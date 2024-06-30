https://sputnik-abkhazia.ru/20240630/sputnik-nedeli-ubiystvo-na-psou-i-problemy-ekskursovodov-1051519510.html

Sputnik недели: убийство на "Псоу" и проблемы экскурсоводов

Sputnik недели: убийство на "Псоу" и проблемы экскурсоводов

Sputnik Абхазия

Sputnik подготовил обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 24 по 30 июня. 30.06.2024, Sputnik Абхазия

2024-06-30T22:39+0300

2024-06-30T22:39+0300

2024-06-30T22:39+0300

в абхазии

абхазия

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Перестрелка на "Псоу" Один человек был убит и трое ранены в результате стрельбы на КПП "Псоу" в воскресенье, 23 июня. На стадии возбуждения уголовного дела было установлено, что 23 июня, примерно в 16:00, группа лиц на машине марки Cherry подъехала к КПП "Псоу" и устроила стрельбу из автомата Калашникова. Преступники совершили 27 выстрелов. В результате Даур Камлия получил огнестрельное ранение в брюшную полость. Аслан Акаба был смертельно ранен. Аида Задикян получила ранение в правое плечо, Леван Цицибава — в область левой голени. Раненые были доставлены в медучреждения, им оказана помощь.Уголовное дело возбуждено по факту убийства, совершенного общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору, умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью двух или более лиц, приготовления к преступлению и покушения на преступление, незаконного приобретения, хранения и перевозки оружия. Причиной происшествия на КПП "Псоу" стал имущественный конфликт, сказал глава МВД Абхазии Роберт Киут на заседании парламентского комитета по правовой политике 25 июня. Машина, в которой находились братья Камлия, выехала из Сухума, за ними ехал второй автомобиль, в котором сидели шесть человек. На границе подозреваемые открыли беспорядочную стрельбу из салона, один из братьев Камлия стрелял в ответ. Затем подозреваемые покинули место преступления на другой машине. Троих подозреваемых задержали сразу, троих объявили в розыск. Один из братьев сумел перейти границу и был задержан уже в Адлере. Киут добавил, что милиция на КПП "Псоу" не представлена, сотрудники МВД приезжают туда только когда получают оперативные сведения о преступлениях. 25 июня МВД сообщило, что были задержаны все подозреваемые в перестрелке. Это Константин Чаговец, братья Батал и Беслан Годжуа, Аслан Какалия, Беслан Какалия и Игоря Чаговец. Согласно решению суда, они заключены под стражу на два месяца. Ситуация в турсфере 24 июня глава Минтуризма Абхазии Теймураз Хишба подал в отставку по собственному желанию. Как уточнили в ведомстве, заявление не подписано и находится на стадии рассмотрения. 25 июня в Парламенте прошло заседание комитета по экономической политике и реформам. Темой встречи стало обсуждение проблем в законодательном урегулировании в туристической сфере. В заседании приняли участие вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, глава Администрации президента Абесалом Кварчия, представители Минтуризма и туристического сообщества. Профсоюз экскурсоводов Абхазии не согласен с инициативой правительства о послаблениях для иностранных гидов, сказал глава профсоюза Дмитрий Акуция. Он уточнил, что представители туротрасли встречались с премьер-министром Александром Анкваб, который подчеркнул, что вносить изменения в законодательство не планируется, но возможно подписание соглашений с российской стороной. В законодательствах России и Абхазии есть нормы, предусматривающие, что проводить экскурсии могут только граждане этих стран, сказала вице-премьер, министр экономики Кристина Озган. Но существует несоответствие — многие граждане Абхазии имеют российские паспорта, и правило на них не распространяется. Получив аккредитацию, они могут работать гидами по месту регистрации. Озган подчеркнула, что правительство не планирует вносить изменения в законодательство. Предполагается заключить межправосглашение, оно будет касаться деятельности гидов, которые проводят экскурсии для групп не более 9 человек. Проект документа будет разработан совместно с представителями туротрасли. Туристическое сообщество в ответ предложило совместно с Минтуризма проработать программу поддержки российских компаний, осуществляющих экскурсионную деятельность в Абхазии. По словам представителя ассоциации экскурсоводов "АбхазГид" Линды Ампар, сейчас российские туркомпании могут заключить договор с абхазским юридическим или физическим лицом, или открыть в республике фирму и работать самостоятельно. А профессиональное сообщество может оказать помощь в поиске кадров по точечному предложению, помочь методически, информационно. Спикер Парламента Лаша Ашуба, подытожив заседание, подчеркнул, что при разработке межправсоглашения с Россией нужно в первую очередь исходить из интересов граждан Абхазии. Он отметил, что в противном случае Народное Собрание может его не ратифицировать. Ашуба подчеркнул, что отказываться от диалога с российской стороной нельзя. Помимо соглашения, нужно искать альтернативные варианты решения проблемы, например, создание совместных предприятий. Меморандум о сотрудничестве 27 июня Конституционные суды Абхазии и России подписали меморандум о сотрудничестве. Подписи на документе поставили председатели Диана Пилия и Валерий Зорькин. Цели меморандума — создание основы для взаимодействия и сотрудничества в правовой сфере, обмен опытом конституционно-судебной деятельности, изучение действующего конституционного права обоих государств и практики его применения при разрешении споров. "Меморандум создает основу для долгосрочного и плодотворного сотрудничества между