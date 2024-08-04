https://sputnik-abkhazia.ru/20240804/sputnik-nedeli-otpusk-parlamentariev-lesnoy-pozhar-i-pitsundskiy-festival-1051883337.html

Sputnik недели: отпуск парламентариев, лесной пожар и Пицундский фестиваль

Sputnik недели: отпуск парламентариев, лесной пожар и Пицундский фестиваль

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в Абхазии с 29 июля по 4 августа. 04.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-04T19:51+0300

2024-08-04T19:51+0300

2024-08-04T19:51+0300

абхазия

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О том, какие документы ратифицировали правительства Абхазии и России, о чем говорят итоги работы Генпрокуратуры за полгода, какие находки совершили ученые в Очамчыре и как завершился Пицундский музыкальный фестиваль, читайте в материале Sputnik.SputnikСессия перед каникуламиВ понедельник, 31 июля, в Сухуме прошла последняя весенняя сессия депутатов Парламента. На ней народные избранники ратифицировали два документа - Соглашение между правительствами Абхазии и России об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о режиме торговли товарами от 28 мая 2012 года.По завершении сессии, депутаты Парламента Абхазии ушли на каникулы. С 1 августа по 6 сентября они будут находиться в ежегодном оплачиваемом отпуске продолжительностью в 35 календарных дней.Полугодовые итоги работы Генпрокуратуры30 июля состоялась коллегия Генеральной прокуратуры Абхазии. Она была посвящена итогам работы за первое полугодие 2024 года.В отчетном периоде, по данным ведомства, в республике было выявлено 101 нарушение законодательства. Это на 52 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.Ведомство внесло 46 представлений, по результатам рассмотрения которых к административной ответственности привлекли 14 человек, к дисциплинарной - четверо человек.Мерами прокурорского реагирования бюджету было возмещено более 26 миллионов рублей, погашена сумма задолженностей по налогам на 441 тысячу рублей.За первое полугодие 2024 года в республике зарегистрировано 284 преступления. Из них четыре убийства, 42 кражи, 93 дела, связанных с оборотом наркотиков, 38 дел о незаконном обороте оружия.За полгода рассмотрено 17 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия, вынесено 16 обвинительных приговоров в отношении 16 лиц. Один осужден к реальному наказанию, 15 — к условному.С января по июль 2024 года в республике произошло 70 ДТП, на дорогах погибли 20 человек. За аналогичный период 2023 года произошла 71 авария, погибли 28 человек. Основными причинами происшествий остаются нетрезвое вождение, превышение скорости, грубое нарушение правил маневрирования.Индикативный план и стратегическое планирование31 июля состоялось заседание Кабинета министров Абхазии. На ней правительство утвердило Индикативный план социально-экономического развития страны на 2025 год.Согласно документу, совокупный объем производства товаров, работ и услуг в следующем году составит 196,28 миллиарда рублей.11,6 миллиарда придутся на сельское хозяйство, 59,3 миллиарда – на внешнеэкономическую деятельность.По прогнозам, объемы производства в 2025 году, без учета сельского хозяйства и показателей ВЭД составят 125,3 миллиарда рублей. Одна из особенностей плана — впервые в нем были учтены индивидуальные предприниматели.На заседании Кабинет министров Абхазии принял постановление о создании государственной информационной системы стратегического планирования. Она нужна для сбора и обработки данных государственных информресурсов и государственной статистики, которые необходимы для принятия эффективных решений в сфере госуправления.Исторические находкиИзвестняковую колонну с надписью на древнегреческом языке обнаружили во время археологических раскопок на месте античного города Гюэнос в Очамчыре.Предположительно она относится к VI веку нашей эры. Ученые приступят к ее изучению после полевого сезона.Абхазо-российские археологические раскопки на территории античного города Гюенос в Очамчыре в этом году начались 16 июля. В этом году ученые нашли большое количество плинф, керамики, черно-лаковых сосудов, амфор.Пицундский фестивальВ Пицундском Патриаршем соборе проходил II Пицундский международный музыкальный фестиваль.Одно из главных культурных событий лета открылось 29 июля выступлением Государственная хоровая капелла Абхазии и ее дирижер Народный артист Абхазии Нодар Чанба. В этом году фестиваль длился шесть дней и завершился в субботу, 3 августа. В нем приняли участие Артисты из Абхазии, России, Турции, Китая, Азербайджана, Беларуси и Армении представили девять концертных программ. Центральным событием фестиваля стало исполнение "Абхазского реквиема", премьера которого прошла 14 августа 2022 года и была приурочена к 30-летию начала Отечественной войны народа Абхазии.Пожар в Багрыпсте1 августа в селе Багрыпста Гагрского района загорелся подлесок. Пожар охватил около 60 гектаров территории. Пламя добралось до дачи Сталина "Холодная речка", частично обгорело одно окно, но возгорание удалось потушить.На место происшествия выехало пять пожарных расчетов. Однако из-за труднодоступности местности ликвидировать пламя не удалось.3 августа, предположительно из-за лесного пожара, на 10 километре республиканской трассы Псоу-Ингур на дорогу упало два дерева. В результате были повреждены три автомобиля.Из-за падения деревьев на республиканскую трассу в районе села Багрыпста образовались многокилометровые пробки.К полудню 3 августа спасателям и коммунальным службам удалось расчистить дорогу и восстановить движение на республиканской трассе.К вечеру 3 августа пожар был ликвидирован.

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https://sputnik-abkhazia.ru/20240731/indikativnyy-plan-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-na-2025-god-prinyal-kabmin-abkhazii-1051855284.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240803/zavershilsya-pitsundskiy-muzykalnyy-festival--1051877362.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240803/bolshie-probki-obrazovalis-v-gagrskom-rayone-iz-za-padeniya-derevev-na-trassu-1051875340.html

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