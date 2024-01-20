https://sputnik-abkhazia.ru/20240120/vrachi-otgovarivayut-ot-etogo-k-chemu-khotyat-prinudit-roditeley-v-rossii-1049890741.html

"Врачи отговаривают от этого": к чему хотят принудить родителей в России

"Врачи отговаривают от этого": к чему хотят принудить родителей в России

В России кратно выросла заболеваемость корью и коклюшем, продолжают распространяться грипп и ковид. 20.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-20T14:15+0300

2024-01-20T14:15+0300

2024-01-20T14:15+0300

здравоохранение

россия

наука

вакцинация

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На этом фоне все чаще звучат обвинения в адрес тех, кто принципиально отказывается от вакцинации и не позволяет делать прививки своим детям. В регионах медицинским диссидентам уже грозят административными мерами. Однако эксперты считают: прежде чем привлекать к ответственности нерадивых родителей, нужно решить более серьезную проблему. В ситуации для РИА Новости разбирался Захар Андреев.Рост в 288 разВ России ускорилось распространение коклюша — бактериальной инфекции, которая поражает дыхательные пути и вызывает сильный кашель. Если за весь 2022-й зарегистрировали чуть более трех тысяч случаев, то за девять месяцев 2023-го — почти 28 тысяч, сообщил в середине января “Коммерсант”.Врачи напрямую связывают распространение болезней с количеством вакцинированных. “Вспышки кори и коклюша это подтвердили — они начались именно среди непривитых детей и взрослых”, — говорит педиатр Татьяна Кашкина.В абсолютных цифрах зараженных пока немного, хотя тенденция тревожная. В Роспотребнадзоре успокаивают: ситуация под контролем, а вакцин в регионах хватает. Проблема в том, что прививаться хотят далеко не все."Взбалмошные матери"Отказ от вакцин — а также от "официальной" медицины вообще — пользуется сейчас большой популярностью. Сетевые проповедники таких идей могут иметь десятки тысяч подписчиков.Много антиваксеров среди религиозных и квазирелигиозных групп — например, неоязычников. Часто антивакцинаторство идет "в пакете" с сыроедением и праноедением. Известны случаи, когда у родителей — адептов подобного образа жизни — непривитые дети умирали от того же коклюша. Однако никакой статистики о том, насколько сильно именно антипрививочники влияют на эпидемиологическую обстановку в стране, не существует.Тем не менее родители, которые не позволяют вакцинировать детей, в последние месяцы стали объектом жесткой критики. Так, бывший главный санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко обвинил “взбалмошных матерей" в срыве плана по вакцинации школьников от гриппа. При этом сами взрослые, по его словам, все необходимые прививки в свое время получили.В администрации президента и вовсе сравнили деятельность антипрививочников с политикой Гитлера: тот призывал лишать население оккупированных территорий вакцин и средств гигиены.“Сегодня антиваксеры забрасывают нам тезисы о том, что "нет, вакцина, надо еще подумать, пусть она сначала еще себя оправдает". А между тем каждый день будет умирать тысяча человек", — заявлял начальник управления по общественным проектам администрации президента Сергей Новиков. Он отказался считать позицию таких людей проявлением "гражданского общества или демократии"."Меры, которые могут принимать"В Свердловской области решили не ограничиваться увещеваниями. Заместитель руководителя местного управления Роспотребнадзора Анжелика Пономарева в начале декабря сообщила, что данные о родителях-антипрививочниках начали активно передавать в органы опеки. “Чтобы они воздействовали на родителей и принимали меры, какие могут принимать", — цитируют ее заявление СМИ.Однако не ясно, о каких именно мерах может идти речь. В Роспотребнадзоре на запрос РИА Новости не ответили.По закону россияне имеют право на письменный отказ от профилактических прививок — как для себя, так и для своих детей. Никакого наказания за нежелание проходить вакцинацию не предусмотрено, отмечает адвокат Олег Матюнин.Единственные возможные последствия — без нужных прививок могут временно запретить посещение детского сада или школы во время эпидемий. Кроме того, без вакцинации не пускают в некоторые страны.