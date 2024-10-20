https://sputnik-abkhazia.ru/20241020/sputnik-nedeli-ratifikatsiya-soglasheniya-perekhvat-bespilotnika-i-osetinskiy-teatr-v-sukhume-1052618632.html

Sputnik недели: ратификация соглашения, перехват беспилотника и осетинский театр в Сухуме

Sputnik недели: ратификация соглашения, перехват беспилотника и осетинский театр в Сухуме

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 14 по 20 октября. 20.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-20T20:02+0300

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2024-10-20T20:02+0300

в абхазии

абхазия

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О том, что гласит ратифицированное российской стороной межправсоглашение с Абхазией об избежании двойного налогообложения, как в Сухуме отметили День учителя, где перехватили беспилотник и к чему это привело, читайте в материале Sputnik.В честь учителейТоржественная церемония, посвященная Дню учителя, прошла в абхазской Госфилармонии 16 октября. В ней принял участие президент республики Аслан Бжания. Он выступил с поздравительной речью и пожелал педагогам успехов в работе.Президент также присвоил почетные звания "Заслуженный учитель Республики Абхазия" за заслуги в педагогической деятельности, обучении и воспитании подрастающего поколения 11 специалистам.Двустороннее соглашениеГосдума ратифицировала межправсоглашение России и Абхазии об избежании двойного налогообложения, подписанное в Сухуме 7 мая 2024 года.Документ обеспечивает условия, при которых юридические и физические лица России и Абхазии не будут дважды платить налоги с одного и того же вида дохода в своем государстве и государстве-партнере.Как отмечается в пояснительной записке, решение этого вопроса будет способствовать обоюдному привлечению инвестиций. Документ устанавливает единые ставки налога у источника на доходы в виде дивидендов и роялти в размере 10% с некоторыми исключениями для государственных структур.Кроме того, застройщики освобождаются от уплаты налога на прибыль в стране, где осуществляется строительство, на льготный период 18 месяцев, в течение которого деятельность компании одного государства на территории другого не будет приводить к образованию постоянного представительства. Во время этого льготного периода налог будет уплачиваться только в стране резидентства.Женевские дискуссииЗамглавы ведомства Михаил Галузин обсудил с сопредседателями Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье и представителями Евросоюза актуальные вопросы повестки дня в преддверии раунда дискуссий.В МИД России подчеркнули важность недопущения провокаций в грузино-абхазском и грузино-югоосетинском приграничье, которые чреваты эскалацией напряженности "на земле".Отмечается, что российская сторона акцентировала необходимость наращивания коллективных усилий на приоритетных направлениях работы переговорного формата с упором на обеспечение прочной безопасности Абхазии и Южной Осетии.Следующий раунд Женевских дискуссий по безопасности в Закавказье намечен на ноябрь этого года.Перехваченный беспилотникНа уходящей неделе сотрудники СГБ Абхазии и Погрануправления ФСБ России в республике перехватили беспилотный летальный аппарат на абхазо-грузинской границе.В МИД Абхазии назвали инцидент откровенной провокацией и подчеркнули, что подобные действия направлены на эскалацию напряженности в приграничной зоне.Абхазская сторона намерена обсудить инцидент с перехваченным на абхазо-грузинской границе беспилотником на Женевских дискуссиях, намеченных на 5-6 ноября.В связи с этим, по решению абхазских властей пропуск граждан через границу по реке Ингур будет приостановлен с 23 по 30 октября. Решение об этом было принято на заседании Совбеза Абхазии под руководством президента республики Аслана Бжания.Ограничительные меры инициированы СГБ и связаны с возможными провокациями радикальных сил в период проведения парламентских выборов в Грузии 26 октября.Совбез одобрил инициативу Службы госбезопасности, сделав исключение для:- возвращения в Абхазию граждан республики и лиц с видом на жительство, ранее на законных основаниях попавших в Грузию;- бесперебойного функционирования энергосистемы по линии "Черноморэнерго".Бжания поручил силовым структурам усилить работу в период проведения парламентских выборов в Грузии.