главы государства в 2024 году. Об этих и других событиях читайте в обзоре Sputnik.SputnikНалоги и пошлиныЗа 11 месяцев 2023 года в бюджет Абхазии поступило налоговых платежей на сумму 4,7 миллиарда рублей при плане в 3,7 миллиарда, сообщила пресс-служба Министерства по налогам и сборам.Таможенные платежи в бюджет Абхазии за 11 месяцев составили 3,3 миллиарда рублей при плане 2,6 миллиарда.В сравнении с показателями за аналогичный период 2022 года, в этом году начислено на 671 миллион больше - тогда за 11 месяцев было начислено 2,6 млрд руб.Выборы в РоссииПрезидентские выборы, согласно постановлению Совета Федерации, пройдут в России 17 марта 2024 года и будут длиться три дня.Президент Абхазии Аслан Бжания поддержал решение российского лидера Владимира Путина о выдвижении на предстоящих выборах главы государства.Он отметил, что масштабная народная поддержка подтверждает эффективную стратегию Путина по развитию экономики и социальной сферы, а также укреплению позиций России на международной арене.Восстановление национальностиПарламент Абхазии внес изменения в закон Республики Абхазия "Об актах гражданского состояния" во втором и окончательном чтении.Это позволит устранить пробел в законодательстве и снять ограничения для тех, кто желает восстановить абхазскую национальную принадлежность и фамилию.Речь идет о лицах без гражданства, постоянно проживающих на территории Абхазии, являющихся этническими абхазами (абаза), прямыми потомками утративших абхазскую национальную принадлежность в результате исторических событий XIX–XX веков.Новые условия в Общественной палатеДепутаты Парламента Абхазии приняли в первом чтении поправки в некоторые законодательные акты, регулирующие деятельность Общественной палаты.Согласно документу, для членов Палаты могут установить возрастной ценз в 25 лет. Кроме того, предполагается ввести в состав организации представителей законодательной ветви власти. Пока, согласно действующему закону, в состав палаты входят, в том числе, представители исполнительной ветви, органов местного самоуправления и гражданского общества.Правовое положение иностранных гражданПарламент Абхазии принял поправки в закон "О правовом положении иностранных граждан в Республике Абхазия" в окончательном чтении.Срок действия выданного вида на жительство изменен с пяти лет на десять.Борьба с майнингом криптовалютАбхазские депутат приняли поправки в законодательные акты в сфере борьбы с майнингом в первом чтении.Согласно изменениям, оборудование для добычи криптовлюты будет конфисковываться при первичном присоединении к электросетям и нарушении законодательства. Конфискация будет осуществляться на основании решения суда.Запрет проектов USAIDМИД Абхазии не будет сертифицировать новые проекты, финансируемые Агентством США по международному развитию (USAID) частично или полностью, заявил глава ведомства Инал Ардзинба.Подчеркивается, что в республике также запрещается реализация проектов, направленных на установление контактов между гражданами Абхазии и Грузии.Кроме того, региональный руководитель USAID на Кавказе Джон Пеннел был Абхазии объявлен персоной нон-грата. Юбилей агенства "Россия сегодня"9 декабря медиахолдингу "Россия сегодня" исполнилось десять лет. С памятной датой сотрудников агентства поздравил президент Абхазии Аслан Бжания. Он назвал неоценимыми дружественные взаимоотношения, которые сложились у республики с медиагруппой и ее руководством, и пожелал коллективу "России сегодня", чтобы его работа и вклад в медиаиндустрию продолжали вдохновлять людей еще на протяжении многих лет.Президент России Владимир Путин также поздравил коллектив медиагруппы "Россия сегодня" с 10-летием, отметив, что она "объединяет большую, сплоченную команду талантливых профессионалов, которые оперативно и достоверно" освещают события в стране и мире.С праздников сотрудников агентства и его гендиректора Дмитрия Киселева поздравила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.Как подчеркнула Матвиенко, журналисты "России сегодня", находясь на информационной передовой, "решают важнейшую задачу – отражают и формируют общественное мнение", доводят "правду о нашей стране, ее честной и открытой позиции до всего мира, тем самым укрепляя взаимопонимание между народами".Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин также направил информагенству свои поздравления, отметив, что его коллектив "отличают высокий профессионализм, творческий и ответственный подход к делу".Министр иностранных дел Сергей Лавров особо отметил, что в эпоху беспрецедентного давления на российские медиа за рубежом коллектив "России сегодня" "продолжает "соответствовать высоким профессиональным стандартам честной журналистики".Несчастные случаиНа этой неделе стало известно о пожаре со смертельным исходом - в нем погиб 22-летний мужчина.Частный двухэтажный дом загорелся в селе Гуп 3 декабря. Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 14:37. Огонь тушили два расчета пожарно-спасательных частей Очамчырского и Ткуарчалского районов.Также рано утром в четверг, 7 декабря, на Бзыбском мосту произошла смертельная авария - столкнулись два автомобиля Toyota Alphard и Volkswagen.Уточняется, что водитель "Тойоты" выехал на встречную полосу и не справился с управлением. Он доставлен в Гудаутскую больницу. Водитель "Фольксвагена" погиб на месте.

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