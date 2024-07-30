https://sputnik-abkhazia.ru/20240730/itogi-pervogo-polugodiya-2024-goda-podveli-v-genprokurature-abkhazii-1051846632.html

Итоги первого полугодия 2024 года подвели в Генпрокуратуре Абхазии

Итоги первого полугодия 2024 года подвели в Генпрокуратуре Абхазии

Sputnik Абхазия

Коллегия Генеральной прокуратуры Абхазии, посвященная итогам за первое полугодие 2024 года, прошла в Сухуме во вторник, 30 июля. 30.07.2024, Sputnik Абхазия

2024-07-30T14:22+0300

2024-07-30T14:22+0300

2024-07-30T14:22+0300

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И.о. первого заместителя генпрокурора Даур Амичба рассказал, что проделан значительный объем работы в сфере надзора за соблюдением законодательства республики.Выявление нарушенийЗа указанный период в Абхазии выявлено 101 нарушение законодательства, за аналогичный период прошлого года - 153. B целях устранения нарушений внесено 46 представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено четыре человека, к административной ответственности - 14 человек. Для принятия процессуального решения в Следственное управление Генпрокуратуры направлен один материал проверки. Управление по надзору за исполнением законодательства провело две плановые проверки. Также была выявлена задолженность по налоговым платежам в бюджет и внебюджетные фонды. Благодаря мерам прокурорского реагирования, были погашены задолженности на сумму более 441 тысячи рублей. По фактам нарушений в действиях должностных лиц было проведено семь проверок.Из них было вынесено четыре представления: три были удовлетворены, одно на стадии рассмотрения. Один материал для принятия процессуального решения направлен в следственное управление Генпрокуратуры, три проверки находятся в производстве.Криминальная статистикаЗа первое полугодие 2024 года в Абхазии зарегистрировано 284 преступления, на 38 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.По словам и.о. первого заместителя генпрокурора Даура Амичба, это свидетельствует о сохранении тенденции прошлых лет к снижению количества преступлений. В числе преступлений четыре убийства, 42 кражи, 93 дела, связанных с оборотом наркотиков, 38 дел о незаконном обороте оружия.За полгода было рассмотрено 17 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия, вынесено 16 обвинительных приговоров в отношении 16 лиц. Один осужден к реальному наказанию, 15 — к условному, сказал и.о. первого заместителя генпрокурора.Он отметил уменьшение числа тяжких и особо тяжких преступлений. Их раскрываемость составила более 40%.Ситуация на дорогах70 ДТП произошло в Абхазии с января по июль 2024 года, на дорогах погибли 20 человек. В первом полугодии 2023 года произошла 71 авария, погибли 28 человек. Эти показатели не свидетельствуют об улучшении ситуации, подчеркнул и.о. первого заместителя генпрокурора Даур Амичба. Основными причинами происшествий остаются нетрезвое вождение, превышение скорости, грубое нарушение правил маневрирования.На заседании генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба призвал районных прокуроров усилить работу по обеспечению безопасности на дорогах. Агрба предложил прокурорам регулярно проводить рабочие совещания с представителями МВД, СГБ и службами, несущими ответственность за состояние дорог.Резонансные делаНа заседании коллегии Генпрокуратуры и.о. первого заместителя генпрокурора Даур Амичба рассказал, что следственное управление Генпрокуратуры продолжает расследовать убийство жительницы Гала Натии Бахтадзе.Бахтадзе пропала в конце июля 2023 года. По подозрению в убийстве был задержан 26-летний Айнар Цвижба. Он заявил, что утопил тело девушки в водохранилище третьей перепадной ГЭС на реке Ингур.Тело пока не обнаружено. По этому делу в компетентных органах России проводится дополнительная судебная молекулярно-генетическая экспертиза.Продолжается предварительное следствие по уголовному делу в отношении бывшего начальника Госинспекции по карантину растений Аркадия Джинджия, главбуха Кана Кварчия и индивидуального предпринимателя Георгия Абхазава. По словам Даура Амичба, длительность расследования связана с большим объемом следственных действий, охватывающих период с 2019 по 2023 год и рядом экспертиз, которые проводятся в России.Ранее сообщалось, что Джинджия и Кварчия заключили с Абхазава договор о поставке ненужного оборудования по двойной цене. Предприниматель обналичил деньги, 5,9 миллиона получили Аркадий Джинджия и Кан Кварчия. Они также подозреваются в трех эпизодах злоупотребления должностными полномочиями и хищения имущества инспекции путем растраты. В ходе проверки, подозреваемые возместили Госинспекции ущерб в 6,5 миллиона рублей.Сотрудничество с Россией14 запросов об оказании правовой помощи направили Генпрокуратура и МВД Абхазии в компетентные органы России в первом полугодии 2024 года. От органов иностранных государств в Генпрокуратуру поступило 17 запросов об оказании правовой помощи. По словам и.о.первого заместителя прокурора Даура Амичба, 10 из них исполнено, семь находятся в производстве. Кроме того, рассматривается вопрос о передаче из России 14 осужденных для дальнейшего отбывания наказания в Абхазии. Из обращений, поступивших с 2016 по 2023 год, троим лицам было отказано из-за отсутствия подтверждения наличия абхазского гражданства.В производстве с 2022 года находятся два запроса Генпрокуратуры России о выдаче россиян И.И. Бабенко и А.В. Сухобокова. По результатам мероприятий, проведенных МВД Абхазии, установить их местонахождение, родственные или иные связи не удалось. В первом полугодии 2024 года Генеральной прокуратурой Абхазии запросы о выдаче в компетентные органы иностранных государств также не направлялись.

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