Подготовка к цитрусовому сезонуАбхазские и российские таможенники обсудили подготовку к цитрусовому сезону.Встреча состоялась в Государственном таможенном комитете. Стороны обсудили организацию таможенного оформления и контроля на абхазо-российской госгранице, подвели итоги курортного сезона 2024 года.Представители таможенных органов Абхазии и России отметили необходимость усилить взаимодействие приграничных служб, чтобы оперативно решать возникающие вопросы и ускорить процесс прохождения границы.Вспоминая Надежду КурченкоЦеремония возложения цветов к памятнику Надежде Курченко прошла в Сухуме.В мероприятии приняли участие посол России в Абхазии Михаил Шургалин, руководитель представительства Россотрудничества в республике Владислав Куликов, глава КСОРС Олег Юрченко, школьники, общественность.Надежда Курченко — 19-летняя стюардесса самолета Ан-24, который 15 октября 1970 года совершал полет из Батуми в Сухум. Самолет захватили террористы, она пыталась оказать им сопротивление и была убита.Курченко была похоронена в сухумском парке, который по сей день носит ее имя. В 1990 году ее прах перевезли в Удмуртию по просьбе матери. В парке стоял бронзовый памятник, сильно пострадавший в годы Отечественной войны народа Абхазии и окончательно развалившийся в 2013 году, когда на него упало дерево. Новый памятник Надежде Курченко установили в парке в 2024 году.Sputnik ProНовый модуль проекта Sputnik Pro "Инфографика: идея, процесс, результат" состоялся в Абхазском государственном университете 17 октября.С лекцией для студентов, обучающихся по специальности "журналистика", выступила ведущий дизайнер оперативной графики медиагруппы "Россия сегодня" Мария Уварова.Уварова рассказала об основных понятиях, связанных с инфографикой, почему читателям удобен этот формат, какие виды визуализации существуют и какими преимуществами обладает инфографика. Кроме того, Уварова поделилась знаниями относительно технических особенностей создания инфографики.Во время лекции Мария Уварова давала студентам практические задания, связанные с оформлением данных для инфографики.Северо-осетинский театр в СухумеГастроли Северо-осетинского государственного академического театра прошли на минувшей неделе в Сухуме. Актеры показали абхазскому зрителю два спектакля - “Король Лир” и “Овод”.Как рассказал в студии радио Sputnik худрук и режиссер Гиви Валиев, гастроли возглавляемого им театра в Абхазии - это продолжение традиции, заложенной старшими поклонениями двух республик.Абхазского зрителя он назвал чутким, а во время спектаклей даже возникало чувство того, что артисты будто играют в пустом зале. Он также отметил, что в Абхазии хорошо развивается театральное искусство.Мода, выставка и открытие галереиБлаготворительный показ мод "Новая жизнь старых вещей" прошел в Сухуме 15 октября. Абхазские дизайнеры, в том числе Расида Лакоба (Rasario), Асида Ахуба и Русудан Кобякова (Rusiko), представили эксклюзивные изделия из переработанного денима, каждая вещь была в единственном экземпляре.В качестве основного материала были использованы джинсы, собранные у населения. Желающие могли приобрести переработанные джинсы на благотворительном аукционе. Все вырученные средства будут направлены в фонд "Ашана" для лечения тяжелобольных детей."Новая жизнь старых вещей" собрал более 200 тысяч рублей на лечение тяжелобольных детей.III Международная межвузовская образовательная выставка открылась в Доме Москвы в Сухуме с 16 по 18 октября. Ведущие российские вузы и Абхазский госуниверситет проведут лекции и мастер-классы.Посол России в Абхазии Михаил Шургалин отметил, что мероприятие вызывает большой интерес. Вице-премьер правительства Абхазии, министр финансов Владимир Делба в свою очередь подчеркнул, что опыт предыдущих межвузовских выставок говорит о его необходимости.Кроме того, на этой неделе встолице Абхазии выставкой художника Олега Чедиа "Повседневная мистика" открылась галерея AUADA.По рассказу одной из создательниц галереи, художницы Апща Хагба, AUADA была создана в период пандемии коронавируса в онлайн-формате.За время существования онлайн-площадки проводились выставки художников Адгура Дзидзария, Батала Джапуа, Игоря Панченко, Александра Бояджана и других, были проведены мероприятия в заброшенной Национальной картинной галерее и в Стамбуле, уточнила Хагба. Еще была выставка, посвященная объектам культурного наследия, которые нуждаются в сохранении.

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