Конституционными судами Абхазии и России. Мы ожидаем, что подписанный меморандум станет отправной точкой для развития взаимодействия между органами конституционного контроля наших стран", — сказала Пилия. Дело о применении насилия к задержанному гражданинуУголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия возбуждено в отношении лейтенанта милиции Манчи Кяхба. Кяхба был опероуполномоченным пункта милиции "Маяк", прикомандированным к первому отделу столичной милиции. Следствием установлено, что 3 февраля 2024 года он нанес не менее 11 ударов кулаками Астамуру Сабекия, задержанному, в том числе по подозрению в применении насилия и оскорблении сотрудников МВД в октябре 2023 года. 28 июня Кяхба был задержан и водворен в изолятор временного содержания СГБ Абхазии. В ближайшее время в Сухумский горсуд будет направлено ходатайство о заключении его под стражу. Зубры в Абхазии Минприроды России по запросу Госкомитета Абхазии по экологии проработало комплексный план по подготовке к ввозу в республику горных зубров. Абхазская сторона направила российским коллегам дорожную карту полгода назад, рассказал на совещании у премьер-министра Александра Анкваб депутат Резо Зантария. "В разговоре с директором Института экологии Романом Дбар мы подошли к тому, что в 1926 году на Аибге был убит последний зубр того времени. Тогда я загорелся идеей восстановить его популяцию. Вышел на Минприроды России. Все переговорные процессы мы продолжаем в течение года", — сказал Резо Зантария. В рамках проекта абхазские специалисты посетят Кавказский природный биосферный заповедник, чтобы ознакомиться с особенностями биологии, экологии горных зубров. Будет создана российско-абхазская рабочая экспертная группа. Разводить животных будут в Псху-Гумистинском заповеднике. Для этого предстоит определить места, пригодные для их обитания. Рекорды Ткуарчала От 50 до 100 тысяч туристов ожидает в этом году Ткуарчалский район, сказал в эфире радио Sputnik глава администрации Исидор Дочия. "У нас такого никогда не было. Мы абсолютно уверены в том, что ежегодно интерес к городу Ткуарчал, к Ткуарчалскому району увеличивается", — отметил Дочия. По его словам, в течение месяца должны завершить работы по асфальтированию дороги от города к Акармаре, где расположены водопады. После этого поток туристов еще больше увеличится, уверен Дочия. Абхазский в Google Абхазский язык стал доступен в Google Переводчике. Переводить слова и даже целые предложения с русского на абхазский и наоборот можно как в приложении, так и на десктопной версии сайта. Это расширение стало самым большим в истории сервиса. Разработчики добавили 110 новых языков, включая осетинский, чеченский и аварский. Поздравления от первого лица Выпускников, окончивших школы с медалями, наградили в Сухуме 28 июня. Их поздравил президент Аслан Бжания. Он пожелал выпускникам счастья, благополучия и крепкого здоровья. "Усердно трудитесь и верьте в свои силы. Ваши знания и усилия обязательно найдут применение в нашей республике, где каждый из вас сможет внести неоценимый вклад в ее процветание и развитие", — сказал он. В этом году школы в Абхазии окончили около 1900 человек. Среди них 9 золотых медалистов и 3 серебряных. Награды для победителей 28 июня президент Абхазии Аслан Бжания лично поздравил призеров игр БРИКС из республики. Медалистам были вручены денежные премии. Обладатель золотой медали по боксу Герман Арджения получил денежное вознаграждение – сертификат на 500 000 рублей, его тренер Элизбар Джологуа – на 250 000 рублей. Серебряный призер по греко-римской борьбе Рамазан Арапханов получил сертификат на 300 000 рублей, его тренер Алихан Арапханов – на 150 000 рублей. Бронзовые призеры по самбо, вольной борьбе, боксу и дзюдо Рахман Напиджиев, Даниил Харчилава, Марат Кокоскерия, Беата Аршба и Инал Гаделия получили по 200 000 рублей, их тренеры Марат Абитов, Рамзик Алабян, Даут Лазба, Альберт Карди-оглы и Андрей Погосов – по 100 000 рублей. Также Арджения удостоился ордена "Ахьдз-Апша" III степени. Бжания подчеркнул, что спортсмены выступили в Казани достойно и ярко, проявив лучшие из качеств, присущих абхазскому народу — упорство, храбрость, стремление к победе. "Вся Абхазия следила за выступлениями, мы болели за вас на каждом этапе соревнований. Гордимся вашими достижениями", — сказал Бжания, пожелал спортсменам дальнейших успехов и новых побед. Сборная Абхазии проявила волю к победе, обойдя на Играх БРИКС многие государства, в том числе Армению и Турцию, сказал российский посол Михаил Шургалин. "Характерно, что все медали получены в дисциплинах, связанных с единоборствами — бокс, борьба, самбо, дзюдо. Это лишний раз подчеркивает силу духа и несгибаемый характер абхазского народа", — сказал он. Шургалин отметил, что участие сборной Абхазии в таком крупном международном турнире имело важное значение, и в этом заслуга не только самих спортсменов, но и спортивных функционеров. Абхазские банкноты в Гонконге Абхазские банкноты представили на выставке в Гонконге. Hong Kong International Numismatic Fair — крупнейшее нумизматическое событие в Азии, и Банк Абхазии участвует в нем в третий раз, сказала Sputnik глава службы внешних связей банка Лиана Агрба. На выставке показали все виды банкнот, в том числе новые, с кавказским оленем, ястребом и леопардом. Несколько тысяч экземпляров купили коллекционеры из разных стран, в том числе из Китая, Таиланда, Сингапура. Многие из них уже знали об Абхазии. "Это первый раз, когда нам не приходилось постоянно рассказать о нашей стране, так как люди уже знали о ней, у них уже были наши банкноты", — сказала Агрба.

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