Сделал прививку? Сиди домаВ отдельных случаях воспитанника детского сада или школьника, у которого нет прививки, должны изолировать от остальной группы. Речь о вакцине от полиомиелита. Препарат представляет собой оральные капли, которые содержат ослабленные штаммы вирусов — некоторое время они продолжают “жить” в организме ребенка. Поэтому, согласно СанПиНу, непривитых детей на 60 дней переводят в группу или класс, где нет вакцинированных сверстников.На деле иногда все происходит ровно наоборот: изолируют тех, кто прошел вакцинацию, поскольку таковых намного меньше.“Написали согласие на полиомиелит. Нам сказали — будьте добры перейти в другую группу. Кроме нас, еще переходят четыре человека. Остальные написали отказ. В группе — почти тридцать человек”, — говорит жительница Мытищ Мария, мама одного из воспитанников (имя изменено по ее просьбе).Если же перевод в другую группу или класс по каким-то причинам невозможен, детям с прививкой приходится сидеть дома, хотя принуждать к этому незаконно."Делать не вправе"Но даже если болезнь, от которой должна была защитить вакцина, приведет к инвалидности или смерти ребенка, родителям-антипрививочникам ничего не угрожает.“В УК установлена ответственность за воспрепятствование оказанию медицинской помощи — статья 124.1. Однако к антипрививочникам она неприменима”, — объясняет Матюнин.Дело в том, что закон четко определяет виды медицинской помощи. Она бывает первичная, специализированная, скорая и паллиативная. Прививки же делают в рамках совсем других мероприятий, которые называются иммунопрофилактикой.“Органы опеки не могут воздействовать на "антипрививочников", — констатирует доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве России Михаил Гацко. — Единственное основание изъятия детей закреплено в статье 77 Семейного кодекса России, когда речь идет о непосредственной угрозе жизни и здоровью ребенка. Однако эта норма не детализирована иными нормативными правовыми актами”.По мнению юриста, руководство управления Роспотребнадзора по Свердловской области расширительно трактуют нормы закона, чего делать не вправе. В свою очередь, на момент публикации в региональном ведомстве не ответили на запрос РИА Новости."Может оспорить решение врача"Идею об административном наказании для родителей-антипрививочников критикуют и сторонники доказательной медицины. По словам директора АНО “Коллективный иммунитет”, автора блога ninavaccina Антонины Обласовой, есть куда более серьезная проблема — "экстремально низкий" уровень знаний о вакцинации у российских медиков.“Мы живем в реальности, где врач может сказать, что вакцинация беременной от гриппа и коклюша — это полный бред, хотя министерский Приказ о нацкалендаре указывает, что беременные первые в очереди на прививку от гриппа. А вакцинация от коклюша в период вынашивания спасает от смерти тысячи младенцев по всему миру, — объясняет она. — Но некоторые врачи считают, что дети старше шести лет и взрослые коклюшем не болеют, защита от вакцинации в первые два года пожизненная и не требует ревакцинаций, хотя это не так”.Обласова добавляет, что игнорируются и методические указания Минздрава о ложных причинах медотвода от прививок.“В результате ежедневно дети и взрослые остаются без прививок из-за прыща на щеке или кашля у кота (про кота не шутка), — отмечает эксперт. — Медсестра может оспорить назначения врача, отказаться делать несколько вакцин за один раз, а маме ребенка наговорить, что та пытается ребенка отравить, раз его прививает”.В таких условиях, по мнению Обласовой, применять административные меры воздействия к тем, кто не делает прививки, — значит еще больше озлобить людей, которые просто поверили врачу.Эксперт видит выход в том, чтобы повышать знания о прививках среди медиков. Для этого нужно обратить внимание на вузовское образование. По данным Обласовой, в некоторых медицинских институтах преподают открытые антиваксеры и руководство образовательных учреждений не считает это проблемой. Поэтому, уверена она, надзорным органам следует для начала навести порядок в своей зоне ответственности.

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