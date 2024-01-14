https://sputnik-abkhazia.ru/20240114/fantastika-komedii-i-kriminal-samye-ozhidaemye-premery-2024-goda-1049817427.html

Фантастика, комедии и криминал: самые ожидаемые премьеры 2024 года

Фантастика, комедии и криминал: самые ожидаемые премьеры 2024 года

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило список самых ожидаемых кино и сериалов, выход которых запланирован в 2024 году. 14.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-14T17:50+0300

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SputnikФильмы"Дюна: часть вторая"Премьера второй части эпического научно-фантастического фильма режиссера Дени Вильнева "Дюна: часть вторая" намечен на 1 марта 2024 года. Первая часть ленты вышла на большие экраны в 2021 году.Фильм основан на одноименном романе Фрэнка Герберта, и сценарий первой его части максимально приближен к сюжету книги. Поклонники ленты, вероятно, ожидают того же самого и от второй части.События в фильме развиваются в далеком будущем. К тому времени человечество научилось перемещаться по космосу с огромной скоростью, преодолевать световые года за считанные минуты и осваивать новые планеты. Основные события в ленте разворачиваются на пустынной планете Арракис, где идет война за власть и ресурсы.Главный герой Пол Атрейдеса вместе со своими сторонниками продолжит борьбу и сумеет собрать огромную армию фременов для войны с безжалостным Харконненом. Благодаря его отваге и поступкам Пол становится в глазах соратников мессией из мифов."Джокер: Безумие на двоих"Обладатель премии "Оскар" за роль Джокера в фильме 2019 года Хоакин Феникс снова готов порадовать киноманов своей захватывающей игрой уже во второй части ленты, которая выйдет в октябре 2024 года под названием "Джокера: Безумие на двоих".Сумасшедший преступник Артур Флек под псевдонимом Джокер продолжает терроризировать город, но уже не в одиночку. К нему присоединяется небезызвестная психопатка Харли Квинн, с которой его связывают довольно странные, но в своем роде романтические отношения. Роль Квинн сыграет эпатажная Леди Гага."Гладиатор 2"В мае 2000 года на большие экраны вышел фильм "Гладиатор" режиссера Ридли Скотта. Сказать, что эта лента покорила сердца миллионов людей и ее можно пересматривать вновь и вновь даже спустя 24 года, ничего не сказать.С учетом этих фактов и того, что "Гладиатор" завоевал пять премий "Оскар" и множества других наград, сделал актера Рассела Кроу мировой звездой, ожидания зрителей довольно завышенные. Повторить фурор первой части фильма будет определенно сложно, но не исключено, что возможно.Во второй части Рассела Кроу в роли Максимуса Децима Меридия, мы явно не увидим, так как он погиб в бою против императора Коммода на гладиаторской арене, но нас ждут события спустя 25 лет после той драматичной схватки. Главным героем станет сын Луциллы и Максимуса – Луций. Его сыграет ирландский актер Пол Мескал. Дата выхода фильма намечена на ноябрь 2024 года."Дэдпул 3"Основанный на комиксах Marvel американский комедийный супергеройский фильм с Райаном Рейнольдсом в главной роли Дэдпула вышел на большие экраны в 2016 году и набрал немало поклонников. Спустя два года вышла вторая его часть, а в июле этого года ожидается третья часть."Дэдпул 3" – крупнейший фильм вселенной Marvel, где будут представлены мутанты из вселенной "Люди Х". Интересной частью сюжета станет то, что один из наиболее популярных мутантов – Росомаха в роли Хью Джекманапоявится в этой ленте. Выход фильма запланирован на июль 2024 года.5- "Властелин колец: война рохирримов"В декабре 2024 года поклонников произведений Джона Толкина и их экранизаций ждет знаменательное событие – выход фильма "Властелин колец: война рохирримов". Особенно радует то, что это произойдет на фоне провального первого сезона сериала "Властелин колец: кольца власти", в который было вложено около одного миллиарда рублей, что сделало сериал самым дорогим за всю историю кинематографа, но явно не самым лучшим.Действие происходит за 260 лет до начала событий, описанных в романе "Властелин колец" повествует историю девятого короля Рохана Хельма Молоторукого и обороны крепости Хорнбург в Хельмовой Пади.Сериалы"Дом дракона" второй сезонВышедший в 2022 году сериал из вселенной "Игры престолов" "Дом дракона", бесспорно, оправдал ожидания поклонников этого жанра и самой картины, что было непросто сделать после заданной планки "Игры престолов"."Дом дракона" повествует о событиях, которые произошли за 200 лет до уже знакомых нам захватывающих и, порой, шокирующих историй. Сериал о династии Таргариенов и о том, как они удерживают власть, как они справляются с предательством, личными потерями и о том, какие они принимают решения при непростых обстоятельствах.Как и "Игра престолов", этот сериал не лишен неожиданных сюжетных поворотов, ярких образов, захватывающих сцен. Второй сезон будет о гражданской войне в королевстве Вестерос. Премьера состоится летом 2024 года."Уэнсдей" второй сезонНастоящим хитом 2022-2023 года стал сериал "Уэнсдей" о хмурой и безэмоциональной девочке с экстрасенсорными способностями. Великолепная игра Дженны Ортега и ее яркий образ завоевали миллионы поклонников и позволили набрать миллиард часов просмотра на платформе Netflix.О втором сезоне пока известно не так много, но шоураннеры сериалы поделились некоторыми деталями. Например, во втором сезоне будет уделено особое внимание взаимоотношениям главной героини и ее матери."Настоящий детектив: Ночная страна"Культовый криминально-драматический сериал " Настоящий детектив" снова вернется на экраны. В 2024 году объявлен выход четвертого сезона ленты. Для тех, кто еще не посмотрел ни один из сезонов, стоить знать, что каждый сезон не связан с предыдущим.В этот раз действия разворачиваются на арктической научной станции на Аляске, где без следа пропадает несколько человек. Расследованием произошедшего будут заниматься две женщины-полицейские, которых сыграли Джоди Фостер и Кали Рейс.Им предстоит не только выяснить, что произошло на станции, но и пролить свет на множество ужасающих тайн местных жителей, а также бороться с собственными демонами."Однажды в Абхазии" 2В конце 2023 года на стриминговых сервисах появился российский сериал, снятый абхазским сценаристов Тимуром Тания и с участием абхазских актеров, как профессиональных, так и любителей этого творчества.По словам самого Тимура Тания, "Однажды в Абхазии" – это история про обычного жителя республики, сотрудника МЧС, который столкнулся с несправедливостью, исходящей от власти. Такая история могла произойти где угодно.Будет ли продолжение "Однажды в Абхазии", пока неизвестно, но Тимур Тания уже проводил опрос на своей страничке в социальной сети Фейсбук среди подписчиков о том, стоил ли снимать второй сезон, и подавляющее их большинство было "за"."Слово пацана: кровь на асфальте"Нашумевший в 2023 году российский телесериал "Слово пацана: кровь на асфальте" может получить продолжение. Это пока не точно, но миллионы зрителей определенно этого хотели бы. Нельзя не упомянуть, что по популярности в России "Слово пацана" обошло даже "Игру в кальмара".Как пишу СМИ, изначально режиссер Жора Крыжовников планировал завершить сериал на первом сезоне, но сериал с историей о погрязших в криминале подростках 1990-х оказался настолько успешным, что продолжению быть.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20221113/ostorozhno-spoyler-serial-dom-drakona-1043087507.html

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