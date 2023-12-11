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Внутри страны и за ее пределами: Аслан Бжания провел встречу с парламентариями

Внутри страны и за ее пределами: Аслан Бжания провел встречу с парламентариями

В заседании были подняты актуальные вопросы социально-экономического развития страны, в том числе, оснащение армии, поиск новых источников дохода для... 11.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-11T19:58+0300

2023-12-11T19:58+0300

2023-12-11T20:14+0300

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СУХУМ, 11 ноя - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с депутатами Народного Собрания, с которыми обсудил актуальные вопросы внутренней и внешней политики республики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Внешние угрозыПрезидент подчеркнул, что за 30 лет народ Абхазии прошел путь от максимального единения в годы Отечественной войны 1992-1993 годов, до разобщенности по внутриполитическим причинам. Для того, чтобы Абхазия могла чувствовать себя в безопасности, ей нужна современная армия, оснащенная ракетами, дронами и системой ПВО, нужны солдаты, экипированные и обученные в соответствии с требованиями современности, уверен президент. Он добавил, что у республики была возможность перевооружить армию вместе с Россией, но этого не произошло. Сейчас Абхазия занимается оснащением армии за собственные средства, но этих мер недостаточно.Бжания почеркнул, что западные страны во главе с США считают Абхазию не самостоятельным государством, а частью Грузии, и проводят работу для того, чтобы воплотить свои идеи в реальность. "Это им нужно для того, чтобы показать миру ничтожность признания Российской Федерацией нашего суверенитета, а также, чтобы показать Грузии и другим странам региона, что ключ к решению проблем лежит в их кармане. Они делают все возможное и невозможное, чтобы в Абхазии не было никакого развития", - подчеркнул президент.В свою очередь Абхазия определилась со своей внешней политикой, заявил Аслан Бжания, и стремится стать частью новой системы международных отношений, которую строит Россия на базе взаимного уважения всех государств. Тем не менее, добавил он, постоянно полагаться на помощь стратегического партнера республике не стоит, так как большую часть средств Россия будет направлять в регионы, пострадавшие от боевых действий. Внутренние проблемыПрезидент Абхазии отметил, что граждане республики ежедневно сталкиваются с большим количеством проблем, за решением которых вынуждены обращаться к властям. Так, за последние три года поступило более 8700 заявлений об оказании адресной материальной помощи. По большей части, обращения были связаны с ликвидацией последствий наводнений, оплатой за обучение детей и лечением членов семьи. В этих целях из резервного фонда президента и бюджета страны было выделено 1,04 миллиарда рублей, рассказал Аслан Бжания. Он отметил, что финансовые ресурсы Абхазии сильно ограничены. У государства много социальных обязательств, и средств на то, чтобы переоснастить армию, провести реформы в сфере образования и здравоохранения, восстановить коммуникации и энергетику, не хватает. Источником доходов для Абхазии может послужить транзит и логистика, которые сейчас продолжают развиваться, а также туризм, который должен быть круглогодичным. Возможно и развитие промышленности и рынка услуг, но риски должны нести предприниматели и инвесторы, а не государство. Поэтому, по мнению президента, Абхазии нужно совместить спрос с имеющимися ресурсами и сложившимися политическими и рыночными реалиями. "Таким ответственным, выгодным для государства и народа способом получения средств на самые важные цели является проект закона о правовом статусе апартаментов и апарт-отелей, который уже поступил на рассмотрение в Народное Собрание, и с которым вы имели возможность ознакомиться. В равной степени это касается и межправительственного соглашения о взаимном о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам, Соглашения между правительствами Республики Абхазия и Российской Федерации об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Абхазии, и других", - сказал Аслан Бжания.Говоря об экономической ситуации в стране, президент отметил, что из 145 тысяч трудоспособных граждан, согласно статистике, 75 тысяч нигде не работают. В республике необходимо создавать рабочие места, а для этого требуется привлечь не менее 300 миллиардов рублей инвестиций. В числе тем, затронутых на совещании, также были проблемы энергетической отрасли Абхазии. Глава государства отметил, что закон об изъятии и последующей конфискации оборудования для добычи криптовалют, принятый в первом чтении, необходимо принять незамедлительно, расширив его действие и на трансформаторы, которые используются исключительно для майнинга.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231211/politolog-o-reshenii-putina-vydvigatsya-v-prezidenty-vazhno-i-dlya-abkhazii-1049411089.html

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