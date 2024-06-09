https://sputnik-abkhazia.ru/20240609/sputnik-nedeli-forum-v-pitere-liven-v-abkhazii-i-rezolyutsiya-oon-1051313519.html

Sputnik недели: форум в Питере, ливень в Абхазии и резолюция ООН

Sputnik недели: форум в Питере, ливень в Абхазии и резолюция ООН

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 3 по 9 июня. 09.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-09T23:25+0300

2024-06-09T23:25+0300

2024-06-09T23:25+0300

в абхазии

абхазия

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/06/09/1051313352_0:1:2049:1153_1920x0_80_0_0_f930619e0243b376e322a96c86c52369.jpg

О том, как прошел Петербургский международный экономический форум, в котором участвовали представители Абхазии, на какие вопросы журналистов ответил глава республики Аслан Бжания, как отметили День защиты детей и какими были последствия от ливня в Сухуме и Гулрыпше, читайте в материале Sputnik.Экономический форум в Питере XXVII Петербургский международный экономический форум проходил с 5 по 8 июня. В нем во главе с президентом Абхазии Асланом Бжания приняла участие делегация из республики.В состав делегации вошли министр энергетики и транспорта Джансух Нанба, министр экономики Кристина Озган и председатель Арбитражного суда Фатима Квициния. Кроме того, в форуме участвовала и делегация Парламента Абхазии. Двустороннее экономическое сотрудничество он обсудил с зампредседателя правительства России Александром Новаком, губернаторами Петербурга и Ленинградской области Александром Бегловым и Александром Дрозденко, главами Башкирии, Адыгеи и других республик Северного Кавказа.На встречах были затронуты вопросы развития торгово-экономических связей, инвестиций, туризма, инфраструктурные проекты. Также делегация из республики была участницей пленарного заседания, на котором выступил президент России Владимир Путин 7 июня.На полях форума Аслан Бжания дал интервью РИА Новости. Отвечая на вопрос прессы, в частности, он отметил, что Абхазия ждет российских инвестиций в свою экономику."Мы укрепляем наше взаимодействие во всех сферах. И, конечно же, одно из ключевых направлений – это российские частные инвестиции в экономику Абхазии. Мы хотим, чтобы русский капитал присутствовал в Абхазии", - сказал Бжания.Он подчеркнул, что в республике четко себе представляют будущее страны как братское будущее двух государств - России и Абхазии.Глава государства также затронул вопрос открытия Сухумского аэропорта. По его прогнозам, после того, как это произойдет, турпоток в республику увеличится на 50%.По словам главы государства, после открытия аэропорта в Абхазии самолеты из него будут летать в семь российских городов. Кроме того, он добавил, что страны ведут работу по упрощению пограничного контроля.По сообщению пресс-службы президента, Аслан Бжания также 8 июня с однодневным визитом Чеченскую Республику и встретился с ее главой Рамзаном Кадыровым.К тому же, делегация из Абхазии приняла участие в Международном молодежном экономическом форуме, прошедшем в рамках ПМЭФ-2024 в Санкт-Петербурге. Повестка охватила все сферы, в которых могут реализовать себя молодые люди — от IT до туризма.Сессия ПарламентаНа минувшей неделе состоялось заседание Парламента Абхазии. Депутаты приняли в окончательном чтении закон "Об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования".Согласно документу, каждый гражданин Абхазии, иностранный гражданин, а также лицо без гражданства, занимающиеся трудовой деятельностью на территории республики, должны быть застрахованы — для каждого будет создан индивидуальный лицевой счет с постоянным страховым номером.Это нужно для установления точного количества занятого населения, сказал представлявший законопроект депутат Леонид Лакербая. Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.Парламент Абхазии начал работу над проектом закона о поправках в Конституцию, внесенным на рассмотрение президентом с учетом предложений Комиссии по конституционной реформе.Спорная резолюцияНа 78-й сессии Генассамблеи ООН по инициативе Грузии и еще 63 стран была приняла резолюция "Положение внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии, Грузия, и Цхинвальского региона/Южной Осетии, Грузия".В ней выражается озабоченность "насильственным изменением демографической ситуации" и подчеркивается необходимость разработки механизма для беспрепятственного возвращения беженцев. Документ одобрили 103 государства, против выступили 9 стран, в том числе Россия, Никарагуа и Беларусь.