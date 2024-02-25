https://sputnik-abkhazia.ru/20240225/sputnik-nedeli-zakon-ob-inoagentakh-i-god-gulia-1050266398.html

Sputnik недели: закон об иноагентах и год Гулиа

Sputnik недели: закон об иноагентах и год Гулиа

Информационное агенство Sputnik Абхазия подготовило обзор наиболее актуальных событий в республике с 19 по 25 февраля. 25.02.2024, Sputnik Абхазия

2024-02-25T21:18+0300

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На прошлой неделе в Абхазии торжественно отметили 150-летие со дня рождения Народного поэта и основоположника абхазской письменности Дмитрия Гулиа, в Общественной палате обсудили закон об иноагентах, а президиум Верховного суда рассмотрел дело о возможных хищениях при ремонте воздушной линии "Ачгуара".Sputnik Строительство аэропортаНа территории Сухумского аэропорта продолжается демонтаж зданий. Строительная техника и рабочие заедут в страну в ближайшее время, доложил президенту Аслану Бжания министр энергетики и транспорта Джансух Нанба.Бжания распорядился предоставить ему план-график строительных работ.Восстановление историиЭтнические абхазы (абаза), прямые потомки беженцев, покинувших историческую территорию проживания абхазов (абаза) после русско-кавказской и русско-турецкой войн, и других событий XIX века могут, получить право на восстановление абхазской фамилии. Об этом сообщила пресс-служба Парламента.Такие поправки в законодательство предлагают принять в первом чтении на следующем заседании Парламента.Закон об иноагентахЗаконопроект об иноагентах обсудили на встрече президент Абхазии Аслана Бжания с членами Общественной палаты.Участники обменялись мнениями о проекте закона. На вопросы членов ОП о его целях и задачах, соответствии нормам Конституции Абхазия ответили секретарь Совбеза Сергей Шамба, министр юстиции Анри Барциц, глава МИД Инал Ардзинба и председатель СГБ Темур Ахиба.Президент Аслан Бжания отметил, что часть организаций, действующих в Абхазии, связана с недружественными России государствами. Он добавил, что за последние несколько лет в республикупоступило более 2 миллиардов рублей от международных структур. При этом масштабных объектов на эти деньги построено не было, на гуманитарные проекты ушло около 15%.Министр юстиции Анри Барциц, в свою очередь, подчеркнул, что закон не противоречит этим нормам и не нарушает базовые гражданские права людей. Статьи закона определяют политическую деятельность субъекта исключительно в рамках целей этого закона, и устанавливают сферы, которые к ней не относятся: здравоохранение, наука, культура, искусство, социальная сфера и другие.Год ГулиаПрезидент Абхазии Аслан Бжания объявил 2024 год годом Дмитрия Гулиа.В день рождения поэта 21 февраля в Сухуме прошли праздничные мероприятия, возложение цветов, вечер памяти.Преступления и туристыКоличество преступлений в отношении туристов в Абхазии уменьшается с каждым годом. В 2023 году таких было зарегистрировано 50, сообщили в пресс-службе МВД республики.С 1 мая и до 30 сентября личный состав министерства переводят на усиленный режим работы. Сотрудников отзывают из отпусков, под круглосуточный контроль берут популярные общественные места и зоны отдыха, места размещения и транспорт.Нарушения ПДД1479 нарушений ПДД выявили сотрудники ГАИ Абхазии за неделю. 47 водителей привлечены к административной ответственности за управление автотранспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.Восстановление НацгалереиСтроители на этой неделе очистили от мусора второй этаж здания Национальной картинной галереи. Уже на следующей неделе здесь приступят к восстановлению второго этажа.До конца года планируется отремонтировать несколько помещений на втором этаже. Там будут работать сотрудники Нацгалереи. Также будет организовано хранилище для уцелевших после пожара картин и тех, что будут приобретаться в будущем.Оружейная экспозицияУ абхазских оружейников появится собственная экспозиция в Сухумской крепости. Здесь планируют выставлять как современные работы, так и старинные образцы."Мы должны и обязаны передавать, развивать, не потерять и популяризировать нашу культуру. Для нашего народа большая трагедия , что в годы Отечественной войны народа Абхазии многие артефакты были утрачены безвозвратно. Поэтому важно сохранить и рассказать об этих предметах, показать как их использовали.", – рассказал Sputnik зампредседателя союза художников кузнецов-оружейников республики Рауль Кобахия.Работы проводят на собственные средства союза.Игры будущегоДелегация Госкомспорта Абхазии во главе с Таращем Хагба находится в Казани. Представители республики принимают участие в церемонии открытия первых "Игр будущего".Также Таращ Хагба обсудил подписание меморандума о сотрудничестве с первым замминистра спорта Халилом Шайхутдиновым, принял участие во встрече руководителей иностранных делегаций на мероприятии и посетил музей спорта Татарстана.Фестиваль молодежиАбхазия впервые примет участие во Всемирном фестивале молодежи в Сириусе.Республику будут представлять 100 человек, десяти из них нет 18 лет, рассказал Sputnik глава молодежного отдела Госкомспорта Идрис Кара-Осман-оглы."Будут разные программы, связанные с образовательным сегментом: это социология, политика, очень много площадок, где наши молодые люди могут проявить себя во всей красе", - сказал он.По словам Кара-Осман-оглы, после форума участники из Абхазии смогут посетить российские города по программе "Регионы России".Экспорт мимозы33 тонны мимозы вывезли из Абхазии по данным на 21 февраля.В аналогичный период 2023 года было вывезено 30 тонн цветов, а за весь прошлый год – 270 тонн, рассказал Sputnik и.о. главы Госинспекции по карантину растений Омар Цвижба.Помощь культуреМинкультуры Южной Осетии перечислило Национальной картинной галерее Абхазии 145 тысяч рублей.Деньги зачислены на спецсчет Минкультуры Абхазии. И. о. министра Динара Смыр поблагодарила югоосетинскую коллегу Раду Дзагоеву и творческую интеллигенцию за поддержку братского народа.Дело об "Ачгуаре"Президиум Верховного суда Абхазии отменил постановление Сухумского горсуда и определение Кассационной коллегии по уголовным делам ВС по жалобе Адгура Ардзинба о признании незаконными действий первого заместителя Генпрокурора Дамира Квициния и бездействия Генпрокурора Адгура Агрба при проверке сообщения о возможных хищениях при приобретении материалов для капремонта ВЛ "Ачгуара".Дело передали в суд первой инстанции на новое судебное рассмотрение.Сухумский горсуд 29 июня 2023 признал незаконным бездействие Генпрокурора Абхазии по организации проверки сообщения о преступлении при приобретении материалов для капремонта ВЛ "Ачгуара". В части признания незаконными действия первого заместителя жалобу не удовлетворили.Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда 29 июня 2023 года оставлено без изменения постановление Сухумского городского суда.

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