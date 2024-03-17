https://sputnik-abkhazia.ru/20240317/sputnik-nedeli-pamyat-o-martovskom-nastuplenii-i-vybory-prezidenta-rossii-1050500188.html

Sputnik недели: память о Мартовском наступлении и выборы президента России

Sputnik недели: память о Мартовском наступлении и выборы президента России

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 11 по 17 марта. 17.03.2024, Sputnik Абхазия

2024-03-17T22:04+0300

2024-03-17T22:04+0300

2024-03-17T22:04+0300

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На этой неделе в Абхазии почтили память погибших в Мартовском наступлении в Отечественной войне 1992-1993 годов, в республике прошло голосование на выборах президента Российской Федерации, Сухуме прошел Форум молодежи Абхазии.Памятные мероприятия15 и 16 марта по всей республике прошли памятные мероприятия, связанные с 31-летием Мартовского наступления. В Парке Славы в Сухуме прошла церемония возложения цветов в которой приняли участие ветераны войны, родственники погибших, президент Аслан Бжания, премьер-министр Александр Анкваб, спикер Парламента Лаша Ашуба, секретарь Совбеза Сергей Шамба.Сначала наступление развивалось успешно, но после того как грузины подтянули резервные силы, бойцы оказались в западне и три дня отступали под шквальным огнем. В операции с абхазской стороны погибли 222 человека, 23 пропали без вести.Выборы президента России17 марта в Абхазии состоялись выборы президента Российской Федерации. Голосование проходило на 30 избирательных участках. Президент Абхазии Аслан Бжания принял участие в досрочном голосовании на выборах президента в российском посольстве в Сухуме.Вместе с Бжания на выборах проголосовали вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, глава Администрации президента Абессалом Кварчия, председатель Совбеза Сергей Шамба.В воскресенье, 17 марта, в Абхазии открылось 30 избирательных участков. Правом принять участие в голосовании воспользовались многие жители республики.Вечер памяти Таифа АджбаВечер памяти пропавшего без вести в годы Отечественной войны народа Абхазии поэта Таифа Аджба прошел в Гудауте в день его 85-летия.В мероприятии участвовали руководство района, глава Минпросвещения Инал Габлия, представители Минобразования России, члены семьи и родственники писателя, односельчане, общественность.Ученики Ачандарской школы имени Таифа Аджба прочитали стихотворения, на сцене выступили вокальные и хореографические ансамбли. Также собравшимся показали архивные фотографии и видео, на которых запечатлен писатель.Таиф Аджба родился 11 марта 1939 года. Во время Отечественной войны народа Абхазии грузинские гвардейцы вывезли поэта из его дома в Сухуме, после чего о его судьбе ничего не известно. По неподтвержденной информации, Таифа Аджба расстреляли после долгих пыток.Форум молодежи АбхазииФорум молодежи Абхазии состоялся в Сухуме в преддверии выборов президента России. На нем присутствли президент Аслан Бжания, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, премьер-министр Александр Анкваб, спикер Парламента Лаша Ашуба. Участники обсудили актуальные вопросы абхазо-российских отношений.Выступая перед собравшимися, президент Аслан Бжания подчеркнул, что Россия первой признала право Абхазии на самоопределение, право жить в своем доме и говорить на своем языке, развивать свою культуру и экономику, право быть самими собой.Он добавил, что "именно ради возможности иметь это лучшее будущее многие молодые люди из Абхазии ушли добровольцами СВО на Украине, где сейчас Россия борется с агрессивным нацистским режимом и его вдохновителями за новое, справедливое мироустройство".Глава Госкомспорта Абхазии Таращ Хагба в своем выступлении сказал, что благодаря восстановлению спортивной инфраструктуры число спортсменов в Абхазии ежегодно увеличивается.Он отметил, что финансовую помощь в постройке стадионов, спортивных залов и площадок республике оказывает Россия. Благодаря этому растет и количество российских спортсменов, приезжающих в Абхазию для участия в различных соревнованиях.Приговор по тройному убийствуВерховный суд Абхазии вынес решение по делу о тройном убийстве на набережной Сухума, совершенном в 2019 году.Решением коллегии ВС Абхазии:Приговор может быть обжалован в Кассационную коллегию Верховного суда по уголовным делам.Реставрация смотровой площадкиРеставрация смотровой площадки у Сухумской горы завершена. Там впервые установили подсветку. Работы проводились в течение года и обошлись городу в 10 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Администрации Сухума.По словам главы "Горстройпроекта" Астамура Пипия, из России привезли специалиста, который обучил местных рабочих.Интернет-провайдер "Система", по его словам, планирует за свой счет установить на площадке камеры видеонаблюдения.Юбилей Государственного архива15 марта исполнилось 95 лет. История Государственного архива Абхазии начинается с мая 1921 года, когда в республике был издан приказ о том, что все частные лица, которые обладают архивными документами, должны сдать их в канцелярию Комиссариата по внутренним делам Абхазии.В первые месяцы Отечественной войны народа Абхазии грузинскими войсками было совершено то, что в республике называют актом вандализма – 22 октября 1992 года здание архива было подожжено.Основная часть документов находилась в центральном корпусе здания, который сгорел полностью. В тот момент на постоянном хранении числилось 176 343 дела в 673 фондах, уничтожено было 160 тысяч дел. Эти документы относились к 1810-1980 годам, некоторые из них были опубликованы в сборниках, но большинство – утеряно безвозвратно.К счастью для историков и архивистов, часть особо ценных документов хранилась не только на бумажных носителях, ученые создали фотокопии на пленках. Они хранились в двух небольших церквушках, которые были расположены недалеко от самого здания архива.День рождения поэта13 марта исполнилось 120 лет со дня рождения известного абхазского поэта Иуы Когония. Иуа Когониа родился в 1904 году в селе Кутол Кодорского уезда. Это место сегодня по праву считается колыбелью абхазской литературы. Будущий писатель с детства интересовался устным народным творчеством – сказками, героическими сказаниями, народной поэзией, пословицами и поговорками. Впоследствии фольклорные материалы легли в основу его поэзии, в частности поэм.В истории развития национальной литературы, обращение авторов к фольклорным традициям встречается довольно часто, в особенности во время становления отечественной литературы.Эта особенность присуща и творчеству Иуы Когония – используя богатство устного народного творчества, он создал произведения, которые насыщены фольклорным материалом. Из-под пера автора вышли такие поэмы, как "Абаата Беслан", "Навей и Мзауч", "Хмыч охотник", "Ашуба Данакей и Бакук", "Мшагу Кьяч и Папба Рашит", "Сван Мырзакан" и другие.Проверка ГенпрокуратурыПриродоохранная прокуратура Абхазии проводит проверку по факту гибели дельфинов и массовой гибели чомг, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.По данным председателя Госкомитета по экологии Савелия Читанава, пять дельфинов, найденных на берегу в селе Адзюбжа, погибли из-за попадания в камбальные сети.Отмечается, что инспекторы-экологи проводят рейды в Очамчырском районе. Они изымают незаконные орудия лова и устанавливают их владельцев.Государственная ветеринарная служба Абхазии направила биоматериал погибших птиц на исследования в Кропоткинскую краевую ветеринарную лабораторию в Краснодарском крае. Согласно экспертизе, чомги погибли из-за птичьего гриппа, который также опасен для человека. По результатам проверки будут приняты предусмотренные законом меры.

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