На это решение отреагировал МИД Абхазии, который заявил, что резолюция носит предвзятый характер и не отражает ситуацию в регионе."Становится очевидным, что так называемое международное сообщество своими односторонними действиями демонстрирует полное нежелание учитывать позицию Республики Абхазия по данному вопросу", – сообщается в публикации.МИД призвал Генассамблею проявить политическую волю и обеспечить участие Абхазии в работе профильных комитетов ООН. Республика имеет право донести свою позицию до мира, это соответствует духу устава Организации Объединенных Наций и принципам демократии.Суд и задержаниеВерховный суд Абхазии признал гражданина Сирии Амера Халила виновным в убийстве с особой жестокостью, сообщает Генпрокуратура.Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы, обвиняемый страдает хроническим психическим расстройством в форме заболевания головного мозга. Он не мог отдавать отчет в своих действиях и представляет особую опасность для себя и окружающих.Халил направлен на принудительное лечение в отделение строгого наблюдения Республиканской психиатрической больницы.19 декабря 2022 года Амер Халил в состоянии алкогольного опьянения после конфликта с соседкой, россиянкой Ольгой Лютовой, нанес ей 87 колото-резаных ранений.Сотрудники УКОН МВД Абхазии совместно с уголовным розыском Гудаутского РОВД задержали в Гагрском районе гражданина России Александра Ахмедова по подозрению в сбыте наркотиков.При досмотре у него обнаружили 95 свертков с метадоном, еще пять нашли в закладках в Гудаутском районе. Общая масса изъятого вещества — 93,075 грамма.Житель Сочи ввез наркотики на территорию Абхазии в обуви. Он делал закладки, фотографировал и отправлял геолокацию в Telegram координатору под псевдонимом "Лева брат".День защиты детейИз-за плохой погоды празднование Международного дня защиты детей пришлось перенести с 1 на 2 июня в Гудауте и на 3, 4 июня в Сухуме.В Гудаутском парке имени Ленина прошел концерт с участием юных вокалистов и танцевальных коллективов. Также были организованы выставки картин, мастер-класс по раскрашиванию, шоу мыльных пузырей и аниматоров.В Сухуме в парке имени Тараса Шамба собравшимся показали музыкальный спектакль "Приключение Русалочки", также выступили гимнасты Сухумской детско-юношеской школы. Для детей организовали развлекательную интерактивную программу с танцами и играми.Восьмой год подряд благотворительный фонд "Ашана" совместно с рестораном быстрого обслуживания "Aburger" провели акцию "Добрый картофель. Праздник детства".Еще одна праздничная локация была в парке у Абхазского государственного драмтеатра. Там организовали развлекательную программу для детей с участием аниматоров, также прошел конкурс рисунков на асфальте. Кроме того, на театральной площади состоялся праздничный концерт "Ахәыҷра" (Детство), на котором выступили детские хореографические и вокальные коллективы.Последствия ливняНекоторые районы Сухума подтопило после сильного ливня в ночь с 8 на 9 июня, сообщает МЧС Абхазии.Наибольший урон непогода нанесла в районе Каштака. Вода залила дворы и первые этажи домов, в некоторых местах ее уровень доходил до метра. Движение автотранспорта было затруднено. На этом участке республиканской трассы образовалась пробка.Из-за сильного ветра на проезжую часть у заправки также упало дерево. Его распилили и дорогу свободна, уточнили в ведомстве. Из-за дождя из берегов вышла река Сухумка. В результате подтопило улицу Лакоба и набережную в районе правительственных зданий. На устранение последствий стихии потребуется больше недели, сказал замглавы администрации Сухума Автандил Сурманидзе.Кроме того, утром в воскресенье в дежурную часть МЧС поступило сообщение о пожаре в частном трехэтажном доме в районе АГУ. Возгорание было ликвидировано. Чердак дома полностью выгорел. Никто не пострадал.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240604/lakerbaya-rasskazal-o-zakonakh-ob-immunoprofilaktike-i-ob-uchete-v-sisteme-strakhovaniya-1051260317.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240605/mid-abkhazii-rezolyutsiya-genassamblei-oon-ne-otrazhaet-realnuyu-situatsiyu-v-regione-1051280216.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240605/sud-v-abkhazii-priznal-grazhdanina-sirii-vinovnym-v-ubiystve-s-osoboy-zhestokostyu-1051275671.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240603/mezhdunarodnyy-den-zaschity-detey-otmetili-v-sukhume-1051264485.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия